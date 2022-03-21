أكراد العراق يحيون عيد النوروز.. وهذه قصة الحكايات والأساطير المرتبطة به

الأكراد يعدّون 21 مارس/آذار يوم ولادة جديدة دحرت الظلم، لذا فإن هذا التأريخ هو اليوم الأول من السنة الكردية الجديدة، وهو مقدس عندهم حتى يومنا هذا.

احتفل إقليم كردستان العراق والكرد في مختلف أرجاء العالم بعيد النوروز، العيد الأشهر لدى أبناء القومية الكردية وهو أيضا يوم الاعتدال الربيعي وعيد رأس السنة الفارسية.

وتشهد مدن كردستان العراق احتفالات واسعة، حيث احتشد المئات في مناطق متعددة على أنغام أغاني الفلكلور الكردي والدبكات الشعبية، مرتدين الأزياء التقليدية التي عادة ما تشترى أو تفصل لدى خياطين متخصصين لهذه المناسبة.

وأعلنت الحكومة العراقية يومي الأحد والاثنين عطلة رسمية في عموم أرجاء البلاد، احتفاء بعيد النوروز، الأمر الذي ساعد على ذهاب عدد كبير من العراقيين للمشاركة في احتفالات إقليم كردستان.

وتبقى للنوروز خصوصيته عند الأكراد، حيث تعطل مؤسسات الإقليم 3 أيام.

السليمانية توقد شعلة نوروز وتحتفل بقدوم الربيع #نوروز مبارك وكل عام وانتم بالف خير pic.twitter.com/DFlQsLcl8R — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) March 20, 2022

وأظهرت صور ومقاطع فيديو بُثت على منصات التواصل الاجتماعي احتفالات شعبية وحفلات ومهرجانات متنوعة في مختلف مدن كردستان العراق بمناسبة عيد النوروز أو ما يعرف في العراق بـ"عيد الربيع".

وقدم القادة العراقيون التهاني بهذه المناسبة.

بحلول عيد نوروز ورأس السنة الكردية الجديدة، اتقدم بالتهاني إلى الشعب الكردي وعموم العراقيين وشعوب المنطقة، متمنياً ان ينعم وطننا بالأمان والاستقرار، وان يكون عام طمأنينة لبلدنا بتجاوز التحديات وتلبية الاستحقاقات الوطنية الكبرى والتأسيس لحكم رشيد خادم لمواطنيه وحام لسيادة الوطن. pic.twitter.com/GAQtv9fKAt — Barham Salih (@BarhamSalih) March 20, 2022

خالص التهاني والتبريكات لكلّ العراقيين بكلّ أطيافهم ولاسيما شعبنا الكردي بعيد نوروز.

لنجعل من هذه المناسبة العزيزة على قلوب العراقيين فرصة لإعلاء قيم المحبة والتآلف، والتأكيد على تعزيز الأمن، وبناء مستقبل أفضل لأبنائنا، والتمسّك بالعراق، وطناً مستقراً موحداً قوياً مزدهراً. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) March 20, 2022

Happy Newroz to all Kurds from across the globe. I pray to His Almighty that the coming year will bring you and yours more peace, prosperity, joy and health. — Masoud Barzani (@masoud_barzani) March 20, 2022

خالص التهاني لشعبنا الكردي وعموم العراقيين بمناسبة أعياد نوروز ورأس السنة الكردية، أعادها الله على بلادنا بالأمن والسلام. — محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) March 21, 2022

وعيد النوروز، ويُطلق عليه أيضًا النيروز، أهم الأعياد لدى أبناء القومية الكردية، ويعدّونه يوم رأس السنة، التي وصلت إلى عام 2634، ويمثل "الحد الفاصل بين الشتاء والربيع، و"نوروز" اسم مركب يتكون من كلمتي "نوى" و"روز" ويعني يوما جديدا.

وعيد النوروز أشبه بعيد ثالث -مع عيدي الأضحى والفطر- غير أنه يختلف عنهما بصفته القومية والوطنية، أما الاهتمام به فلا يقل شأنا عنهما، فالاستعدادات تبدأ قبل 21 مارس/آذار بـ10 أيام أو أكثر.

و رغم طابع عيد النوروز القومي الذي خص به الكرد، فإن جماليته بمزامنته مع حلول فصل الربيع أعطته طابعا آخر يمكن تسميته بالتآخي، فقد أصبحت احتفالات عيد النوروز ساحة تعبّر عن الصورة الحقيقية للتعايش السلمي بين أطياف الشعب العراقي ومكوناته.

حكايات وأساطير

ولا تخلو أي مناسبة قومية من جذور نشأتها وأسبابها، وإن اختلفت الآراء بشأن ذلك بين المؤرخين، وعيد النوروز في 21 مارس/آذار واحد من تلك المناسبات.

وعن أصل النشأة يرى باحثون أكراد أن المناسبة تعود إلى قرابة 700 عام قبل الميلاد، وترتبط بقصة البطل الكردي كاوه الحداد الذي انتصر على ملك شرير وظالم يدعى زهاك ويعرف بالعربية بالتنين.

وتحكي الروايات أن زهاك كان يملك أفعى تتغذى على أدمغة الأطفال، وحينئذ سلب 15 طفلا من أطفال الحداد، ولم يبق لديه سوى طفلة صغيرة فقرر أن يفديها بروحه فتوجه إلى قصر زهاك بمطرقته واستطاع التغلب عليه، ثم أوقد النيران فوق القصر وحمل شعلة بيده؛ فعرف الأهالي أنه قد انتصر، وأن هذه النيران هي مشعل الحرية وأن 21 مارس/آذار يوم ولادة جديدة دحرت الظلم، لذا فإن هذا التأريخ هو اليوم الأول من السنة الكردية الجديدة، وهو مقدس عندهم حتى يومنا هذا.

وكانت النار توقد قديما على أسطح المنازل في إشارة إلى حتمية انتصار النور على الظلام، وهي دليل على فرحة التحرر وانتزاع الحرية كما يعتقد.

ويرى باحثون آخرون أن السومريين الذين حكموا المنطقة من الأقوام الأوائل الذين اختاروا هذا التاريخ واحتفلوا به، وجعلوه بداية التقويم لديهم، وتشير الدلالات التاريخية إلى تنصيب السومريين ملوكهم وحكامهم في هذا التوقيت.

ومن الحكايات الأخرى أن النوروز هو يوم هبوط النبي آدم عليه السلام على سطح الأرض.

ويرى الإيرانيون أن النوروز يأتي بالتزامن مع تجدد الطبيعة من دلالات الحب، والأمل، والسلام، والتفاؤل.

ومن الأساطير الأخرى التي تتحدث عن عيد النوروز أنه كان هناك ملك فارسي اسمه جمشيد، له سلطان واسع على الجن والإنس، ونُقل إلى كل ممالك حكمه على سرير ذهبي في يوم حلول الشمس في برج الحمل، فأصبح ذلك اليوم مقدسا. وثمة رواية فارسية أخرى تقول إن الملك الفارسي جمشيد، الذي كان يدعى باسم جم، كان يسير في العالم، فوصل إلى أذربيجان، وأمر بنصب عرش له، وعندما جلس عليه أشرقت الشمس، وسطع نورها على تاجه وعرشه، فابتهج الناس، وقالوا إنّه يوم جديد.