أكراد العراق يحيون عيد النوروز.. وهذه قصة الحكايات والأساطير المرتبطة به

احتفل إقليم كردستان العراق والكرد في مختلف أرجاء العالم بعيد النوروز، العيد الأشهر لدى أبناء القومية الكردية وهو أيضا يوم الاعتدال الربيعي وعيد رأس السنة الفارسية.

وتشهد مدن كردستان العراق احتفالات واسعة، حيث احتشد المئات في مناطق متعددة على أنغام أغاني الفلكلور الكردي والدبكات الشعبية، مرتدين الأزياء التقليدية التي عادة ما تشترى أو تفصل لدى خياطين متخصصين لهذه المناسبة.

وأعلنت الحكومة العراقية يومي الأحد والاثنين عطلة رسمية في عموم أرجاء البلاد، احتفاء بعيد النوروز، الأمر الذي ساعد على ذهاب عدد كبير من العراقيين للمشاركة في احتفالات إقليم كردستان.

وتبقى للنوروز خصوصيته عند الأكراد، حيث تعطل مؤسسات الإقليم 3 أيام.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو بُثت على منصات التواصل الاجتماعي احتفالات شعبية وحفلات ومهرجانات متنوعة في مختلف مدن كردستان العراق بمناسبة عيد النوروز أو ما يعرف في العراق بـ"عيد الربيع".

وقدم القادة العراقيون التهاني بهذه المناسبة.

Happy Newroz to all Kurds from across the globe. I pray to His Almighty that the coming year will bring you and yours more peace, prosperity, joy and health.

— Masoud Barzani (@masoud_barzani) March 20, 2022