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شاهد- لاستقبال شهر رمضان المبارك.. شابة فلسطينية من غزة تجهز أكثر من 100 فانوس في أيام معدودات

#صور |السيدة ريهان شراب من محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك بصناعة أكثر من 100 فانوس بأحجام وأشكال مختلفة لتسويقها مُبكرًا.. تصوير : هاني الشاعر
ريهان شراب من محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة أنجزت أعدادًا كبيرة من الفوانيس الخشبية في مدة وجيزة (مواقع التواصل)
18/3/2022

تستعد الشابة الفلسطينية ريهان شراب (28 عاما) من قطاع غزة لاستقبال شهر رمضان ككل عام بصناعة الفوانيس والبهجة، حيث استطاعت في أيام قليلة تجهيز 100 فانوس.

#صور |السيدة ريهان شراب من محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك بصناعة أكثر من 100 فانوس بأحجام وأشكال مختلفة لتسويقها مُبكرًا.. تصوير : هاني الشاعر
ريهان شراب تصنع الفوانيس بأحجام وأشكال متعددة (مواقع التواصل)

وتصنع الشابة الفلسطينية الفوانيس بأحجام وأشكال متعددة، لتلبي رغبة الزبائن في اقتناء الفوانيس المختلفة الأشكال، إذ تعدّ صناعة الفوانيس مصدر رزقها الأول.

#صور |السيدة ريهان شراب من محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك بصناعة أكثر من 100 فانوس بأحجام وأشكال مختلفة لتسويقها مُبكرًا.. تصوير : هاني الشاعر
ريهان تصنع الفوانيس بأدوات بسيطة من الخشب والأقمشة الملونة والمتنوعة (مواقع التواصل)

وتعمل شراب في مهنة المشغولات اليدوية وتسوّقها عبر الإنترنت منذ 8 سنوات، وقد بدأتها بـ"فساتين كروشيه-الصوف"، ومن ثم مشغولات "الترامس والخرز على البورسلان والأكواب".

وتظهر الشابة وهي تصنع الفوانيس بأدوات بسيطة من الخشب والأقمشة الملونة والمتنوعة، وحولها أعداد كبيرة من الفوانيس الخشبية التي أنجزتها.

#صور |السيدة ريهان شراب من محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك بصناعة أكثر من 100 فانوس بأحجام وأشكال مختلفة لتسويقها مُبكرًا.. تصوير : هاني الشاعر
ريهان تجهز 100 فانوس بأحجام وأشكال مختلفة لتسويقها مُبكرًا (مواقع التواصل)

ويتفنن أصحاب المهن والحرف في التجهيز لشهر رمضان المبارك وتقديم مشغولاتهم المتعلقة بأجوائه وطقوسه.

 

المصدر : وكالة سند