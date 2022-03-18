شاهد- لاستقبال شهر رمضان المبارك.. شابة فلسطينية من غزة تجهز أكثر من 100 فانوس في أيام معدودات

تستعد الشابة الفلسطينية ريهان شراب (28 عاما) من قطاع غزة لاستقبال شهر رمضان ككل عام بصناعة الفوانيس والبهجة، حيث استطاعت في أيام قليلة تجهيز 100 فانوس.

وتصنع الشابة الفلسطينية الفوانيس بأحجام وأشكال متعددة، لتلبي رغبة الزبائن في اقتناء الفوانيس المختلفة الأشكال، إذ تعدّ صناعة الفوانيس مصدر رزقها الأول.

وتعمل شراب في مهنة المشغولات اليدوية وتسوّقها عبر الإنترنت منذ 8 سنوات، وقد بدأتها بـ"فساتين كروشيه-الصوف"، ومن ثم مشغولات "الترامس والخرز على البورسلان والأكواب".

وتظهر الشابة وهي تصنع الفوانيس بأدوات بسيطة من الخشب والأقمشة الملونة والمتنوعة، وحولها أعداد كبيرة من الفوانيس الخشبية التي أنجزتها.

ويتفنن أصحاب المهن والحرف في التجهيز لشهر رمضان المبارك وتقديم مشغولاتهم المتعلقة بأجوائه وطقوسه.