قالت وزارة الداخلية العراقية إنها تمكنت من إثبات أن سيدة خمسينية ما زالت على قيد الحياة، وأعادتها إلى سجلات الأحوال الشخصية الخاصة بها بعد تسجيل وفاتها بالخطأ مدة 37 عاما.

وذكرت الشرطة المجتمعية التابعة للوزارة -في بيان صحفي- أن مفارزها في بغداد تمكنت بعد جهود كبيرة، بالتعاون والتنسيق مع الدوائر المختصة من إثبات أن المرأة ما زالت على قيد الحياة.

وأضاف البيان أن "العملية جاءت على خلفية تلقي الشرطة المجتمعية مناشدة من سيدة عراقية جعلتها الظروف وضعاف النفوس متوفاة وهي على قيد الحياة طوال 37 عاما، عانت فيها صنوف العذاب والمآسي، وتعرض إرثها للسرقة على يد قريبين منها ادّعوا وفاتها وهي على قيد الحياة من دون مستمسك يثبت شخصيتها، ولم تجد ملجأ تأوي إليه سوى دار الدولة للإيواء والشرطة المجتمعية".

وأشار البيان إلى أن جهود الشرطة المجتمعية وبتعاون وتنسيق كبيرين مع مديرية الأحوال الشخصية والجوازات والإقامة أثمرت عن إصدار البطاقة الوطنية للمرأة بالتزامن مع الذكرى السنوية ليوم المرأة العالمي، وإثبات أنها ما زالت على قيد الحياة.

وأكدت الشرطة المجتمعية -في بيانها- أن جهودها ما زالت مستمرة لاسترجاع حقوق المرأة كاملة "وفق الضوابط والأصول القانونية المعمول بها"، مختتمة بالقول إن "المرأة بدورها قدمت شكرها وامتنانها للشرطة المجتمعية على ما بذلت من جهود لإنصافها ومساعدتها وتقديم الدعم لها".