القاهرة- تحت عنوان "المقصد السياحي المصري.. 10 أماكن فريدة يجب عليك زيارتها في مصر"، قدم الموقع العالمي "السفر" (The Travel) المتخصص في السياحة أهم 10 أماكن سياحية، يمكن للسائح زيارتها في مصر، وتنوعت اقتراحات الموقع ما بين المدن الكبرى كالقاهرة والإسكندرية وأسوان إلى المعالم السياحية كأهرامات الجيزة ومعابد الكرنك ووادي الملوك، بالإضافة إلى شواطئ البحر الأحمر التي وضعها في المرتبة الأولى.

وبحسب التقرير، فإن مصر هي أكثر البلدان التي يترددها عليها السائح في أفريقيا، بسبب تاريخها الطويل، والذي لا يزال يتم اكتشافه، مما يجعل مصر مكانا رائعا يمكن التخطيط لزيارته والاستمتاع بكثير من "الأشياء العظيمة"، كما أن مصر "مكان مسالم للغاية يستمتع به الزائرون".

10- القاهرة

في المرتبة العاشرة جاءت القاهرة ضمن أهم ما يجب على السائح زيارته في مصر، واقترح التقرير تخصيص 3 أيام لزيارة العاصمة المصرية قبل السفر لأي مدينة مصرية أخرى، وضمن ما اقترح مشاهدته من معالم القاهرة كانت المتاحف هي الأهم، وكذلك زيارة حي خان الخليلي السياحي في قلب القاهرة، حيث يتضمن سوقا سياحيا كبيرا.

9- أهرامات الجيزة

ورغم أن أهرامات الجيزة تقع ضمن القاهرة الكبرى، فقد وضعها التقرير في المرتبة التاسعة وحدها، واصفا إياها بأنها الوجهة الأشهر في مصر، وإحدى عجائب الدنيا السبع القديمة، ويمكن هناك أيضا زيارة مقابر ملوك الفراعنة ورؤية تمثال أبو الهول.

8- معبد أبو سمبل

وعلى الضفة الغربية لبحيرة ناصر، يقع معبد أبو سمبل الشهير، والذي يضم نحتا للملك رمسيس الثاني والملكة نفرتاري، وتم تصميم المعبد ليوحي بعظمة الملك، وهي من أقدم الإنشاءات من مصر القديمة وتستحق الزيارة قطعا.

7- الصحراء البيضاء

ورغم أن الصحراء البيضاء ليست وجهة سياحية شهيرة عند مقارنتها بالمعالم المصرية المعروفة، فقد وضعها التقرير ضمن مقترحاته، ووصفها بأنها محمية طبيعية تقع على بُعد أميال قليلة من القاهرة، عرفت بهذا الاسم بسبب صخورها البيضاء العملاقة التي تشكلت في الصحراء، مما يعطيها مشهدا طبيعيا رائعا.

6- الإسكندرية

أما مدينة الإسكندرية، عروس البحر المتوسط، فقد أشار التقرير لكونها ثاني أكبر المدن المصرية، وميناء ومدينة عريقة، وأن طرازها المعماري يقدم الكثير عن تاريخ مصر، مشيرا إلى حدائق المنتزه وقلعة قايتباي التي يرجع تاريخها للقرن الـ15 الميلادي، كما أشار إلى أن الزوار يمكنهم الاستمتاع بالتدخين واحتساء القهوة.

5- سقارة

وتأتي منطقة سقارة في دهشور كواحدة من الأماكن التي تبرز التاريخ الغني لمصر، وأشار التقرير لكونها لا تبعد كثيرا عن القاهرة، مؤكدا أنها تضم هياكل قديمة، ومنحوتات ورسومات وكتابات تاريخية، "يمكن للسائح قضاء بعض الوقت في معرفة المزيد عن تاريخ البلد والتقاط صور مذهلة".

4- الأقصر

ومن مدينة الأقصر، اختار التقرير تقديم أهم معالمها مثل وادي الملوك ومعبد حتشبسوت ومعبد الكرنك "من أكثر الوجهات شعبية في صعيد مصر"، كما أكد أنهم يكونون أهم معابد الديانة المصرية القديمة والحضارة الفرعونية.

3- أسوان

ويصف التقرير مدينة أسوان بالمقصد الأكثر تميزا واسترخاء لقضاء العطلات في مصر، مشيرا لجاذبيتها وتمتعها بمناظر رائعة للكثبان الرملية التي تخطف أنظار السياح، وخص التقرير بالذكر القرى النوبية وجزيرة فيلة، حيث يمكن قضاء عطلة رائعة في نهاية الأسبوع.

2- قلعة صلاح الدين

ووضع التقرير "قلعة صلاح الدين الأيوبي" في المرتبة الثانية، ذاكرا أنها في قلب القاهرة، بناها الحاكم الأيوبي الشهير صلاح الدين (ت: 589هـ/1193م)، وكان الهدف منها حماية المدينة من الصليبيين. وتعتبر القلعة أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

1- شاطئ البحر الأحمر

في المرتبة الأولى جاء شاطئ البحر الأحمر كأهم وجهة سياحية، يمكن للسائح فيها ممارسة رياضة الغوص، ويقصده الكثير من زوار مصر، لزيارة الوجهات الشهيرة كمدينة شرم الشيخ للاستمتاع بالرمال والشمس الدافئة خلال الإجازات، بالإضافة إلى مشاهدة الشُّعب المرجانية والأسماك الجميلة.

اهتمام عالمي

يذكر أن مدينة الغردقة المصرية في المركز العاشر في قائمة أهم 10 مقاصد سياحية ينصح بزيارتها خلال هذا العام 2022 وفقا لترتيب موقع "أدفيزور" (Trip advisor) للمدن الأعلى تصنيفا والتي نشرها موقع "سي إن إن" (CNN).

كما جاءت القاهرة بالمركز الثاني في قائمة أهم مدن تحقق أكبر زيادة سنوية في مجموعة من التقييمات الإيجابية التي يضعها المسافرون على نفس الموقع، وتشمل هذه التقييمات أماكن الإقامة والمطاعم والأنشطة الترفيهية التي يقوم بها السائح.