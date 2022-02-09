لتدويل قضيتهم.. إطلاق الطابع البريدي الفلسطيني "شهداء مقابر الأرقام"

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية بالتعاون مع سفارة فلسطين في لبنان طابعا بريديا حمل اسم "شهداء مقابر الأرقام"، في مسعى لتدويل هذه القضية بين هواة الطوابع في أرجاء العالم عبر استخدام هذا الطابع في المراسلات البريدية.

أعلن ذلك وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحق سدر، الذي قال إن الاحتلال يحتجز جثامين أكثر من 400 شهيد ممن سقطوا في مراحل مختلفة منذ عام 1965، فضلا عن الأسرى الذين استشهدوا تحت التعذيب في سجون الاحتلال.

وصمم الطابع رئيس جمعية بيت المصور في لبنان كامل جابر. والتصميم عبارة عن أشجار في مقبرة مسيجة تحمل قبورها أرقاما بدل الأسماء، ويطير منها حمام أحمر اللون. ويقول جابر إن "كل شهيد نبت أقحوانة، وإن أرواح الشهداء علت طيورا، وخرجت من إطار هذا السجن لتكون أكبر مما يظنه العدو أنه أسرها ووضعها في قيده".

وجاء إطلاق الطابع البريدي الفلسطيني "شهداء مقابر الأرقام" تقديرا لأرواح الشهداء ونضالاتهم، وذلك في مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بمدينة رام الله، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال الوزير إسحق سدر إن قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم تمثل قضية إنسانية، وتحمل تاريخا وهوية، وتجسد صمود شعبنا.

من فعالية إطلاق الطابع البريدي الفلسطيني باسم "شهداء مقابر الأرقام" (مواقع التواصل)

وأضاف سدر "يحتجز الاحتلال جثامين أكثر من 400 شهيد، ممن ارتقوا في مراحل مختلفة من نضال شعبنا منذ عام 1965، فضلا عن الأسرى الذين استشهدوا تحت التعذيب في سجون الاحتلال، مما يشكل مخالفة لكل المواثيق الإنسانية والأخلاقية والدولية".

وأكد أن إصدار البطاقة البريدية تحت عنوان "شهداء مقابر الأرقام" يهدف لتدويلها بين هواة الطوابع في أرجاء العالم، عبر استخدامها في المراسلات البريدية المتجهة للعالم.

وأشار سدر إلى أن قطاع البريد الفلسطيني شهد في العامين الماضيين تطورا ملحوظا وثورة معلوماتية وتبادلا بريديا هائلا، إذ وصلت طرود بريدية عاجلة خلال أيام قليلة للدول الأوروبية، وهو ما فتح آفاقا جديدة للبريد الفلسطيني للتبادل والتعاون مع دول العالم.

وتخلل الفعالية افتتاح معرض "الطوابع البريدية لدولة فلسطين"، وإطلاق مطوية "الطابع الفلسطيني" القدس عاصمة دولة فلسطين (2018)، وبطاقة بريدية بعنوان "منظر عام للقدس عام 1817″، وميدالية فضية تحمل شعار "القدس عاصمة دولة فلسطين".

واختتمت الفعالية بتكريم المساهمين في تصميم الطوابع البريدية، وهم كامل جابر مصمم طابع القدس وطابع شهداء مقابر الأرقام، وأحمد خطاب القائم على معرض الطوابع البريدية لدولة فلسطين في مقر السفارة الفلسطينية لدى لبنان، والرسام الفلسطيني المقدسي شهاب القواسمة على إهدائه رسمة المدينة المقدسة التي استُخدمت في طابع القدس عاصمة دولة فلسطين.

ويشار إلى أن فلسطين تتبادل البريد مع 192 دولة في العالم، ونجحت جهودها في تطوير خدماتها لإيصال الطرود البريدية العاجلة خلال أيام قليلة للدول الأوروبية.