بعد تعزيته بالطفل المغربي.. الفنان الفلسطيني محمد عساف يسمي ابنه الأول ريان ونشطاء يحتفون به

أعلن الفنان الفلسطيني محمد عساف عبر صفحته على تويتر عن قدوم ابنه الأول وأطلق عليه اسم ريان. وجاءت تغريدة عساف عقب يوم من تعزيته بالطفل المغربي ريان وتعبيره عن حزنه لوفاته.

وقال عساف في تغريدته "الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا على ما وهبنا وأتم ولادة زوجتي على خير وسلام قبل عدة أيام رزقني الله بمولود اسميته (ريان) أسال الله ان ينفعنا به ويجعله من البارين".

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركً علي ما وهبنا وأتم ولادة زوجتي علي خير وسلام قبل عدة أيام رزقني الله بمولود اسميته (ريان) أسال الله ان ينفعنا به ويجعله من البارين 🌺 — محمد عساف🇵🇸 (@MohammedAssaf89) February 7, 2022

وكان نشر في وقت سابق "وجع القلب… رحمك الله يا #ريان. كل التعازي لأهل الطفل ريان ولأهلنا في المغرب ولنا جميعا. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وجع القلب… رحمك الله يا #ريان. كل التعازي لأهل الطفل ريان و لأهلنا في المغرب و لنا جميعا. إنا لله وإنا إليه راجعون — محمد عساف🇵🇸 (@MohammedAssaf89) February 5, 2022

واحتفى مغردون بتسمية عساف ابنه "ريان"، واعتبروا أن هذه التسمية تدل على "الوحدة العربية".

وقال معلقون "فقدنا ريان المغربي واليوم ولد ريان الفلسطيني". وقال آخرون "إن ريان حي لم يمت"، في إشارة إلى تخليد ذكراه.

ابدعت يا محمد عساف على تسمية ابنك ريان ، فالف مبروك على ريان الذي ندعو الله له ان يحفظه و يبارك لكم فيه و يجعله من الابرار الصالحين.

احتفظ ببعض الاخبار التي تتعلق بفقيدنا ريان و اطلع ابنك ريان عندما يكبر عن سبب تسميته بهذا الاسم الجميل.

رزقنا الله و اياكم الدخول من باب الريان. https://t.co/qd11v3eNLn — Atef Dalgamouni (@AtefDalgamouni1) February 7, 2022

ماشاء الله تبارك الرحمن يتربى بعزكم ..

إبننا #ريان لم يمت بل حي في كل ولادة جديدة 🙏 https://t.co/YyNtIboZz8 — ⓭Amine۞🇲🇦🇲🇦۞¹³ ³⁴| (@Amine_berrh12) February 7, 2022

مبروك الكم #ريان والله يعطيه إيام حلوة ما تشبه الي عاشوا #الطفل_ريان https://t.co/Muq9co9lQA — Nourhanne Singer | نورهان (@NourhanneSinger) February 7, 2022

عظيم ياعساف…

بالأمس ودعنا #الطفل_ريان

المغربي..

واليوم يولد الطفل ريان الفلسطيني..

الف مبروك وجعله الله من الذريه الصالحه.. https://t.co/nIUVlzFG5Q — maya rahhal (@Memyrahhal77) February 7, 2022

حفظه الله لك، وأدام نعمة الصحة والعافية لكم ولذيكم وللجميع.

اللافت سبحان الله أن #الطفل_ريان ذو الخمس سنوات في ظرف خمسة ايام سكن قلوب الناس وأعاد الاحساس بالوحدة والتضامن https://t.co/pq9ZUvfbXh — salma hadidi (@salmahadidi1) February 7, 2022