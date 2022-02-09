منوعات|فلسطين

بعد تعزيته بالطفل المغربي.. الفنان الفلسطيني محمد عساف يسمي ابنه الأول ريان ونشطاء يحتفون به

محمد عساف سمى ابنه الأول ريان تيمنا باسم الطفل المغربي الراحل ريان (الفرنسية + مواقع التواصل)
9/2/2022

أعلن الفنان الفلسطيني محمد عساف عبر صفحته على تويتر عن قدوم ابنه الأول وأطلق عليه اسم ريان. وجاءت تغريدة عساف عقب يوم من تعزيته بالطفل المغربي ريان وتعبيره عن حزنه لوفاته.

وقال عساف في تغريدته "الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا على ما وهبنا وأتم ولادة زوجتي على خير وسلام قبل عدة أيام رزقني الله بمولود اسميته (ريان) أسال الله ان ينفعنا به ويجعله من البارين".

وكان نشر في وقت سابق "وجع القلب… رحمك الله يا #ريان. كل التعازي لأهل الطفل ريان ولأهلنا في المغرب ولنا جميعا. إنا لله وإنا إليه راجعون".

واحتفى مغردون بتسمية عساف ابنه "ريان"، واعتبروا أن هذه التسمية تدل على "الوحدة العربية".

وقال معلقون "فقدنا ريان المغربي واليوم ولد ريان الفلسطيني". وقال آخرون "إن ريان حي لم يمت"، في إشارة إلى تخليد ذكراه.

المصدر : وكالة سند