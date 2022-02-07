أجرى عملية لها بالأردن.. الهلال الأحمر الكويتي يعيد البصر لطفلة سورية فقدته منذ 6 سنوات

أعاد الهلال الأحمر الكويتي البصر لطفلة سورية لتتمكن من الرؤية بشكل طبيعي، وذلك ضمن برنامج طبي لمساعدة الأسر السورية اللاجئة في الأردن.

وسرينا (6 أعوام) هي طفلة سورية لاجئة حرمت من نعمة البصر منذ ولادتها، ولم تكن لدى ذويها القدرة على تحمل تكاليف علاجها، وفق ما بيّن الهلال الأحمر الكويتي.

ونشرت جمعية الهلال الأحمر الكويتي عبر حسابها في انستغرام أمس الأحد مقطع فيديو للطفلة من المستشفى، وعلقت عليه قائلة "(#سرينا_إلى_النور)، لأول مرة في حياتها ترى الأشياء كما نراها بعد عملية إزالة الماء الأبيض من العين الذي كان معها منذ ولادتها".

وبينت الجمعية أن العملية "أجراها الدكتور خالد السبتي ضمن بعثة الهلال الأحمر الكويتي برفقة الفريق الطبي من نخبة الأطباء الكويتيين بدعم من بيت التمويل الكويتي وبتنسيق مع الهلال الأحمر الأردني".

ونشرت في وقت سابق صورة للفتاة السورية، وعلقت عليها "(#سرينا_إلى_النور) بعد 6 سنوات من الحرمان من نعمة النظر، واليوم إن شاء الله نشوف نتيجة العملية الأولى قبل دخولها للعملية الثانية.. لا تنسوها من دعائكم".

وأضافت في مقطع فيديو آخر "(#بكم_نفتخر) نخبة من أطباء الكويت برفقة وفد الهلال الأحمر الكويتي في المملكة الأردنية الهاشمية للقيام بأكثر من 90 عملية جراحية في مختلف التخصصات لدعم اللاجئين السوريين بدعم من بيت التمويل الكويتي وبالتنسيق مع الهلال الأحمر الأردني".

وقالت صحيفة القبس الكويتية إن الجمعية أطلقت الخميس الماضي برنامجا طبيا لإجراء أكثر من 90 عملية جراحية دقيقة وبسيطة على مدار 3 أيام بمشاركة فريق من الاستشاريين الكويتيين في تخصصات مختلفة بالتعاون مع المستشفى التخصصي الأردني وبالتنسيق مع الهلال الأحمر الأردني.

وكان وفد من الجمعية يزور الأردن دشن حملة إغاثية تستهدف توزيع "كسوة الشتاء" ومساعدات لـ1200 أسرة سورية لاجئة بدعم من شركائها المتبرعين.