القاهرة- باعت دار مزادات "ستاكس بويرز" (stacks bowers) نسخة نادرة من الإصدار الأول للجنيه المصري، الشهير بجنيه الجملين، بمبلغ تجاوز 31 ألف دولار.

وتخطى الجنيه الذي طبع في 5 يناير/كانون الثاني 1899 المبلغ المقدر له من قبل ستاكس بويرز، وهو 25 ألف دولار، ليباع بمبلغ 31 ألفا و200 دولار خلال المزاد الذي جرى في نيويورك منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

ويحظى جنيه الجملين بمكانة خاصة لدى هواة جمع العملات الورقية، وسبق أن بيعت نسخة أخرى منه في مزاد "هيرتاغ" (Heritage) في 25 أبريل/نيسان 2019 بمبلغ تجاوز 37 ألف دولار، كما أنه يتمتع بشهرة واسعة بين المصريين، وتتداول بشأنه العديد من الخرافات والأساطير التي ساهمت في زيادة شهرته.

تخطى جنيه الجملين السعر المقدر له من قبل الخبراء ليباع بأكثر من 31 ألف دولار (دار مزادات ستاكس بويرز)

ورغم التاريخ الطويل لأوراق النقد المصرية والذي تجاوز 123 عاما هذا الشهر، فإنه لا يزال حافلا بالكثير من الأسرار والحقائق التي لا يعلمها معظم المصريين، نذكر بعضها في السطور التالية.

تداول بالإكراه

لم يكن سهلا على المصريين قبول التعامل بالأوراق النقدية بدلا من النقد الذهبي، ورغم أنها لم تكن إلزامية حتى عام 1914 وكانت قابلة للصرف بالذهب، فإن استخدامها اقتصر على فئات قليلة من أهل المدن والأجانب.

وتنقل الدكتورة لطيفة محمد سالم في كتابها "مصر في الحرب العالمية الأولى"، بعض الحوادث الطريفة التي نشرتها الصحف، وتعكس معاناة المصريين مع تداول الأوراق النقدية، وجهلهم باستعمالها، مثل قيام 3 أشخاص بقطع ورقة بنكنوت من فئة 10 جنيهات إلى 3 قطع متساوية، لكل واحد منهم قطعة.

وفي حادثة أخرى أكثر طرافة نقلتها صحيفة الأهرام في 21 يناير/كانون الثاني 1915، وجدت امرأة ورقة نقدية تحت وسادة زوجها، فاعتقدت أنها سحر للتفريق بينهما، فأخذتها وأحرقتها وألقت بها في الترعة.

ولم يتزايد تعامل الناس بالأوراق النقدية إلا مع إصدار السلطات المصرية قرارا في 2 أغسطس/آب 1914 بفرض سعر إلزامي لأوراق البنكنوت ووقف قابلية استبدالها بالذهب، ومنذ ذلك الوقت أصبح الناس ملزمين بقبول البنكنوت في التعامل بأي مقدار دون قيد أو شرط، وبدأ استخدامه يتوسع حتى أصبح أساس المعاملات المالية بين المصريين.

لم يكن سهلا على المصريين قبول التعامل بالنقد الورقي بدلا من الذهب (الجزيرة)

دون علامات مائية

لسنوات طويلة ظلت أوراق النقد المصرية تصدر من دون علامات مائية، وكان الاعتماد خلال هذه الفترة على تعقيد التصميم وتداخل الألوان، ليصعب على المزورين تقليد النقود بإمكانياتهم الفنية البسيطة مقابل تعقيد آلات الطباعة الرسمية.

وكان أول ظهور للعلامات المائية في الإصدار الرابع للجنيه المصري، الشهير بجنيه الفلاح، الصادر في 1 يوليو/تموز 1926، وتم اختيار صورة رأس تمثال أبو الهول علامة مائية.

وظل الجنيه هو الفئة الوحيدة التي تحمل علامة مائية، حتى لحقتها العشرة جنيهات الصادرة في 3 مارس/آذار 1931 بعلامة أبو الهول المائية، ثم النصف جنيه الصادر في 7 مايو/أيار 1935 بعلامة مائية الجعران.

واستمرت باقي الفئات دون علامات مائية حتى عام 1946، حين طبعت 5 جنيهات بصورة الملك فاروق وتحمل علامة زهرة اللوتس المائية. وفي عامي 1948 و1949 تمت طباعة 100 جنيه و50 جنيها على التوالي بعلامة أبو الهول المائية، بينما ظلت فئة 25 قرشا دون علامة مائية حتى عام 1962.

الملك فاروق هو أول وآخر حاكم مصري يضع صورته على العملات الورقية (مواقع التواصل)

فاروق الأول والأخير

يعد الملك فاروق هو أول وآخر حاكم مصري يضع صورته على الأوراق النقدية المصرية الصادرة في عهده.

ووضعت صورة الملك فاروق على الأوراق النقدية من فئة الجنيه والخمسة جنيهات والخمسين جنيها والمئة جنيه، واستمرت تحتل واجهة البنكنوت المصري حتى تم تغييرها بصورة توت عنخ أمون عام 1952.

الملك أزال نفسه

ويعتقد معظم المصريين أن تنظيم الضباط الأحرار الذي حكم البلاد بعد الإطاحة بالملك فاروق هو الذي أزال صورته من العملات الورقية المتداولة، ضمن خطوات أخرى لطمس سيرته، ولكن مراجعة تواريخ إصدار بعض الفئات التي تمت إزالة صورة الملك منها، تكشف لنا أن صورة الملك قد أزيلت في عهده لا بعد الإطاحة به.

فالنسخة الأولى من الخمسة جنيهات التي حملت صورة توت عنخ أمون بدلا من الملك فاروق صدرت بتاريخ 8 مايو/أيار 1952، وتلاها الجنيه في 12 مايو/أيار 1952، أي قبل أكثر من شهرين على قيام ضباط الجيش بحركتهم في 23 يوليو/تموز من العام نفسه والإطاحة بالملك.

اسم دار "برادبيري ويلكنسون" يظهر على الجنيه المصري الذي كان يطبع خارج البلاد حتى عام 1968 (الجزيرة)

عملات مستوردة

لنحو 70 عاما، ظلت طباعة أوراق النقد المصرية تتم في دار "برادبيري ويلكنسون" (Bradbury Wilkinson) البريطانية، حتى عام 1968، حين طبعت أول ورقة نقد مصرية داخل البلاد في دار طباعة النقد المصرية.

وبدأ مشروع إنشاء دار طباعة النقد عام 1960 بالتعاون مع شركة "جبسيك وديفرينت" بألمانيا الغربية، واستمر الإعداد والتجهيز لسنوات حتى خرجت أولى الأوراق النقدية المصرية المطبوعة داخل البلاد في 28 ديسمبر/كانون الأول 1968، وكانت من فئات الجنيه و50 قرشا و25 قرشا.

ورغم ذلك فقد استمر الاعتماد على الخارج في بعض مراحل إنتاج العملات وخاصة إنتاج قوالب الطباعة، بل طُبع الإصدار الجديد من المئة جنيه عام 1978 -بعد إعادة إصدارها مجددا- في مطابع "دو لا رو" (De La Rue) البريطانية.

حتى جاء عام 1993 ليتم إنتاج أول عملة مصرية محلية بالكامل، بداية من التصميم وحتى إنتاج اللوحات والطباعة، وكانت من فئة 50 جنيها.

لم تبدأ طباعة الأوراق النقدية المصرية محليا إلا عام 1968 (الجزيرة)

التاريخ المشفر

إذا أمسكت بين يديك واحدة من الأوراق النقدية المصرية الصادرة بين 15 مايو/أيار 1978 و13 أغسطس/آب 2000، فقد تتعجب من عدم وجود تاريخ إصدار العملة عليها، ولكن الحقيقة أن التاريخ مكتوب على الورقة بشكل مشفر أو "كودي" كأحد علامات تأمين العملة ضد التزوير.

وبدأ التاريخ المشفر للعملات المصرية مع الإصدار السادس للمئة جنيه، قبل أن يتم تطبيقه على كل العملات المصرية الصادرة في تلك الفترة.

ومن الطرائف التي يذكرها المهندس مجدي حنفي خبير العملات المصرية أنه تواصل عام 2000 مع محافظ البنك المركزي وقتها إسماعيل حسن، بشأن التاريخ المشفر، لكنه فوجئ بأن المحافظ لم يكن يعلم أن هذه الأرقام هي تاريخ إصدار الورقة النقدية.

ويمكن معرفة تاريخ الورقة المكون من 6 أرقام توجد أسفل يسار الورقة، بالطريقة التالية: الرقم الأول والأخير يمثلان سنة الإصدار، بينما الرقمان الثاني والثالث هما الشهر، أما الرقمان الرابع والخامس فهما اليوم، فإذا كان التاريخ المشفر 715058 فهذا يعني أن تاريخ إصدار الورقة هو 15 مايو/أيار 1978.

استخدام التاريخ المشفر على الأوراق النقدية المصرية بدأ في 15 مايو/أيار 1978 مع إعادة إصدار المئة جنيه (مواقع التواصل)

ليست ملغاة

يعتقد كثيرون أن أوراق النقد المصرية التي خرجت من التداول في الأسواق هي عملات ملغاة، لكن الأمر ليس كذلك، حيث لم يصدر قانون رسمي بإلغاء أي من العملات المصرية باستثناء إلغاء فئتي 50 و100 جنيه الصادرة عن البنك الأهلي المصري، والتي سحبت من التداول بموجب القانون رقم 94 لسنة 1959.

وكان الهدف المعلن للقانون الذي أصدره الرئيس جمال عبد الناصر وقتها، هو محاصرة الأموال التي تم تهريبها خارج البلاد وجعلها بلا قيمة.

أما باقي العملات المصرية التي خرجت من التداول فلم يتم إلغاؤها قانونا، ويمكن استبدالها من البنك المركزي المصري بقيمتها الاسمية.