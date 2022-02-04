الدوحةـ تُوّج الإصدار الخامس من الأوراق النقدية القطرية لمصرف قطر المركزي بجائزة أفضل مجموعة عملات ورقية للطباعة عالية الأمان على نطاق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2021.

وجاء تتويج العملات القطرية في مسابقة نظمتها مؤسسة "إتش إس بي" (HSP) البريطانية المتخصصة في تنظيم المؤتمرات والفعاليات التي تتعلق بالبنوك المركزية على مستوى العالم والمواصفات الأمنية التي تتضمنها العملات.

وكان مصرف قطر المركزي قد أعلن ديسمبر/كانون الأول 2020 طرح الإصدار الخامس للأوراق النقدية القطرية بتصاميم ومواصفات فنية وأمنية جديدة، بهدف دعم الاقتصاد القطري بعد عمليات التلاعب التي رصدها المصرف خلال النصف الثاني من عام 2017.

وترتكز معايير التحكيم الرئيسية في مسابقة مؤسسة "إتش إس بي" البريطانية على جملة من العناصر، منها أن تكون الأوراق النقدية الفائزة تجمع بين الفن البصري والمستويات العالية من التطور التقني والأمني، مع التركيز بشكل كبير على انعكاس النواحي التراثية والثقافية للدولة المصدرة للعملة، وأهمية التصميم العام والرموز المميزة للدولة.

الكواري يؤكد أن الإصدار الخامس للعملة القطرية يتضمن مواصفات عالية المعايير (الصحافة القطرية)

مواصفات أمنية

ويقول محمد بن جاسم الكواري -المدير التنفيذي لقطاع الدين العام والشؤون المصرفية والإصدار ورئيس فريق العمل الخاص بالإصدار الخامس بمصرف قطر المركزي- إن الجائزة التي فاز بها مصرف قطر المركزي، وهي الأولى من نوعها التي تحققها العملة القطرية في تاريخ إصداراتها، نتيجة عمل 4 سنوات متواصلة بالشراكة بين المصرف والشركة الطابعة للعملة القطرية.

ويوضح الكواري -في تصريح صحفي- أن هذا الإنجاز للإصدار الخامس من العملة القطرية جاء رغم الظروف الجيوسياسية وجائحة كوفيد-19 التي مرت بها البلاد خلال تلك الفترة، حيث تم اختيار مواضيع الصور والخط العربي والإنجليزي والألوان السائدة بالإضافة إلى العلامات والمواصفات الأمنية في جميع الفئات بعناية ودقة، كما تم إصدار ورقة 200 ريال قطري لتكون فئة جديدة لأول مرة في تاريخ الإصدارات للعملة.

وأشار إلى أن الإصدار الخامس للعملة القطرية يتضمن مواصفات عالية المعايير، خاصة فئة 500 ريال قطري وهي الأولى في العالم التي تحمل الشريط البصري الدقيق والمدمج "نيكسوس" (Nexus) بوصفها علامة أمنية فريدة من نوعها مقدمة من الشركة الطابعة، وهي تعد مزيجا من أحدث مجموعة خيوط خاصة بالعلامات الأمنية للأوراق النقدية.

ويؤكد الكواري أن هذه الميزة الأمنية الجديدة تساعد على ضمان أن يكون مصرف قطر المركزي في الريادة في تكنولوجيا مكافحة التزييف، والمحافظة على الأوراق النقدية من التلاعب والعبث فيها.

من جهته، يقول المحلل والخبير الاقتصادي أحمد عقل إن حصول الإصدار الخامس للأوراق النقدية على هذه الجائزة الدولية بمثابة شهادة قوة للعملة القطرية وتعكس الجهود القطرية الحثيثة للحفاظ على مكانة العملة.

عقل: الإصدار الخامس لم يكن شكليا بل لزيادة حجم الأمان للعملة (الجزيرة)

دلالة مهمة

ويضيف عقل -في تصريح للجزيرة نت- أن هذه الجائزة تعد نقطة مهمة تعكس جهود المسؤولين بدولة قطر ومدى قدرتهم على التطور والتأقلم وتحديث جميع الأمور الخاصة بالدولة، لا سيما ما يتعلق بالعملات والقطاع المصرفي.

ويوضح أن طرح الإصدار الخامس للعملة القطرية نهاية عام 2020 أظهر أن الهدف منه لم يكن التغيير الشكلي، بل زيادة حجم الأمان للعملة، خاصة أن الريال القطري ظل مصدر ثقة للجميع، وبالتالي كان من الضروري استمرار هذه الثقة، كما أن الاقتصاد القطري محط الأنظار من الجميع سواء داخل قطر أو خارجها.

وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن التتويج بهذه الجائزة -خاصة في هذا التوقيت- له دلالة مهمة؛ نظرا لأنه يأتي قبل شهور من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها دولة قطر بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.

ويوضح عقل أن هذا الحدث الرياضي العالمي سيجعل من الدوحة مقصدا مهما لمئات الآلاف حول العالم، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على العملة القطرية، وبالتالي كان من المهم جدا تأمين هذا الأمر قبل انطلاق المونديال؛ من أجل تفادي وقوع أي مشكلات ولحماية مستخدمي ومتداولي العملة القطرية، معتبرا أن ذلك دلالة كبيرة على بعد النظر والرؤية المهمة التي تتمتع بها القيادة القطرية في ظل هذه الظروف والتغيرات التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة.

واختتم عقل -تصريحه للجزيرة نت- بالتأكيد على أن هذه الجائزة إنجاز مهم للاقتصاد القطري الذي سيكون محط الأنظار خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن التتويج بها سيسهم بشكل كبير في تشجيع المستثمرين وزيادة الثقة في الاقتصاد القطري، والتأكيد مجددا على قدرة قطر ومسؤوليها على التأقلم ومحاكاة التطور الذي يحدث بالعالم.

تجدر الإشارة إلى أن مصرف قطر المركزي وضع في العملة الجديدة نظاما جديدا يتعلق بتتبع الأوراق النقدية ابتداء من طرحها في سوق التداول حتى عودتها مرة أخرى للمصرف، وهذا النظام مبني على قاعدة بيانات مرتبطة بالتداول، وذلك من شأنه تسهيل عملية تتبع الأوراق النقدية بالأرقام التسلسلية الموجودة عليها.