الرباط – ما زالت أنفاس المغاربة محبوسة وهم يتابعون مساعي إنقاذ الطفل ريان الذي سقط في بئر ضيقة في إحدى القرى بضواحي مدينة شفشاون بشمال المغرب (نحو 500 كلم عن العاصمة الرباط).

وتتواصل جهود إنقاذ الطفل ذي الخمس سنوات منذ 50 ساعة، في حين ما زال الصغير يقاوم للنجاة بعد قضائه ليلتين داخل البئر واحتمال تعرضه لكسور نتيجة سقوطه.

وبلغ الحفر إلى عمق 23 مترا حتى العاشرة صباحا، حسب ما أوضح للجزيرة نت محمد عادل التاطو الصحفي الموجود في المكان منذ ليلة أمس.

ولم ينم المغاربة ليلتهم، وباتوا يتابعون تطورات مساعي الإنقاذ، وينشرون على مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات تتضمن أدعية للطفل ووالديه، واقتراحات من أجل تسريع مراحل الإنقاذ، في حين واصلت المواقع الإلكترونية متابعتها الميدانية المباشرة عبر مراسليها المحليين.

الجرافات تواصل الحفر منذ ليلة أمس (الجزيرة)

العائلة متشبثة بالأمل

وسقط الطفل ريان في بئر ضيقة عمقها 30 مترا قرب منزل أسرته في قرية أغران الجبلية بضواحي شفشاون أول أمس الثلاثاء.

واختفى الطفل فجأة عن الأنظار، وبعد بحث أفراد أسرته عنه وجدوا البئر من دون غطاء وآثار قدم صغيرة بجواره، فقاموا بإشعار السلطات المحلية وتأكدوا من سقوطه في البئر بعد إنزال كاميرا هاتف إلى داخله.

وبدأ البحث محليا باستعمال وسائل تقليدية، وبعد استحالة الوصول إلى الطفل تم إشعار السلطات في مدينة شفشاون وتوسيع الأجهزة المشاركة في البحث لتتكثف الجهود منذ ليلة الأربعاء عقب انتشار الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بصوت ضعيف ومكلوم، يوضح والد الطفل خالد أورام -للجزيرة نت- أن أسرته تعيش على وقع الانتظار، بين لحظات تفاؤل وتشاؤم.

ولفت إلى أن والدة ريان أصبحت في وضع صعب ويغمى عليها بين وقت وآخر، مستصعبا حالة الترقب التي يعيشونها وفشل المحاولات لإنقاذه منذ يوم الثلاثاء.

وتوجد البئر التي سقط فيها الطفل قرب منزل الأسرة، وكانت الأشغال فيها متواصلة للعثور على الماء. وحسب عادل التاطو، فأقارب الطفل يقولون إن سطح البئر كان مغطى بغطاء من الزنك ويرجحون أن عربة مرت فوقه ونزعته.

ويشعر الأب المكلوم بالمرارة والحزن مع مرور الوقت، متشبثا بآخر أمل وهو اقتراب عملية الحفر من الوصول إلى عمق البئر، راجيا أن يمنح الله ابنه القوة حتى يصل إليه المنقذون.

تواصل جهود الإنقاذ

وتتواصل عمليات الحفر في محيط البئر بحذر خشية حدوث انهيار في التربة. ويقول عادل التاطو إن السلطات وسّعت نطاق الحفر ليصبح على شكل نصف دائرة تحيط بالبئر، وانضمت هذا الصباح جرافتان ليصبح عددها 6 في محاولة لكسب الوقت وتسريع الإنقاذ.

وأوضح عادل أن كل المحاولات للنزول إلى البئر باءت بالفشل بالنظر لضيقها كلما توغل المنقذون داخلها.

وأشار إلى أن متطوعا نحيف البنية نزل إلى البئر واقترب من الطفل إلا أن حجرا حال دون وصوله إليه، واستعانت السلطات بخبير في جمعية "استغوار" نزل مرتين إلى البئر واجتاز في الأولى 17 مترا، وفي الثانية 24 مترا ولم يتمكن من المواصلة بسبب ضيق الحفرة، غير أنه تمكن من مناداة الطفل ريان وتجاوب معه بصوت خافت.

وحسب عادل، فإن الطفل فاقد للحركة أسفل البئر ويغيب عن الوعي بين فينة وأخرى، غير أنه لا يزال إلى صباح اليوم الخميس حيا يتنفس رغم قواه الخائرة.

وأضاف أن السلطات تتابع وضعه عبر كاميرا مربوطة بحبل، كما يتم مدّه بالأكسجين عبر حبل آخر، ويرسلون له الماء والحليب وأيضا يرسلون بين فينة وأخرى جهاز راديو ليؤنسه داخل البئر.

وتوافدت الحشود إلى المنطقة من سكان المنطقة والقرى المجاورة ومدينة شفشاون، في حين يتابع المغاربة وأيديهم على قلوبهم المستجدات عبر مراسلات المواقع الإلكترونية والتلفزيون الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد تزايد توافد الحشود التي قدرها التاطو بنحو 4 آلاف شخص، عملت السلطات على تنظيم العملية، وأخلت المنطقة المحيطة بالبئر، ومنعت المتجمهرين والصحفيين من الاقتراب منها بنحو 50 مترا، في حين تحلق طائرة هليكوبتر في المكان.

وتشرف السلطات المحلية منذ ليلة أمس إلى جانب مسؤولين أمنيين على سير عملية الإنقاذ وتنظيمها، فإلى جانب عناصر الوقاية المدنية يرابط في المكان عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة.

متابعة وتضامن

ويتابع المغاربة عبر المواقع الإلكترونية قضية الطفل ريان، وتصدر وسم "#أنقذوا الطفل ريان" مواقع التواصل الاجتماعي، وانطلقت حملات تضامن في عدد من الدول لدعم أسرته وتشجيع جهود الإنقاذ.

وقال الكاتب المغربي يوسف توفيق في تدوينة على فيسبوك "تابعت منذ أمس عملية إنقاذ الطفل ريان المستمرة حتى اللحظة.. هناك وجه مفجع وكارثي في القضية وهناك وجه مشرق يتمثل في التضامن الذي أبداه المغاربة من جميع المناطق سواء من خلال الحضور المباشر والاستعداد للتضحية بالنفس أو من خلال المتابعة والتعاطف. كما لا يفوتني أن أشيد بكثير من الإخوة الأشقاء من بعض الدول الشقيقة والصديقة كالجزائر ومصر الذين لم يكحل النوم عيونهم منذ البارحة، ولم يتوقفوا عن الدعاء والصلاة من أجل ابننا الطفل ريان".

وكتب الإعلامي المغربي إسماعيل عزام تدوينة جاء فيها "إنقاذ الطفل ريان يجب أن يكون قضية المغاربة جميعا في هذه اللحظة.. محاولات إنقاذ الطفل مستمرة والوقاية المدنية تقوم بأكثر من جهودها لكن الأمر يحتاج تدخلا خاصا بطرق أكثر تطورا ومعدات أكثر قوة وطواقم إنقاذ مجربة حتى لو اضطرت السلطات إلى طلب تنقل عاجل لفرق خاصة من مدن أخرى. هذا تحد يجب الفوز به بأي طريقة.. حياة ريان تهم المغاربة ككل وليس أسرته أو جيرانه فقط".

وبينما يمر الوقت، يضع المغاربة ومعهم متابعون من خارج المغرب أيديهم على قلوبهم، آملين أن تنتهي قصة الطفل ريان نهاية سعيدة ويعود إلى أسرته سالما معافى.

متابعة حكومية

وتتابع الحكومة المغربية جهود الإنقاذ من كثب، حيث كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن وزير الداخلية قدم تقريرا في المجلس الحكومي عن الموضوع.

وكشف الوزير في الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد ظهر اليوم الخميس أن عناصر الإنقاذ وضعوا مجموعة سيناريوهات لإخراج الطفل ريان من البئر بتوجيهات من وزيري الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية وتحت إشراف رئيس الحكومة، من بينها توسيع قطر الثقب، وإنزال أحد رجال الإنقاذ، ثم الحفر بشكل مواز مع سطح البئر الذي يبلغ قطره 45 سنتيمترا، من أجل إيجاد منفذ للوصول إلى الطفل.

وأكد الوزير أن الدولة ليست لديها مشكلة في الآليات والخبرة، لافتا إلى أن المملكة تتوفر على الإمكانية والقدرة والتجربة والحس للتدخل وأن لجان الإنقاذ تعمل ليل نهار لإنقاذ الطفل ريان، لكن طبيعة التربة تصعب مهمة التدخل.

وقال "الخوف إذا كان التدخل قويا من الآليات والمركبات أن تحدث مأساة أخرى"، وأضاف أن توافد الحشود بكثافة إلى مكان الحادثة يصعب جهود عناصر الإنقاذ.

وأشار إلى تخصيص مواكبة طبية متخصصة في المكان، من أجل التكفل بالطفل ريان مباشرة بعد إنقاذه، راجيا أن تنتهي هذه الأزمة ويعود الطفل إلى عائلته.

تستمر حتى الآن محاولات إنقاذ الطفل ريان ذو الخمس سنوات والذي سقط أمس الثلاثاء في بئر ضيق يتجاوز عمقه 60 مترا، بجماعة تمروت في إقليم #شفشاون. حسب مصادر من عين المكان، الطفل مازال على قيد الحياة رغم قضائه ما يزيد عن 26 ساعة داخل البئر. pic.twitter.com/FRh0P1aq8K — 2M.ma (@2MInteractive) February 2, 2022

وسط ترقب كبير… الجهود متواصلة لإنقاذ الطفل ريان، الذي سقط في بئر بجماعة تمورت (#شفشاون) عصر الثلاثاء. الآلات تعمل دون انقطاع للحفر بشكل أفقي والوصول إلى الطفل الذي لا يزال على قيد الحياة رغم ضيق المكان والفترة الطويلة التي امضاها في قعر البئر. الصور هذا الصباح من عين المكان. pic.twitter.com/TYWSlFxKrH — 2M.ma (@2MInteractive) February 3, 2022

نفكر في #ريان ووالديه، نتابع عملية الإنقاذ المتواصلة والمعقدة وأيدينا على قلوبنا، نسأل الله أن تنتهي هذه التجربة الأليمة نهاية سعيدة هذه الليلة. #أنقذوا_ريان #المغرب pic.twitter.com/pXB2LTVLA2 — Atimad Salam اعتماد سلام (@atimadsalam) February 2, 2022

الوضع معقد ،المسألة ليست إمكانيات ومعدات فقط،

نرفع أكف الضراعة إلى الله أن يكون القدر أرحم بريان من الطفل الإسباني جوليان الذي وفي ظروف مشابهة العام2019 بمنطقة مالقا و بعد جهود عدة أيام وبإمكانيات كبيرة،عجزت فرق الإنقاذ الإسبانية عن إنقاذه ووصلت إليه بعد فوات الآوان#انقذوا_ريان pic.twitter.com/X8UpBCT0LJ — Abdellah Al Ahmed 💫🇲🇦💫 (@Ahmed_abdellaah) February 2, 2022