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أنقذوا ريان.. حملة في المغرب لإنقاذ طفل سقط في بئر عمقها 30 مترا

أنقذوا ريان .. حملة في المغرب لإنقاذ طفل سقط في بئر عمقه30 متر
الطفل ريان (5 أعوام) سقط في بئر بإقليم شفشاون شمالي المغرب وسط محاولات حثيثة لإنقاذه (مواقع التواصل)
3/2/2022

ضج الشارع المغربي وصفحات التواصل الاجتماعي في البلاد بحادثة الطفل ريان (5 أعوام) الذي سقط بإحدى الآبار بإقليم شفشاون شمالي البلاد، وسط محاولات حثيثة لإنقاذه استمرت لأكثر من يوم ولا تزال متواصلة.

وذكرت وسائل إعلام مغربية ونشطاء من موقع الحادثة أن الطفل ريان لا يزال على قيد الحياة. وربطت فرق الإنقاذ من الوقاية المدنية المغربية هاتفا مع حبل وأنزلته إلى قعر البئر للتأكد من أن الطفل بخير ويجلس بشكل سليم رغم ضيق الحفرة.

وتسعى السلطات المحلية لإنقاذ الطفل بجميع الوسائل، في وقت تطوع فيه العديد من الشبان لإخراجه، ورغم نزولهم إلى البئر لم يتمكنوا من ذلك.

وشارك ناشطون صورا ومقاطع فيديو من موقع الحادث عبر عدة وسوم منها: "#أنقذوا_ريان" و"الطفل ريان"، وعبروا عن أمنياتهم بإخراج الطفل سالما قبل فوات الأوان.

وتحدث والد الطفل لوسائل الإعلام معبرا عن حزنه ومناشداته لإخراج ابنه قبل فوات الأوان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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المصدر : وكالة سند