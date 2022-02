أنقذوا ريان.. حملة في المغرب لإنقاذ طفل سقط في بئر عمقها 30 مترا

ضج الشارع المغربي وصفحات التواصل الاجتماعي في البلاد بحادثة الطفل ريان (5 أعوام) الذي سقط بإحدى الآبار بإقليم شفشاون شمالي البلاد، وسط محاولات حثيثة لإنقاذه استمرت لأكثر من يوم ولا تزال متواصلة.

وذكرت وسائل إعلام مغربية ونشطاء من موقع الحادثة أن الطفل ريان لا يزال على قيد الحياة. وربطت فرق الإنقاذ من الوقاية المدنية المغربية هاتفا مع حبل وأنزلته إلى قعر البئر للتأكد من أن الطفل بخير ويجلس بشكل سليم رغم ضيق الحفرة.

وتسعى السلطات المحلية لإنقاذ الطفل بجميع الوسائل، في وقت تطوع فيه العديد من الشبان لإخراجه، ورغم نزولهم إلى البئر لم يتمكنوا من ذلك.

وشارك ناشطون صورا ومقاطع فيديو من موقع الحادث عبر عدة وسوم منها: "#أنقذوا_ريان" و"الطفل ريان"، وعبروا عن أمنياتهم بإخراج الطفل سالما قبل فوات الأوان.

وتحدث والد الطفل لوسائل الإعلام معبرا عن حزنه ومناشداته لإخراج ابنه قبل فوات الأوان.

a 5-year-old Moroccan child fell into the dry Sunda well at a depth of 60 meters having a very small diameter. There are attempts to get it out, but it remains weak in the race of time. Make Rayan’s case your priority today!#SaveRyan#أنقذوا_ريان pic.twitter.com/0OJBlCy5YK

— Maryam Ahmed (@MaryamHayun) February 2, 2022