وصل الأمر إلى البرلمان بإعلان عضوة مجلس النواب المصري غادة عجمي عن قيامها بتحرك برلماني اعتراضا على طريقة توظيف العلم المصري في الدعاية لأحد المحلات بمشاركة "كوكسال بابا".

القاهرة – بينما كانت أنظار العالم تتجه نحو أوكرانيا، انشغل بعض المصريين بمتابعة أحداث أخرى، إذ توجهت أعينهم صوب حي التجمع الخامس شرق القاهرة، حيث كانت مراسم استقبال التركي كوكسال بابا، أحد أكثر الشخصيات شهرة على مواقع التواصل، تجري في مطعم راقٍ.

كوكسال بابا (Köksal Bektaşoğlu) يوتيوبر تركي شهير، ذاع صيته في دول العالم العربي، وتصدرت مشاهدة فيديوهاته قوائم الأكثر تداولا (الترند) عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مثل "إنستغرام" (Instagram) و"تيك توك" (TikTok) و"يوتيوب" (YouTube). اسمه الحقيقي بكتاش أوغلو (46 عاما)، ويعاني من مرض وراثي يؤثر على النمو، مما تسبب في قصر قامته وملامحه المميزة.

العالم كله … مقلوب بحرب روسيا علي اوكرانيا

مصر👇

بابا كوكسال في مقره بالتجمع الخامس

بابا كوكسال يزور الاهرامات وابو الهول 😂 pic.twitter.com/iVx67JRNeN — ♍Mohammed Abdelhady🇪🇬 🇦🇪 (@BMFZcV8pStzRuXL) February 26, 2022

رغم مرضه، فإن كوكسال بابا دخل مجال الملاكمة وحاز جوائز في عدة بطولات، ثم اعتزل في 2010، وفي عام 2015 باشر الدخول إلى عالم منصات التواصل الاجتماعي، وكان فيديو مشادة له مع رجل ضخم البنية سببا في شهرته، وتجاوز أعداد متابعيه 5 ملايين عبر المنصات المختلفة.

وصول "بابا" إلى مصر الخميس الماضي (24 فبراير/شباط الجاري) حظي بتفاعل واسع بين المصريين، في ظل الشعبية الواسعة التي يتمتع بها لديهم والتي تقارب أو ربما تفوق الطباخ التركي الشهير بوراك، إذ تحتل صوره صدارة الأشكال التعبيرية التي يستخدمها المصريون في تطبيق "واتساب" (WhatsApp).

رحلة كوكسال بابا إلى مصر سبقتها الكثير من الأخبار التي تداولت شائعات قدومه إليها، مرة في مدينة الغردقة وأخرى في مدينة شرم الشيخ، لكن لم يصل إليه أحد إلا عند افتتاح أحد المطاعم الشهيرة، الذي امتلأ بآلاف الزوار الراغبين في الترحيب بالرجل خفيف الظل والروح، والذي يتبادل المصريون صوره عبر الأشكال التعبيرية للواتساب.

أمام مائدة فارهة، عامرة بأطباق مختلفة الأشكال والأنواع من اللحوم والطيور، جلس كوكسال بابا في واجهة المطعم، الذي أعد لاستقباله كرسيا ملكيا وتربع عليه اليوتيوبر التركي.

ايه قصة كوكسال بابا اللي قالبة الدنيا انه ف القاهرة pic.twitter.com/hugJ37HDIR — hA⁦Ⓜ️⁩AdA⁦⁦⁦🌐⁦ (@Drinkcoffee77) February 24, 2022

الاستقبال المميز والطعام الشهي والأكلات المصرية التي قدمت لملك "الإستيكرز" (الأشكال التعبيرية) في استعراض خاص، لم تكن كافية لإرضاء كوسكال بابا، الذي ضج من زحام المحيطين به والتصوير المبالغ فيه وكثرة الصحفيين حوله، ففزع غاضبا، وهمّ بالصراخ في الجميع وغادر عرشه تاركا ملايين المصريين عبر مواقع التواصل غاضبين من استهزائه بهم رغم الترحيب والمحبة التي أحاطوه بهما.

ما بين قصائد الترحيب وتعليقات الغضب، تصدر كوكسال بابا مواقع البحث في مصر، وتصدر وسم كوكسال في القاهرة الأكثر تداولا بموقع التغريدات تويتر، وتساءل عدد من رواد مواقع التواصل من يكون كوسكال بابا؟ وما أهميته حتى يتم استقباله بهذه المبالغة؟

وعلق أحد المغردين عبر تويتر ساخرا "زيارة كوكسال بابا للقاهرة في هذا التوقيت الحرج سيكون لها انعكاساتها على الأزمة في أوكرانيا".

زيارة كوكسال بابا إلى القاهرة في هذا التوقيت الحرج، سيكون لها انعكاساتها الكبيرة على حل الأزمة الأوكرانية ووقف الحرب العالمية الثالثة

😅😅 — عصام يونس🇪🇬💟🇦🇹 (@essamyounes2018) February 25, 2022

في وسط الكعننه دي ، كوكسال بابا يصل القاهره ❤ العو جه العو حضر 😂 pic.twitter.com/44YE7TH3Wu — Trend Ahlawy (@Trend_Ahlawy74) February 24, 2022

عسل والله😂😂😂 pic.twitter.com/CBDJYm0pl9 — الفيديوهات اللي بجدد الاشتراك عشانها (@masterpiecces) February 25, 2022

في حين اعترض آخرون على الاستقبال المبالغ فيه لمن أسموه "المهرج التركي"، منتقدين الملايين التي دفعت فيما اعتبروها "مهزلة"، فكتب مغرد يدعى أحمد طنطاوي: أعترف أنني لم أكن أعرفه، لكن واضح أن العالم في جهة ومصر في جهة أخرى، القنوات العالمية تنقل معايشات من أوكرانيا ونحن ننقل رحلة الساخر إلى مطعم كباب.

القنوات المحترمة عالميا عاملين لايف من أوكرانيا على الحدود مع روسيا 🇷🇺

وعاملين معايشة مع السكان المحليين

..

مش عاملين لايف لكوافيره علشان المكياج سليم؛ أو كوكسال هييجي القاهرة؛

أو زلزال خلص خلاص فالزميل يطلع وهو ماشي في الشارع؛

أو زوج يفضح زوجته لايف

أو …………………. — أحمد سعيد طنطاوي (@ahmedtantawi) February 24, 2022

معلش لو اني ابان جاهلة هو كوسكال بابا دا حاجة حلوة يعني !!! pic.twitter.com/20RinL3kbJ — Neveen Gamalنيفين جمال (@NeveenGamal7) February 25, 2022

وبينما انتقد البعض الاستقبال الحافل لكوسكال بابا، دافع آخرون عن حالة الاحتفاء به، مؤكدين أنه رجل خير، وأن معظم أمواله التي يحصل عليها نظير الدعاية والترويج للمطاعم والفنادق والوجهات السياحية يتم إنفاقها في المشروعات الخيرية التي يستفيد منها آلاف الفقراء.

جدل واسع

زيارة كوكسال بابا لم تحظ فقط بتغطية إعلامية، بل أثارت جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بسبب ما اعتبره البعض اهتماما مبالغا فيه بزيارة النجم التركي.

واستنكر البعض هذا الاهتمام الكبير بشخص مثل كوكسال بابا، ودفع مبالغ طائلة من أجل قدومه إلى مصر، والتصوير معه، بينما لا يعد شخصية عامة ولا يقدم أي إسهام يذكر سوى العصبية والصراخ.

وقارن البعض بين الاهتمام بزيارة نجم مواقع التواصل التركي وزيارة الممثل جيرارد بتلر لمصر في التوقيت نفسه تقريبا، الذي لم تحظ زيارته -على أهميتها- بتغطية مماثلة لزيارة "كوكسال بابا".

في المقابل أعرب البعض عن سعادتهم البالغة بوصول "بابا" إلى مصر، مؤكدين أن الرجل يستحق هذه الشعبية الكبيرة ومستنكرين هذا الكم الكبير من الغضب تجاهه، ومتسائلين عن الخطأ في حضوره إلى مصر أو مشاركته في افتتاح مطعم.

معلش هو دايما فيه ناس كدة عندهم عقدة الأجنبي بيكون حلو و جميل 🤷‍♀️ بعض الولاد المصريين راحوا للتركي #كوكسال_بابا علشان يديهم على قفاهم و البنات راحوا علشان يحضنهم و يبوسهم🤷‍♀️هو جه مصر ياخد فلوس و يمشي 🤷‍♀️لما يلاقي ناس عايزة تضرب و هياخد فلوس كمان مايجيش ليه 🤷‍♀️ #مسخرة https://t.co/H68PrdI9vA pic.twitter.com/T87ocbwVZe — Vive l'Egypte 𓂀 🇪🇬 𓋹 (@AngieElSherif) February 26, 2022

Aerobics Supah Star — crystal (@crystal) March 23, 2006

كيف انحدر ذوق الجمهور المصري الى الزحام والوقوف طوابير للقاء رجل يتاجر بإعاقته ويضربهم على قفاهم فيضحك الجميع، عزيزي وعدوي من أي أرض تكون يمكنك حشو الذوق المصري بأي خراء وستجد من يستحسن مذاقه. فهمي يكتب

https://t.co/MwBWHBsWw0 — rasha elshamy رشا الشامي (@rasha_elshamy) February 26, 2022

على اليمين جيرارد بتلر واحد من أهم ممثلين العالم والتانى كوكسال بابا بيعمل ڤيديوهات كوميدى معتمد علي قصر قامته الإتنين موجودين في مصر كل المواقع الصحفيه إستنو بابا كوكسال في المطار ودايرين وراه وجايبين له جاردات وجيرارد بتلر موجود في مصر ماشوفتلوش غير ڤيديو وحيد يتيم في الاقصر🤔 pic.twitter.com/taOvPwxb9l — عمرو فهمى (@AmrFahm51034920) February 26, 2022

يا باشا كوكسال بابا ده شخصية دمها خفيف حققت شهرة كبيرة و انتشار واسع

فيها ايه لما يزور مصر و الناس تحب تتصور معاه او يحضر افتتاح مطعم ما عادي يا اخوانا

هو انتوا ليه محسسيني انه بيعمل حاجة عيب انا مش واخد بالي منها او اللي استضافوه غلطوا في شئ مثلاً ؟! — Mamdouh NasrAllah (@MamdouhNasrAllh) February 25, 2022

أنا مش عارف إيه المضحك في كوكسال بابا؟

أنا مش عارف انتوا بتلعبوا فانتاسي إزاي تقتلوا متعة الكورة؟

أنا مش عارف شايفين اللعيب الفلاني كويس/وحش إزاي؟

أنا مش عارف إزاي بتتنفسوا؟ اللي مش عاجبك تقدر تتفاداه من غير ما تدي الناس دروس في الذوق ولا إزاي يمشوا حياتهم وتنقطنا بسكاتك 😂 — Mahmoud Diaa (@MahmoudDiaaaa) February 25, 2022

لحظة وصول كوكسال بابا البلوجر التركي الشهير إلى مصر..

– يا أحلي خبر فـ عُمري 😂😂♥️.. pic.twitter.com/dNspCCJjr9 — كلام HADY👑💮🌿 (@5511Had) February 24, 2022

الناس الي بتسأل دا مين وقعده تغلط فيه ع الفاضي دا اسمه كوكسال بابا يوتيوبر شخص مش في كامل قواه العقليه واهلو ميتين والي بيربيه دا جارهم وهوه عنده ٤٤سنه ولا بيتنمر علي حد ولا يفهم حاجه زي دي اصلا حرفيا نص فلوسه بتروح للايتام وليه اكتر من مشروع خيري pic.twitter.com/T0j6oPytbW — amr hamdon 🇪🇬🇪🇬🇪🇬 (@amrhamdon) February 25, 2022

الاتجار بالبشر

وحرصت وسائل إعلام مصرية على تغطية زيارة كوكسال بابا للقاهرة أولا بأول، كما حرص عدد كبير من المصريين على مشاهدة نجم التواصل الاجتماعي التركي وجها لوجه، والتقاط صور وفيديوهات له ومعه.

والجدل حول زيارة "بابا" لم يتوقف عند الاهتمام المبالغ فيه، بل وصل إلى حد نقل الإعلامي المصري محمد الباز اتهامات لأحد المطاعم التي زارها النجم التركي بعدد من الجرائم، منها إهانة العلم المصري، والتحريض على الفسق والفجور، والاتجار بالبشر على خلفية استخدام النجم التركي في الإعلان عنه.

كما وصل الأمر إلى البرلمان بإعلان عضوة مجلس النواب المصري غادة عجمي عن قيامها بتحرك برلماني اعتراضا على طريقة توظيف العلم المصري في الدعاية لأحد محلات المشويات بمشاركة كوكسال بابا.

ونقل موقع "في الفن" عن النائبة المصرية قولها إن العلم المصري له كل التقدير والاحترام وننحني له، ولا يمكن وضعه في الدعاية بطريقة مستفزة خلف الكرسي العالي، كما تم خلال زيارة "بابا".

وقالت عجمي إنها ستتقدم بطلب إحاطة أو بيان عاجل في مجلس النواب خلال أيام، "لأننا يجب أن نكون على مستوى المسؤولية في هذه الأمور، وهناك العديد من الطرق لعمل دعاية بطريقة محترمة ووطنية".