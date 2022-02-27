سر وجه بوتين المتجمد.. هل خضع الرئيس الروسي لعمليات تجميل؟

يقترب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الـ70 عاما ولا تظهر عليه أي تجاعيد، بل يبدو وجهه متجمدًا تماما كالقناع، وقد انتشرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي شائعات حول أخذه مؤخرا حقن بوتكس، وفقا لصحيفة "لوبوان" (Le Point) الفرنسية.

ويقول الكاتب بالصحيفة، مارك فورني، إن هذا بلا شك أحد أكثر أسرار الكرملين سرية؛ إذ ينبغي لفلاديمير بوتين -الذي يشعر بالقلق الشديد بشأن صورته- أن "يلجأ بانتظام إلى حقن البوتكس للحفاظ على وجه ناعم، مثل نهر الفولغا".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انتشرت الشائعات بشكل أكثر وضوحًا خلال اجتماع لبوتين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ حيث بدا بوتين وكأنه شخص آخر، وفقا لصحيفة "لا ليبر" (La Libre) البلجيكية، وظهرت عليه بثور وبدت ملامحه كما لو كانت معدلة.

بحسب العديد من الخبراء، خضع بوتين لعمليات شد الوجه وإعادة تشكيل عظم الوجنتين والحقن بالبوتكس (الجزيرة)

هل خضع لعملية تجميل؟

فهل خضع بوتين لعملية تجميل؟ أم هل كان ذلك مجرد رد فعل تحسسي؟ بعض المتخصصين ذهبوا إلى حد القول بأن بوتين مريض ويستخدم الكورتيزون، وهي مزاعم ينفيها الكرملين، الذي يصر بانتظام على "الصحة المثالية" للرئيس الروسي.

بوتين في زيارة إلى أوكرانيا

وليست هذه هي المرة الأولى التي يغذي فيها وجه بوتين الشائعات؛ ففي أكتوبر/تشرين الأول 2010، ظهر وجهه منتفخًا مع وجنة زرقاء إلى حد ما عندما كان في زيارة إلى أوكرانيا، مما أثار فضول الصحفيين وقتها.

ولم تقنع تبريرات الكرملين بشأن ذلك أي أحد، وفقا لفورني، وفي سبتمبر/أيلول 2011، في حين كان بوتين يستعد للترشح للسلطة العليا مرة أخرى، تساءلت العديد من الصحف البريطانية عن ملامحه الثابتة، التي يبدو أن الزمن لم يكن له أي تأثير عليها.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية، التي استجوبت آنذاك العديد من المتخصصين، فإن هؤلاء الخبراء رشحوا أن يكون الرئيس الروسي قد خضع لعدد من العمليات الجراحية، بما في ذلك شد الوجه وإعادة تشكيل عظام الوجنتين، وإزالة الأكياس تحت العين وحقن البوتكس.

عيون السمكة

ويقول الدكتور مايكل براغر، أحد جراحي التجميل الرائدين في لندن، "ربما كان يدفع عينيه كثيرًا، لأنهما يبدوان الآن مثل ما نسميه عيون السمكة، إذ تبدو عيناه فارغتين، ولم يعد بمقدوره التعبير عن مشاعره بعينيه، لأن العضلات مشلولة"، وهو ما يعلق عليه فورمي بقوله "ربما كان هذا هدفا لهذا الوحش السياسي ذي الدم البارد".

بوتكس الرؤساء

وليس فلاديمير بوتين (69 عامًا) رئيس الدولة الوحيد الذي لجأ إلى الجراحة التجميلية أو البوتكس، فالزعيم الليبي السابق معمر القذافي كان وجهه ممتلئًا بحقن الدهون، ورئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني كذلك، وهذا الأخير هو الوحيد الذي يعترف علنا بإجرائه مثل هذه العمليات، على حد قول الصحيفة.