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فتاة أوكرانية تغني للحرية في مترو العاصمة كييف

فتاة أوكرانية تغني للحرية في مترو العاصمة كييف
فتاة أوكرانية تردد أغنية تقول "هناك سوف تحرق النار من أجل الحق في العيش بحرية" (مواقع التواصل)
27/2/2022

نشرت الناشطة الأوكرانية كريستينا بيردينسكيخ فيديو لقريبتها الشابة ذات الـ17 عاما وهي تغني، بينما تنتظر القطار وسط مئات الأوكرانيين في العاصمة كييف للهروب من الهجوم الروسي.

وتقول الناشطة الأوكرانية أن قريبتها تتغنى بأغنية تقول فيها "هناك سوف تحرق النار من أجل الحق في العيش بحرية".

وكانت روسيا أطلقت فجر الخميس الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

وتتواصل المعارك الضارية في مختلف الجبهات مع دخول العملية العسكرية الروسية يومها الرابع، حيث دوّت صفارات الإنذار صباح اليوم الأحد في العاصمة كييف بعد تعرّضها لموجة جديدة من القصف الروسي.

المصدر : وكالة سند