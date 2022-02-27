فتاة أوكرانية تغني للحرية في مترو العاصمة كييف

نشرت الناشطة الأوكرانية كريستينا بيردينسكيخ فيديو لقريبتها الشابة ذات الـ17 عاما وهي تغني، بينما تنتظر القطار وسط مئات الأوكرانيين في العاصمة كييف للهروب من الهجوم الروسي.

وتقول الناشطة الأوكرانية أن قريبتها تتغنى بأغنية تقول فيها "هناك سوف تحرق النار من أجل الحق في العيش بحرية".

Сижу в метро с моей 17-летней родственницей Настей из Херсона. "Там де вогонь палає за право жити вільно», – поет Настя пока у нас есть связь. Киев ждет страшную ночь, но верит в будущее #Ukraine #Kyiv pic.twitter.com/FH4sCiPBym — Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) February 25, 2022

وكانت روسيا أطلقت فجر الخميس الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

وتتواصل المعارك الضارية في مختلف الجبهات مع دخول العملية العسكرية الروسية يومها الرابع، حيث دوّت صفارات الإنذار صباح اليوم الأحد في العاصمة كييف بعد تعرّضها لموجة جديدة من القصف الروسي.