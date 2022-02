على وقع صوت الإنذار.. نائبة أوكرانية تتحدى الحرب وتتزوج قبل توجه عريسها للمعارك

تصدرت منصات التواصل الاجتماعي حول العالم صور زفاف نائبة إدارة مدينة كييف يارينا أريفا وزوجها سفياتوسلاف فورسين، بالتزامن مع اندلاع الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وحصدت صور الزفاف إعجاب ملايين النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن إعجابهم وتأثرهم "بقصة حبهما"، متمنين لهما "السعادة والتوفيق في حياتهما".

ووثقت أريفا لحظات حبها الأولى وهي تقف إلى جانب عريسها حاملة السلاح بصورة عبر حسابها على فيسبوك، مرفقة بتعليق: "أول صورة عائلية بعد الزفاف، اليوم الثاني من الحرب الحقيقة ستنتصر".

وفي تصريحٍ خاص لوكالة الرصد والتحقق في شبكة الجزيرة (سند) قالت يارينا أريفا "خططنا للزواج في السادس من مايو/أيار المقبل، لكن الحرب التي حصلت بدلت الأمر".

وعن أول أمر فعلاه بعد الزواج، أجابت "ذهبنا إلى مركز الدفاع الإقليمي المحلي للانضمام لفرق الدفاع عن البلاد".

وخلال حديثها مع "سند"، عبرت عن قلقها على زوجها، لا سيما أنه في مهمة عسكرية، مضيفة "أنا في هذه اللحظة في غاية القلق والعصبية أنتظر زوجي ليعود وهو بصحة وعلى قيد الحياة".

وختمت "أهلي وقفوا إلى جانبنا ودعمونا وهم الآن في أمان بالمنزل".

وعبر حسابها على تطبيق إنستغرام، نشرت أريفا صورة وهي تحمل السلاح بمفردها، قائلة "كنت أفكر في العديد من الأمور، عندما عانقت زوجي قبل ذهابه إلى الحرب، رتبت المنزل كي أشغل نفسي وتعلمت كيف أستخدم السلاح".

وأضافت في المنشور "عندما سمعت صوت الإنذارات في كييف نزلت إلى الملجأ وجهزت الشاي للرجال الذين يحاربون"، مؤكدةً أنها "صلّت كثيرًا"، واهتمت وسائل الإعلام بالخبر الإنساني، ومنها "سي إن إن" (cnn).

وكانت روسيا أطلقت فجر الخميس عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

Yaryna Arieva and Sviatoslav Fursin, whose marriage was this week at a church in Ukraine decided to join the local Territorial Defense Center to assist in the country's defense operations. pic.twitter.com/SHF1cLK6Jm

— Sachin Jose (@Sachinettiyil) February 26, 2022