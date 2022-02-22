أقراط عصرية جديدة.. موضة اختبارات كوفيد-19 الذاتية تدخل عالم المجوهرات

من الآن فصاعدا سيحاول الجميع الحصول على حلي كورونا حول العالم، خاصة أن كارولينا تكافح لتحقيق النجاح الهائل لمجوهراتها، إذ ستفتح متجرا عبر الإنترنت قريبا

أصبح وباء كوفيد-19 جزءا لا يتجزأ من حياتنا منذ عامين، لدرجة أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية ظهرت موضة جديدة في عالم المجوهرات تقوم على أجهزة الاختبار الذاتي للفيروس، سواء كانت إيجابية أو سلبية.

وقال تقرير نشرته صحيفة "لوباريزيان" (leparisien) الفرنسية إن كارولينا غارسيا (21 عاما) -التي جاءت بفكرة ابتكار هذا النوع الجديد من الجواهر- كانت تقوم بجمع الاختبارات من صديقاتها وتطهيرها وتزيينها يدويا لتبدو مثل أقراط يمكن لبسها في الأذن.

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وأوضحت الصحيفة أن كارولينا -وهي طالبة- اعتقدت أن كل هذا سيبقى سريا، لكنها لم تأخذ في حسبانها أن ينشر روبرت نجل المصمم روبرتو كافالي صورة على حساب الإنستغرام الخاص به في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي معلقا عليها بقوله "أسبوع الموضة قد بدأ، استمتعوا".

ولفت الموقع إلى أن المنشور نال 55 ألف إعجاب لاحقا، لتقوم بعدها المغنية وكاتبة الأغاني المشهورة كاتي بيري بتبني هذه الموضة الجديدة، حيث تقدمت بطلب للحصول على الأقراط، ثم نشرت العديد من مقاطع الفيديو مع هذه الأقراط على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

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وأشار التقرير إلى أنه من الآن فصاعدا سوف يحاول الجميع الحصول على هذه الحلي حول العالم، خاصة أن كارولينا تكافح لتحقيق النجاح الهائل لمجوهراتها، إذ من المفترض أن تفتح متجرا عبر الإنترنت قريبا، بحسب ما نشرته على حسابها على إنستغرام.