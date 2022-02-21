اشتعال 4 آلاف سيارة فاخرة بورش وبنتلي ولامبورغيني وسط المحيط الأطلسي

بورش، بنتلي، أودي، لامبورغيني وماركات أخرى من سيارات فاخرة تصاعد منها الدخان على متن باخرة "فيليسيتي أيس" التي يبلغ طولها 200 متر، والتي كانت تبحر قبالة جزر الأزور حاملة على متنها 4 آلاف سيارة فاخرة على الأقل.

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" (leparisien) الفرنسية -في تقرير لها- أن السلطات البرتغالية أنقذت أفراد طاقم الباخرة التجارية التي ترفع علم بنما، فيما صرحت خدمات الطوارئ يوم الخميس الماضي بأن الحريق اندلع يوم الأربعاء الماضي 16 فبراير/شباط الجاري قبالة أرخبيل جزر الأزور البرتغالي.

وبحسب الصحيفة، فقد قال متحدث باسم البحرية البرتغالية لوكالة الصحافة الفرنسية أنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 22 شخصا ونقلهم إلى فندق في جزيرة فايال، مضيفا أنه لا توجد إصابات تذكر.

وتوضح الصحيفة أن الباخرة "فيليسيتي أيس" كانت على بعد 90 ميلا بحريا (حوالي 170 كيلومترا) جنوب غرب جزيرة فايال في جزر الأزور عندما تم التنبيه إلى اندلاع الحريق الذي لم يعرف مصدره بعد.

ونقلت الصحيفة عن جواو مانويل مينديز كابيساس قبطان ميناء هورتا في فايال قوله للقناة العامة البرتغالية "آر تي بي" (RTP) إن الباخرة استمرت في الاشتعال يوم الخميس، لكن استقرارها لا يشكل مصدر قلق، مضيفا أنه من المتوقع وصول قاطرات من جبل طارق، كما أكدت البحرية والسلطات البرتغالية أن الكارثة لم تسبب أي تلوث في الوقت الراهن.