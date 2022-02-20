مراهق موهوب يكسب 20 ألف يورو من العملات الرقمية ببضع نقرات فقط

اهتم ساشا (17 عامًا) -طالب الثانوية من مدينة كومبيين التابعة لإقليم واز الفرنسي- منذ الصيف الماضي باستثمار مصروفه في شراء العملات الرقمية، وذات مساء ارتفع سعر إحدى هذه العملات ليُحقق هذا المراهق في غضون ساعات قليلة ربحًا بآلاف اليوروهات، وهي بداية مشجعة لهذا المستثمر المتحمس الذي يطمح إلى إنشاء شركة خاصة تعتمد على العملات الرقمية.

يقول الكاتب بول أبران -في تقرير نشرته صحيفة "لوباريزيان" (le parisien) الفرنسية- إن ساشا مثل كثير من الشباب في سنه يفكر في مستقبله بعد نيل شهادة البكالوريا. ومن بين الأمور التي يفكر فيها طالب الصف الأول في ثانوية جان بول الثاني "الالتحاق بكلية إدارة الأعمال أو الانقطاع عن الدراسة أو تأسيس شركة خاصة". وفي الوقت الحالي، يحاول ساشا الاستفادة من شغفه بمجال العملات الرقمية.

بدأ كل شيء قبل بضعة أشهر، عندما كان ساشا يبحث عن طريقة سريعة لكسب المال. في البداية، كان مهتمًا بسوق الأوراق المالية والأسهم ثم اختار الاستثمار في العملات الرقمية مثل البتكوين.

وقال ساشا "أجريت كثيرا من الأبحاث قبل أن أدخل هذا المجال، وثقفت نفسي بشكل رئيسي عبر الشبكات الاجتماعية مثل يوتيوب وتويتر وتيك توك، وتابعت كل الأخبار على الحسابات المتخصصة في هذا المجال".

وأضاف "بدأت باستثمار مبالغ صغيرة في العديد من العملات الرقمية، في حدود 50 يوروا في كل عملة رقمية، من الأموال التي ادخرتها من مصروفي الخاص".

ويذكر آرثر (أحد أصدقاء ساشا) "لقد أمضى أيامه منكبًا على جهاز آيباد، وحتى عندما ذهبنا في إجازة لبضعة أيام كان يظل مستيقظا طوال الليل يعمل على استثماراته". ويرى ساشا أنه "إذا لم تعمل على هذه الوتيرة لبضعة أيام في الأسبوع ستضيع فرص نجاحك".

ساشا: أعتمد على المؤشرات؛ من أنشأ العملة ومصدرها وعدد من يتابعونها لمعرفة إذا كانت عملية احتيال أو لا (غيتي)

وعلى امتداد أشهر، يقضي هذا المستثمر الشاب ما بين 8 و10 ساعات في اليوم يعمل على تحليل إمكانات العديد من العملات الرقمية.

ويضيف ساشا "أعتمد على المؤشرات؛ من أنشأ العملة ومصدرها وعدد الأشخاص الذين يتابعونها، لمعرفة إذا كانت عملية احتيال أو لا"، ويتابع "أنا أشتري وأخمن. وفي إحدى ليالي نوفمبر/تشرين الثاني 2021 ارتفعت قيمة إحدى هذه العملات الرقمية".

مضاعفة رأس المال

يقول ساشا "اكتشفت فرصة في عملة رقمية واعدة يمكن أن تزيد قيمتها بسرعة. تحدث كثيرون عن ذلك على مختلف الشبكات الاجتماعية ولم أرغب في تفويت هذه الفرصة". وفي خطوة تنطوي على كثير من المخاطرة، استثمر هذا الشاب ألفي يورو في هذه العملة الرقمية التي تُجري معاملاتها على منصات أميركية.

يتذكر ساشا أنه "عندما استيقظت في اليوم التالي لم أصدق ما حدث؛ ففي غضون ساعات قليلة كنت قد ضاعفت قيمة محفظتي 10 مرات؛ لقد كسبت 20 ألف يورو".

وإدراكًا منه أن ما حدث "ضربة حظ"، وأن هذا النوع من الفرص سريع الزوال، وأن العملات الرقمية شديدة التقلب؛ سحب ساشا أمواله مباشرة، وفعلا بعد بضع ساعات تراجعت قيمة تلك العملة الرقمية.

ورغم المخاطر، يعتمد هذا الشاب على دعم والدته له، التي تقول "إنه اقتصاد جديد لا أفهمه ومن المؤكد أنه واعد للغاية وبالتالي يجب على الشباب تجربته". وتضيف "أنصحه دائما بأن يوازن استثماراته ويحافظ على هدوئه، ويتقبل حقيقة أنه يمكن أن يخسر".