في 2 فبراير/شباط 1709، تم إنقاذ البحار الأسكتلندي سيلكيرك من قبل القبطان وودز روجرز، بعد أن قضى 52 شهرا من العزلة بجزيرة ماس تييرا قبالة سواحل تشيلي.

في الكتاب الشهير لدانييل ديفو، الشخصية الرئيسية روبنسون كروزو تاجر رقيق تمكّن من البقاء على قيد الحياة طيلة 28 عامًا في جزيرة مهجورة. وقد استلهم المؤلف شخصية روبنسون من البحار الأسكتلندي ألكسندر سيلكيرك.

في تقرير نشرته صحيفة "لوبوان" (lepoint) الفرنسية، يقول الكاتبان فريدريك لوينو وغويندولين دوس سانتوس إن مغامرة سيلكيرك بدأت عام 1703 عندما أبحر على متن سفينة القرصان توماس سترادلينغ. وقد كان البحار آنذاك يبلغ من العمر 27 عامًا. جابت السفينة العالم الجديد لمدة عامين وكانت تُغير على الإسبان وتجردهم من ذهبهم.

تعطل السفينة

في أكتوبر/تشرين الأول 1704، غادر سترادلينغ أسطول القراصنة للإبحار باتجاه الساحل التشيلي. ونظرًا لأن السفينة كانت في حالة سيئة خشي سيلكيرك من عدم قدرتها على الإبحار حول كايب هورن (آخر بقعة من الجزء الجنوبي لأميركا الجنوبية).

في ذلك الوقت، طُلِب من القبطان أن يبحر على وجه السرعة إلى أحد الموانئ لإصلاح السفينة، لكن سترادلينغ رفض ذلك أمام إصرار سيلكيرك. واحتدت المواجهة بينهما، وهدّد البحار الأسكتلندي بمغادرة السفينة مشيرًا إلى أنه مستعد للنزول حيث رست السفينة، أي في جزيرة "ماس تييرا" التي تنتمي إلى أرخبيل خوان فيرنانديز.

حاول سيلكيرك التأثير على بقية أفراد الطاقم لينضموا إليه، لكنهم فضلوا البقاء مخلصين للقبطان. في هذه الحالة، وجد البحار الأسكتلندي نفسه وحيدًا على هذه الجزيرة. وعندما أبحرت السفينة بعيدًا ناشد سيلكيرك القبطان السماح له بالعودة، لكن سترادلينغ كان في غاية السعادة للتخلص من شخص مزعج مثله كان قادرًا على إحداث تمرد على متن السفينة.

اختفت السفينة في الأفق، وظلّ سيلكيرك يصرخ بأعلى صوته لكن دون جدوى. ظلّ عالقا لوحده على هذه الجزيرة غير مدرك أنه بذلك أنقذ حياته. فبعد بضعة أيام، غرقت السفينة بسبب عاصفة ومات جميع أفراد الطاقم.

"روبنسون على الشاطئ" مقدمة مصورة لروبنسون كروزو رواية دانيال ديفو (1660-1731) رسم جون كلارك (غيتي)

حزن شديد

خلال الأيام الأولى بالجزيرة، مر سيلكريك بفترة حزن شديد. وتمكن تدريجيا من تجاوز هذه المحنة. لم يترك له قبطان السفينة أي طعام، إلا أن البحارة ألقوا له ببندقية مع القليل من البارود والرصاص والتبغ إلى جانب فأس وسكين وغلاية (أداة للطبخ) والكتاب المقدس وكتب أخرى وأدوات الملاحة الخاصة به.

بنى البحار الأسكتلندي كوخين وصنع أواني خشبية وذبح الماعز الذي تركه الزوار السابقون بالجزيرة. وكان يقتات على المحار والجمبري (الروبيان). وللدفاع عن نفسه من الفئران التي تعض قدميه أثناء نومه، قام بتدجين بعض القطط البرية. ولم يكن ينقصه شيء سوى ونيس، لذلك اتخذ من الماعز رفيقًا.

النجاة

بعد عامين من الوحدة، رأى سيلكيرك شراعًا في الأفق. شعر بأن قلبه يقفز في صدره فرحًا بقدوم النجدة أخيرًا. ولكن عندما رست السفينة قبالة الساحل تبيّن له أنها سفينة إسبانية، وإذا وجده البحارة، فإنهم حتما سيقتلونه أو يأسرونه ليبيعوه لاحقًا عبدا.

لهذا السبب، اختبأ سيلكيرك عن طريق تسلق شجرة عالية. وعندما عثروا على كوخين، فهم البحارة الإسبان أن هناك من يعيش بالجزيرة. بحثوا عنه في كل مكان، وقبل أن يغادروا دمروا الكوخين. مرّت الأشهر والسنوات دون أن يغادر سيلكيرك الجزيرة، التي لا وجود فيها لما يسمى أكلة لحوم البشر، وإنما هو مجرد اختراع من وحي خيال ديفو.

في 2 فبراير/شباط 1709، تم إنقاذ البحار الأسكتلندي من قبل القبطان وودز روجرز، بعد أن قضى 52 شهرًا من العزلة في جزيرة ماس تييرا قبالة سواحل تشيلي.

وحين رأى سيلكيرك الأشرعة في الأفق، سارع إلى الاختباء لأنه كان يجهل ما إذا كانت السفينة صديقة أم معادية؟ أرسل الكابتن روجرز زورقا للتزود بالمياه من الجزيرة. وعندما حل المساء، رأى القراصنة نورًا يشع من خلف نتوء صخري، فظنوا أنه كمين نصبه طاقم سفينة فرنسية أو إسبانية.

وكان هذا النور هو النار التي أشعلها سيلكيرك. وقد وجد البحارة عند مقابلته أنه كان يرتدي ثيابا من جلد الماعز وكان يعاني صعوبة في التعبير، ولم يكن ينطق إلا بكلمات قليلة. أطلعهم أخيرًا على اسمه ووطنه. وأمام دهشة القراصنة، أوضح سيلكيرك أنه وصل هذه الجزيرة قبل 4 أعوام و4 أشهر وأبحر مع القبطان سترادلينغ.

الكاتب استلهم شخصية روبنسون من شخصية البحار الأسكتلندي سيلكيرك (غيتي)

المذكرات

استعاد سيلكيرك بعد أسابيع صحته. وقاتل لمدة عامين تحت قيادة القبطان روجرز. عام 1711 عاد إلى إنجلترا. ووصلت مغامرة البحار الأسكتلندي إلى مسامع أحد الصحفيين الذي لم يتردد في نشر قصته. كما نشر القبطان روجرز مذكراته التي تحدث فيها عن تجربة سيلكيرك. وقد مثلت هذه القصص مصدر إلهام للكاتب ديفو لتأليف رواية كروزو.

وعاد سيلكيرك إلى الإبحار مرة أخرى عام 1720. ولكن في سن 44 عاما لم يكن مناسبًا له أن يكون قرصانا. فتم تجنيده كضابط على متن سفينة حربية إنجليزية لمحاربة القراصنة بخليج غينيا.

وتوفي العام التالي، ويقول البعض إنه مات غرقا بعد أن سقط في الماء أثناء عاصفة، وتشير روايات أخرى إلى أنه كان ضحية حمى الصفراء.