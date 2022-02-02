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محاولة تسلل إلى مبنى البنتاغون بطلتها دجاجة

دعا مستخدمون للإنترنت إلى تسمية الدجاجة باسم إيثل روزنبرغ، وهي أميركية شهيرة أوقفت وأُعدمت بتهمة التجسس لصالح الاتحاد السوفياتي في خمسينيات القرن العشرين.

الدجاجة التي تسللت إلى مبنى البنتاغون (مواقع التواصل)
2/2/2022

أعلنت جمعية للرفق بالحيوان أنها تدخلت لسحب دجاجة كانت "تحوم حول المنطقة الأمنية في البنتاغون"، أحد أكثر المباني الخاضعة لتدابير أمنية مشددة في العالم.

وأشارت جمعية "رابطة رعاية الحيوان في أرلينغتون" (Animal Welfare League of Arlington) عبر حسابها على فيسبوك إلى استدعاء موظفين لديها للاهتمام بالدجاجة، وإعادتها إلى القن.

 

 

نحن بحاجة إلى اسم لها

وأضافت "في وقت مبكر جدًا من هذا الصباح، تم القبض على هذه الدجاجة وهي تتسلل إلى المنطقة الأمنية في البنتاغون (نحن لا نمزح) وتم استدعاء ضباطنا ليأخذوها".

 

وتابعت الجمعية "أحضرها الرقيب بالينا بأمان إلى الملجأ حيث ستبقى حتى نجد منزلًا جديدًا لها! الآن نحن بحاجة إلى اسم لها. نرحب بالاقتراحات!".

كما ورد نبأ محاولة تسلل الدجاجة عبر "ميليتاري تايمز" (Military Times) المتخصصة في الشؤون العسكرية. وجاء في الخبر بنبرة ساخرة "هل تاهت (الدجاجة) ببساطة لدى محاولتها عبور الشارع؟ أم هي جاسوسة كانت تقوم بمهمة لسرقة أسرار الدولة؟ حتى اللحظة لم تفتح منقارها" للإجابة على هذه الأسئلة.

FILE PHOTO: The Pentagon building is seen in Arlington, Virginia, U.S. October 9, 2020. REUTERS/Carlos Barria/File Photoالبنتاغون أحد أكثر المباني الخاضعة لتدابير أمنية مشددة في العالم (رويترز)

غنى لها مقدم برامج أميركي..

وأثارت تلك الصورة سخرية واسعة في أميركا، إذ حرص مقدم برنامج "ذا نايت شو" (The Tonight Show) جيمي فالون على الغناء لها على الهواء مباشرة أغنية تحت عنوان "دجاجة في البنتاغون".

ودعا مستخدمون للإنترنت إلى تسمية الدجاجة باسم إيثل روزنبرغ، وهي أميركية شهيرة أوقفت وأُعدمت بتهمة التجسس لحساب الاتحاد السوفياتي في خمسينيات القرن العشرين.

تفاعلات مختارة
وشارك مغردون -بحسب رصد وكالة سند- في اقتراحات اسم الدجاجة الشجاعة، وفي حين توقع البعض أن تكون حاملة للجنسية الصينية أو الروسية، سخر آخرون متوقعين أنها تنتمي لحركة "كيو أنون" اليمينية المتطرفة.

 

 

المصدر : الفرنسية + وكالة سند