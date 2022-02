أعلنت جمعية للرفق بالحيوان أنها تدخلت لسحب دجاجة كانت "تحوم حول المنطقة الأمنية في البنتاغون"، أحد أكثر المباني الخاضعة لتدابير أمنية مشددة في العالم.

وأشارت جمعية "رابطة رعاية الحيوان في أرلينغتون" (Animal Welfare League of Arlington) عبر حسابها على فيسبوك إلى استدعاء موظفين لديها للاهتمام بالدجاجة، وإعادتها إلى القن.

Apparently, the answer to "why did the chicken cross the road" is to get to the Pentagon?! This chicken was caught sneaking around the security area at the Pentagon (we’re not kidding) and our officers picked her up. Now we need a name for her – suggestions welcomed! pic.twitter.com/6RmMSjNKnU — AWLArlington, VA (@AWLAArlington) January 31, 2022

نحن بحاجة إلى اسم لها

وأضافت "في وقت مبكر جدًا من هذا الصباح، تم القبض على هذه الدجاجة وهي تتسلل إلى المنطقة الأمنية في البنتاغون (نحن لا نمزح) وتم استدعاء ضباطنا ليأخذوها".

وتابعت الجمعية "أحضرها الرقيب بالينا بأمان إلى الملجأ حيث ستبقى حتى نجد منزلًا جديدًا لها! الآن نحن بحاجة إلى اسم لها. نرحب بالاقتراحات!".

كما ورد نبأ محاولة تسلل الدجاجة عبر "ميليتاري تايمز" (Military Times) المتخصصة في الشؤون العسكرية. وجاء في الخبر بنبرة ساخرة "هل تاهت (الدجاجة) ببساطة لدى محاولتها عبور الشارع؟ أم هي جاسوسة كانت تقوم بمهمة لسرقة أسرار الدولة؟ حتى اللحظة لم تفتح منقارها" للإجابة على هذه الأسئلة.

البنتاغون أحد أكثر المباني الخاضعة لتدابير أمنية مشددة في العالم (رويترز)

غنى لها مقدم برامج أميركي..

وأثارت تلك الصورة سخرية واسعة في أميركا، إذ حرص مقدم برنامج "ذا نايت شو" (The Tonight Show) جيمي فالون على الغناء لها على الهواء مباشرة أغنية تحت عنوان "دجاجة في البنتاغون".

ودعا مستخدمون للإنترنت إلى تسمية الدجاجة باسم إيثل روزنبرغ، وهي أميركية شهيرة أوقفت وأُعدمت بتهمة التجسس لحساب الاتحاد السوفياتي في خمسينيات القرن العشرين.

تفاعلات مختارة

وشارك مغردون -بحسب رصد وكالة سند- في اقتراحات اسم الدجاجة الشجاعة، وفي حين توقع البعض أن تكون حاملة للجنسية الصينية أو الروسية، سخر آخرون متوقعين أنها تنتمي لحركة "كيو أنون" اليمينية المتطرفة.

Was it a Russian or a CCP Chinese chicken? Chicken tries to sneak into the Pentagon https://t.co/JWMs6G61eu — Andrew Follett (@AndrewCFollett) February 1, 2022

I personally love all the QAnon-level conspiracy theories about the Pentagon chicken — Sarah Sicard (@smsicard) February 1, 2022

how am I only finding out now that a chicken broke into the pentagon https://t.co/70AQvBOMcJ — Mariana Alfaro (@marianaa_alfaro) February 1, 2022

I love her. I would call her Mata Henri https://t.co/0AoDwF2usX — Kevin Sonney (@ksonney) February 2, 2022

Apparently this is how a spy looks like in 2022. https://t.co/HxqK0PfNhL — Macedonian Lawyers for Human Rights (@LawyersHuman) February 2, 2022