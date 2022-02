أعلنت شركة "فيرجن غالاكتيك" للسياحة الفضائية عن فتح الباب لشراء تذاكر رحلاتها بدءًا من أمس الأربعاء، وتستغرق الرحلة 90 دقيقة فقط.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مايكل كولجلادير، في بيان نشرته بالمناسبة، "في (فيرجن غالاكتيك)، نعتقد أن الفضاء يمثل تحولًا كبيرًا".

وأضاف "نخطط لضمّ أول ألف عميل لدينا في بداية الخدمة التجارية في وقت لاحق من هذا العام، مما يوفر أساسًا قويًّا لا يصدق عندما نبدأ رحلاتنا المنتظمة ونوسّع أسطولنا".

وتوفر حجوزات الرحلات من الشركة أيضًا إمكانية الوصول إلى مجتمع عضوية رواد الفضاء في المستقبل، المصمم والمنسق لجلب الإلهام والإثارة والمغامرة، من وقت شراء التذاكر إلى رحلات الفضاء وما بعدها.

وعلّق كبير مسؤولي الأعمال التجارية بالشركة، بلير ريتش، قائلًا "لقد طوّرنا مبيعات مقنعة وفعالة لدعم نمو أعمالنا التجارية".

Our purpose at @VirginGalactic is to connect the world to the love, wonder and awe created by space travel. Explore our evolution at https://t.co/5UalYT7Hjb. pic.twitter.com/LMakGOaUjj

— Virgin Galactic (@virgingalactic) February 15, 2022