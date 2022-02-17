الرياض ـ للمساعدة في إنقاذ من يسقط في الآبار، بخاصة التي تعرف بضيقها وعمقها الشديدين، كشفت السلطات السعودية عن تمكن سعودي من ابتكار جهاز لإنقاذ العالقين في الآبار الارتوازية.

وقالت مديرية الدفاع المدني بالسعودية إن السعودي عبد العزيز آل جلخف، وهو أحد منسوبي مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، ابتكر جهازا للمساعدة في إنقاذ من يسقط في الآبار الارتوازية.

وأضافت أن الجهاز تمت تجربته بحضور فريق العمل المشكل للاطلاع على آلية عمله والتثبت من فاعليته، وكذلك أمن استخدامه في إنقاذ العالقين في هذا النوع من الآبار.

وأشارت المديرية إلى أن الجهاز "لا يزال تحت التجربة والاعتماد، ولم يحصل على الموافقة عليه بعد حتى انتهاء اختباره والتأكد من فاعلية وسلامة استخدامه في مثل هذه الحوادث".

وقالت صحيفة الوطن السعودية إن الجهاز بحاجة ملحّة إلى دعم وتعميم، خاصة بعد حادثة الطفل المغربي ريان التي هزت العالم أجمع.

من جانبه، أشار المخترع "جلخف"، في مداخلة له مع إحدى القنوات السعودية، إلى أن الجهاز الذي توصل إليه يتمكن من انتشال العالق في بئر عمقها 30 مترا في 9 دقائق، مضيفا أن تجهيز العربة الخاصة بالجهاز تستغرق 13 دقيقة، في حين تستغرق جهود الإنقاذ 9 دقائق فقط.

فيديو | انتشل دمية من بئر عمقه 30 مترا في 9 دقائق.. المبتكر عبد العزيز جلخف يروي لـ #الراصد تفاصيل ابتكاره pic.twitter.com/2EhdRAXQRn — الراصد (@alraasd) February 7, 2022

وأوضح المخترع السعودي أن الجهاز خضع للاختبار على دمية في بئر عمقها 30 مترا، وكان وزن الدمية 30 كيلوغراما، مشيرا إلى وجود عوامل أخرى تؤثر في وضع الإنقاذ مثل حالة البئر وموقعها.

وأشار الجلخف إلى أن لكل بئر طبيعتها الخاصة التي تحدد مدة الإنقاذ، لكن الجهاز المبتكر يعدّ الحل المثالي للإنقاذ في دقائق معدودة مقارنة بمدة الإنقاذ العادية التي قد تتجاوز ساعات أو أياما.

وتنشأ الآبار الارتوازية عبر حفر طبقات الأرض، وذلك يخفف الضغط الموجود، ويسمح للماء الموجود في باطن الأرض بالوصول إلى الهواء.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن ردم وتحصين 2450 بئرا مهجورة، في ظل حملة دشنها مغردون سعوديون بعد مأساة الطفل المغربي ريان الذي أخُرج ميتا من البئر التي ظل عالقا فيها 5 أيام.

وجاء ردم هذه الآبار ضمن المرحلة الأولى لمشروع وزارة البيئة لردم الآبار المهجورة في جميع أنحاء المملكة "لضمان سلامة عابري الطرق والمتنزهين، والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية".

وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية إنها تواصل العمل على ردم بقية الآبار المكشوفة، داعية إلى الإبلاغ عنها.