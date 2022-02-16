طالبة في فريق مصري ابتكر طرفا صناعيا: واجهنا صعوبات جمة لكننا نجحنا

الطالبة نرمين صبحي -وهي واحدة من فريق مكون من 3 من خريجي كلية الهندسة بالجامعة البريطانية استطاعوا ابتكار ذراع صناعي خفيف الوزن بتقنية الذكاء الاصطناعي- قالت إنهم شعروا بحاجة فئة في المجتمع إلى ابتكار يسهل عليهم حياتهم ويساعدهم على الاندماج، وأن يكون أكثر عملية واستجابة كالطرف الحقيقي.

وردا على سؤال لوكالة سند للرصد والتحقق في قناة الجزيرة حول ما واجهوه كفريق من صعوبات خلال رحلة العمل على الابتكار، قالت الطالبة نرمين إنهم واجهوا صعوبات جمة كانت أهمها صعوبة الحصول على مواد رئيسية للابتكار لعدم توفرها داخل مصر وعدم قدرتهم على إدخالها للبلاد، ومن بينها جهاز قراءة إشارات المخ، إلى جانب الصعوبات الأخرى التي تسببت بها جائحة كورونا.

وأضافت نرمين أنهم قضوا ساعات طويلة لتطوير جهاز قراءة إشارات المخ لإضافة الذكاء الصناعي عليه، وأكدت أنهم أخذوا قراءات بعدد تجاوز 5 آلاف مرة لتدريب الجهاز على الحركة الطبيعية.

وأفادت نرمين بأنه تم تكريمهم في مسابقة البحث الافتراضية في أبو ظبي، بمشاركة 315 فريقا من 85 جامعة على مستوى الشرق الأوسط، وحصلوا على المركز الثاني. كما استطاعوا الوصول للعشرة الأوائل بمسابقة "ديل" التي يتنافس بها عدة مشروعات على مستوى العالم.

ويعمل الابتكار بواسطة التحكم في الذراع بالإشارات الكهربائية بالدماغ المكتسبة عبر سماعة رأس إلكترونية، مما يخفض التكلفة ومراحل التصنيع.





وكان رواد على منصات التواصل احتفوا بفريق المهندسين الثلاثة من خريجي الجامعة للعام الدراسي الماضي، وهم نرمين صبحي، وأحمد مجدي، ومحمد العايدي، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور أيمن صلاح عباس بالجامعة البريطانية.