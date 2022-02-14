طهران – "بعد التنسيق مع والدتها، أحببت مفاجئة حبيبتي مريم بإشهار دبلة الخطوبة أمامها في عيد الحب وفي نفس المقهى الذي كنا التقينا به أول مرة قبل 3 أعوام" هكذا خطط المهندس علي ليحتفل على طريقته بعيد العشاق شمالي العاصمة طهران.

وتحت النور الخافت، في أحد المقاهي الراقية بحي دزاشيب شمالي طهران، ما إن وضعت الدكتورة مريم حقيبة يدها على الطاولة المحببة على قلبها، في انتظار وصول علي، حتى شعرت بتحرك مريب يحدث حولها "يا لها من سعادة غمرت قلبي" هكذا تحدثت للجزيرة نت عن شعورها في تلك اللحظة.

وأضافت "ما أثار فضولي أن مثل هذه المقاهي يفترض أن تكون ممتلئة بالعشاق الشباب الذين يتبادلون الهدايا في مثل هذه الساعات من عيد الحب إلا أني وجدت نصف الصالة خالية هذا المساء إلى أن دخل علي ومعه والداه وطلب يدي بحضور والدتي التي حضرت دون علمي".

أثناء التسوق في "عيد الحب" (غيتي)

حب وزواج

أما علي، فقال إنه بعد عامين من الاحتفال بالمناسبة بعيدا عن المقاهي بسبب جائحة كورونا "أحببت أن يتحقق حلمي بطلب يد مريم رسميا في المكان الذي التقيتها به قبل 3 أعوام، في يوم العشاق".

من جانبه، أكد العم فيروز صاحب المقهى، أنه مع حلول مساء 14 فبراير/شباط من كل عام يسارع الشباب لى الاحتفال بـ "عيد الحب" بعيدا عن الوالدين لا سيما في الأسر المتدينة باعتبار الظاهرة غربية ودخيلة على الثقافة الإيرانية، إلا أنها لقيت رواجا في الوقت نفسه خلال العقدين الأخيرين، لا سیما بين الأكاديميين والشريحة الأرستقراطية.

وأضاف "نحرص هنا على توفير بيئة آمنة للشباب لقضاء أوقات ممتعة بيوم الحب بعيدا عن كل من شأنه أن يفسد هذه المناسبة" نافيا أن تكون قوات الشرطة قد دخلت المقهى خلال السنوات الماضية لاعتقال المحتفلين بالمناسبة.

متجر بزينته في "عيد فالنتين" وسط طهران (غيتي)

حكم شرعي

وعلى ضوء المضايقات التي مارستها عناصر الشرطة خلال السنوات الماضية على المحتفلين، باعتبار المناسبة ظاهرة غربية ولا يجوز الاحتفال بها، تقدمت وكالة أنباء شبستان المتخصصة بالقضايا الدينية والثقافية، بسؤال حول الحكم الشرعي للاحتفال بـ "عيد الحب" إلى المرشد الأعلى علي خامنئي الذي أفتى بأنه "لا يجوز ذلك إذا كان فيه فسق أو ترويج للثقافة الغربية الباطلة".

ورغم التقارير التي نشرت خلال الأعوام الماضية حول تضييق السلطات على المحتفلين بذريعة أنه يهدد الثقافة الإيرانية والإسلامية، فإنها أمست تتساهل خلال السنوات الماضية مع مظاهر الاحتفال بالمناسبة بعد أن لقيت رواجا كبيرا في المدن الكبرى.

شارع وسط العاصمة الإيرانية في عيد العشاق (غيتي)

تباين الآراء

وترى شريحة كبيرة من المتدينين أنه الأجدر بالأسر الإيرانية تربية أبنائها على الاحتفال بالأعياد الإسلامية بدلا من المناسبات الغربية، في حين ترى شريحة أخرى أنهم كانوا يحتفلون بمناسبة "عيد الحب" (سبندارمذغان) حتى قبل عيد الميلاد، ولا بد من المحافظة على التراث القديم كبديل لمناسبة فالنتين.

ويعود "سبندارمذغان" إلى العهد الأخميني (550-330 قبل الميلاد) ويوافق يوم 24 فبراير/شباط، حيث تحاول بعض الجهات الترويج له باعتباره جزءا عريقا من التقاليد وهوية إيران القديمة.

الباحثة ساناز إبراهيمي تأسف لعدم اهتمام الإيرانيين بـ "سبندارمذغان" واحتفالهم بـ "عيد الحب" الغربي (غيتي)

من ناحيتها، قالت الباحثة في الشؤون الاجتماعية، ساناز إبراهيمي، إن الشعب الإيراني كان يحتفل بمناسبة "سبندارمذغان" منذ قبل ميلاد السيد المسيح، وذلك لتكريم المرأة والأرض، إلى أن تحول هذا اليوم إلى رمز للحب تحتفل به الأسر لإثبات الحب بين الزوجين.

وأضافت -في حديثها للجزيرة نت- أن الإيراني وجد في "سبندارمذغان" مناسبة لتكريم المرأة سواء كانت أما أو أختا أو بنتا أو زوجة "إلى أن وصلت إلينا وخصصت بعيد العشاق خلال السنوات القليلة الماضية".

أثناء التسوق في عيد العشاق (غيتي)

الحب وسبندارمذغان

وعبرت إبراهيمي عن أسفها لعدم اهتمام الإيرانيين بمناسبة "سبندارمذغان" واحتفالهم بعيد الحب الغربي، على حد قولها، موضحة أن تاريخ عيد فالنتين لن يتجاوز 3 قرون قبل الميلاد، في حين تاريخ "سبندارمذغان" يعود إلى أكثر من 20 قرنا قبل الميلاد.

وقالت: إننا طالبنا وزارة الثقافة والإرشاد منذ سنوات بالعمل على تعريف المناسبات الوطنية العريقة وتبيينها لجيل الشباب للحد من ظاهرة التقليد الأعمى للثقافة الغربية.

أحد المقاهي وسط العاصمة الإيرانية (غيتي)

وخلصت إلى أن بعض المحتفلين بـ "عيد الحب" هذه الأيام لا يعرفون حقيقة هذا اليوم، على حد قولها، مؤكدة أن يوم "الحب" مناسبة لاحتفال الزوجين وإظهار كل منهما المودة والامتنان للطرف الآخر، فضلا أنه مناسبة لصلة الرحم وفق الثقافة الإسلامية ولم شمل الأسر ووضع الحقد والضغينة والحسد جانبا.

وقبل أسبوع من موعد عيد فالنتين، تعرض الأسواق والمتاجر في العديد من أحياء طهران، لا سيما المناطق المركزية والشمالية، هدايا في مقدمتها الدببة والورود وبطاقات التهاني، في حين يتجول باعة الورود الحمراء بين السيارات في الشوارع العامة وعند التقاطعات الرئيسية.