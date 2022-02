أظهر مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل، فرحة جنونية لأطفال مدرسة بمدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأميركية، وذلك بعد الإعلان عن عدم ارتداء الكمامات مرة أخرى.

وتلقى الأطفال الخبر من إحدى المعلمات على ما يبدو أثناء وجودهم في الفصل الدراسي، إذ قالت المعلمة: "بداية من هذا الصباح، لن نرتدي الكمامات مرة أخرى.. هل الجميع متحمسون؟".

Stop what you’re doing and watch this. Kids at a Las Vegas elementary school burst out into cheers after learning they no longer have to wear a mask to school pic.twitter.com/xIuHgFtmHo — Courtney Holland 🇺🇸 (@hollandcourtney) February 11, 2022

وبدا الأطفال سعداء للغاية بعد سماع الخبر، إذا تقافزوا وجروا فرحا في المساحة الصغيرة، بينما اكتفى آخرون بالرقص في أماكنهم وخلع الكمامات التي يرتدونها.

وحقق المقطع أكثر من نصف مليون مشاهدة في الساعات الأولى من نشره، وحظي بإعجاب أكثر من 20 ألف مغرد، وأعاد تغريده أكثر من 8 آلاف آخرين.

وعبر مغردون عن سعادتهم بتلك الفرحة البالغة لهؤلاء الأطفال في المدارس، مشيرين إلى أنه يتوجب منع الكمامات في هذه السن الصغيرة، وأن هؤلاء الأطفال لن ينسوا ما عاشوه أثناء الجائحة.

بينما تطرق آخرون إلى خطورة مثل هذه القرارات، وخوف الأطفال من ارتداء الكمامات في الوقت الذي تواصل فيه الجائحة الانتشار بمتحورات مختلفة عالميًا.

These kids will grow up and remember what was done to them — Honkmaster Poso 🎺 (@JackPosobiec) February 11, 2022

The emotions I have for this https://t.co/QNTcTzXAcD — Frank Fi Lev Ich (@Franchise_28) February 11, 2022

This is the right move. I wish all these power hungry governors follow soon. https://t.co/PPebU0GMjz — Panchito ❤️ America1st🇺🇸 (@mvseven7) February 11, 2022

Stop child abuse in schools. https://t.co/Oh5XkDeoof — Jessie Rodriguez (@JessieR74285725) February 11, 2022

Lifts my heart watching this. We are going to need some accountability for the awful, dreadful shit show we have just lived through… https://t.co/MCcesQDBfz — Paul Green (@thatgreenguy) February 11, 2022