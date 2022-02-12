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فرحة جنونية لأطفال مدرسة أميركية بعد الإعلان عن عدم ارتداء الكمامات مرة أخرى

فرحة جنونية لأطفال مدرسة أمريكية بعد الإعلان عن عدم ارتداء الكمامات مرة أخرى
فيديو فرحة أطفال بعدم ارتداء الكمامات بعد الآن حقق أكثر من نصف مليون مشاهدة في الساعات الأولى من نشره (مواقع التواصل)
12/2/2022

أظهر مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل، فرحة جنونية لأطفال مدرسة بمدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأميركية، وذلك بعد الإعلان عن عدم ارتداء الكمامات مرة أخرى.

وتلقى الأطفال الخبر من إحدى المعلمات على ما يبدو أثناء وجودهم في الفصل الدراسي، إذ قالت المعلمة: "بداية من هذا الصباح، لن نرتدي الكمامات مرة أخرى.. هل الجميع متحمسون؟".

وبدا الأطفال سعداء للغاية بعد سماع الخبر، إذا تقافزوا وجروا فرحا في المساحة الصغيرة، بينما اكتفى آخرون بالرقص في أماكنهم وخلع الكمامات التي يرتدونها.

وحقق المقطع أكثر من نصف مليون مشاهدة في الساعات الأولى من نشره، وحظي بإعجاب أكثر من 20 ألف مغرد، وأعاد تغريده أكثر من 8 آلاف آخرين.

وعبر مغردون عن سعادتهم بتلك الفرحة البالغة لهؤلاء الأطفال في المدارس، مشيرين إلى أنه يتوجب منع الكمامات في هذه السن الصغيرة، وأن هؤلاء الأطفال لن ينسوا ما عاشوه أثناء الجائحة.

بينما تطرق آخرون إلى خطورة مثل هذه القرارات، وخوف الأطفال من ارتداء الكمامات في الوقت الذي تواصل فيه الجائحة الانتشار بمتحورات مختلفة عالميًا.

المصدر : وكالة سند