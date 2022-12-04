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براتب يصل إلى 170 ألف دولار.. بلدية نيويورك تبحث عن شخص يقتل ملايين الفئران

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 3: Two rats scavenge for food on the subway platform at Herald Square September 3, 2017 in New York City on. (Photo by Gary Hershorn/Getty Images)
جرَذان يبحثان عن طعام على أحد أرصفة مترو الأنفاق في هيرالد سكوير بمدينة نيويورك (غيتي)
4/12/2022

كشفت بلدية نيويورك الأميركية عن حاجتها إلى من يشغل وظيفة مسؤول عن إحدى إداراتها المختصة بإعدام ملايين الفئران، التي تنتشر في أنحاء المدينة وضواحيها، على أن يتقاضى من يتولى هذا المنصب ما بين 120 و170 ألف دولار سنويًّا، حسبما بينت وسائل إعلام محلية.

وغرد عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، عبر حسابه على تويتر قائلا: "لا يوجد شيء أكرهه أكثر من الجرذان"، مشجعًا أبناء مدينته على التقدم لتولي هذا المنصب بالعبارة الآتية: "وظيفة أحلامكم في انتظاركم".

وحظي إعلانه بتفاعل واسع بين المدونين، الذين تباينت آراؤهم بين متهكم ومن يرى أن هذه الوظيفة ليست الحل للمشكلة، وفق تعبيرهم.

وعلّقت الكاتبة سمارا كوهين: "الفئران موجودة، لأن المدينة بها مشكلة القمامة والشوارع قذرة للغاية. ماذا عن إصلاح المصدر الفعلي للمشكلة، بدلاً من قتل كل الفئران الصغيرة فقط؟".

في حين قالت المغردة ريبيكا باريل: "أرغب في القيام بذلك".

وبسخرية، كتبت المدونة ياشار علي "لقد قلت هذا من قبل وسأقوله مرة أخرى، أنا مقتنعة بأنه يمكنني تقليل عدد الفئران بشكل كبير في مدينة نيويورك. أنا فقط بحاجة إلى مليار دولار".

وأفادت وسائل إعلام أجنبيّة بأنّ من يرغب في تولي هذا المنصب عليه أن يكرس نفسه لهذه الوظيفة "على مدار الساعة وكل أيام الأسبوع بإصرار".

ومن بين الشروط التي أوردتها البلدية في إعلانها أن يكون المرشح حائزًا على درجة البكالوريوس، ويملك خبرة في تطبيق برامج "إكسل" (Excel)، و"ورد" (Word)، و"باور بوينت" (PowerPoint).

المصدر : وكالة سند