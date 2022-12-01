أثار موجة من الانتقادات.. أستاذ هندي يصف طالبا مسلما بالإرهابي والجامعة توقفه عن العمل

أثار أستاذ هندي انتقادات عبر منصات التواصل الهندية، عقب وصفه طالبا مسلما بـ"الإرهابي"، ووقعت الحادثة داخل إحدى قاعات الدراسة بمعهد مانيبال للتكنولوجيا بمنطقة أودوبي بولاية كارناتاكا.

وانتشر مقطع فيديو -عبر منصات التواصل الاجتماعي- يظهر الطالب والأستاذ خلال حديثهما، وأعرب معلقون عن تضامنهم مع الطالب وحزنهم لما حدث معه.

Another video come out where we can see clearly #Islamophobia. A Professor in a class room calling a #Muslim student #Terrorist & student objected that, it happened in #ManipalUniversity. Professors show students the right path but Unfortunately today it’s totally different. pic.twitter.com/xXFQ5IrGGV — Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) November 28, 2022

من جهته، قالت المعهد -في بيان نشره عبر حسابه بموقع تويتر- إنه قد تم إيقاف المدرس عن العمل، لحين انتهاء التحقيق في الواقعة.

وأضاف المعهد "نود أن يعلم الجميع أن المعهد لا يتغاضى عن هذا النوع من السلوك، وسيتم التعامل مع هذه الحادثة المعزولة، وفقا للسياسة الموضوعة".

وأوضحت مواقع محلية أن الأستاذ سرعان ما قدم اعتذارا للطالب، وقام كلاهما بتسوية المشكلة.

MIT Manipal Response on ongoing viral video.@MAHE_Manipal pic.twitter.com/dfPZfv4CYd — MIT MANIPAL (@MIT_MANIPAL) November 28, 2022

قلق وانتقاد

ومع ذلك، أثار الحادث قلقًا أكبر حول كيفية استمرار وصم الأشخاص من مجتمعات الأقليات بهذه الكلمات، حتى داخل الدوائر المتعلمة تعليما عاليا.

Here is the statement from Manipal Institute. Somebody from the privileged dominant political class in India threw a casual everyday insult to Muslim identity and did not get promoted. Rather got suspended. What a surprise.https://t.co/K5xdzs4zRp — Sanjukta Basu (@sanjukta) November 29, 2022

فقال الأستاذ الجامعي أشوك سوين -في تعليقه على الحادثة- "أستاذ في غرفة دراسة في الهند يصف الطالب المسلم بأنه "إرهابي"؛ هذا ما يعنيه أن تكون أقلية في الهند!".

يأتي ذلك بينما شدد معلقون على أن "الأستاذ أخطأ في وصف شاب بريء بمثل هذا (الاتهام) أمام الجميع".

Big love to this student for standing up for himself, saddens me that he has to go through this. https://t.co/UcbeQDrPkG — Noreen Khan (@DJNoreenKhan) November 28, 2022

في حين وجه مغردون آخرون الانتقادات لأصدقاء الطالب الذين كانوا يضحكون في المقطع، إذ قال أحد المغردين: "ما يجعلني أشعر بالاكتئاب الشديد بشأن الهند ليس مجرد أن مدرسا متعصبا وصف الطالب المسلم بأنه إرهابي، ولكن زملاءه في الفصل الذين كانوا يضحكون بينما يواجه الطالب معلمه".

This makes me really sad…

we all are one.. 🙏 https://t.co/ImPAiIhBXe — Asim Riaz (@imrealasim) November 29, 2022

عداء تجاه المسلمين

يشار إلى أن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، يُعرف بعدائه للمسلمين، خاصة عقب أوامره للشرطة بعدم التعرض للهندوس خلال ما عرف بـ"مذابح جوجارات".

ووُصف بعد ذلك مودي بـ"إمبراطور قلوب الهندوس"، وساعدته هذه الشهرة على البروز داخل الحزب الحاكم إلى أن رُشح لقيادته في انتخابات عام 2014.

وبعد وصوله إلى الحكم مباشرة، أطلق مودي العنان لغلاة الهندوس لاضطهاد المسلمين والتضييق عليهم بشتى الطرق. وتجلى ذلك في قتل مئات من المسلمين بتهمة أكل لحم الأبقار أو ذبحها، والاعتداء على آخرين بتهم حمل الهندوس على اعتناق الإسلام أو إغراء الهندوسيات بالزواج من المسلمين، ومعارضة حجاب الطالبات المسلمات، ومنع بيع اللحم الحلال، وإزالة الأسماء الإسلامية للمدن والقرى والشوارع ووضع أسماء هندوسية بدلا منها.

ومن هذه الإجراءات أيضا تغيير الكتب المدرسية بإزالة أي مواد تشيد بالمسلمين وإدخال مواد مهينة لهم، وتعديل القانون لحرمان ملايين المسلمين من الجنسية الهندية، فضلا عن دعوات أطلقت لإبادة المسلمين في البلاد وهدم بيوتهم ومتاجرهم واقتحام أحيائهم.