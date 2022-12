أثار موجة من الانتقادات.. أستاذ هندي يصف طالبا مسلما بالإرهابي والجامعة توقفه عن العمل

أثار أستاذ هندي انتقادات عبر منصات التواصل الهندية، عقب وصفه طالبا مسلما بـ"الإرهابي"، ووقعت الحادثة داخل إحدى قاعات الدراسة بمعهد مانيبال للتكنولوجيا بمنطقة أودوبي بولاية كارناتاكا.

وانتشر مقطع فيديو -عبر منصات التواصل الاجتماعي- يظهر الطالب والأستاذ خلال حديثهما، وأعرب معلقون عن تضامنهم مع الطالب وحزنهم لما حدث معه.

Another video come out where we can see clearly #Islamophobia.

A Professor in a class room calling a #Muslim student #Terrorist & student objected that, it happened in #ManipalUniversity.

Professors show students the right path but Unfortunately today it’s totally different. pic.twitter.com/xXFQ5IrGGV

— Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) November 28, 2022