"ميلاد سعيد يا تريكة".. الجماهير تحتفي ببلوغ "أمير القلوب" عامه الـ44

تصدّر اسم نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة منصات التواصل المصرية والعربية احتفاء بعيد ميلاده الـ44، حيث استذكر رواد هذه المواقع مواقفه الإنسانية والأخلاقية أثناء رحلته في الملاعب وبعد اعتزاله.

وجاء وسم "#ميلاد_سعيد_يا_تريكه"، في صدارة الوسوم الأعلى تفاعلا على موقع تويتر في مصر، وتفاعل عليه أكثر من 108 آلاف تغريدة، لتهنئة نجم النادي الأهلي السابق بيوم ميلاده الذي يوافق اليوم السابع من نوفمبر/تشرين الثاني.

وتغنّت الجماهير بالنجم الذي تُحب أن تلقبه بـ"أمير القلوب" و"الماجيكو"، وأشادت بتاريخه الرياضي والأخلاقي في الملاعب ومواقفه الإنسانية خارجها.

واستذكر ناشطون أبرز لحظاته التاريخية مع المنتخب المصري والنادي الأهلي المصري، إذ يؤكد في كل مرة حبه وانتماءه الكبير لهما.

وقال الصحفي والناشط الرياضي محمد الهليس مشاركا على الوسم المتداول "من ينسى نهائي كأس الأمم 2006 ولقب 2008 وكأس القارات 2009 وأولمبياد 12. أبو تريكة حدوته مصرية".

من ينسى نهائي كأس الأمم ٢٠٠٦ ولقب ٢٠٠٨ وكأس القارات ٢٠٠٩ وأولمبياد ١٢

أبوتريكة حدودته مصرية #ميلاد_سعيد_يا_تريكه pic.twitter.com/3QyCaLpUr3 — MOHAMED ELHALEES – محمد الهليس (@MElhalees11) November 6, 2022

وكتبت إحدى المغردات "كل سنة وأنت تريكة صاحب الرأي والمبدأ، كل سنة وأنت مثال رائع لكل إنسان، وكل سنة وأنت في قلوبنا"، مضيفة "عيد ميلاد سعيد يا حبيب الملايين ويا رب عمرا مديدا في طاعة الله وتمتعنا بالتحليل مثلما أمتعتنا وأنت لاعب".

وهنّأ مغرد آخر نجم مصر الذي يعمل حاليا محللا في قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، بيوم ميلاده، وكتب "كل سنة وأنت طيب يا أمير القلوب، يا حريف، نجم النجوم، يا صاحب الخلق".

كل سنه وانت طيب يا امير القلوب

كل سنه وانت طيب يا حريف

كل سنه وانت طيب يا نجم النجوم

كل سنه وانت طيب يا صاحب الخلق #ميلاد_سعيد_يا_تريكه pic.twitter.com/4UhiTRBvjn — Khaled Abdo (@KhaledA60826102) November 6, 2022

ورأت المغردة مها أن "ساحر القلوب هو أعظم من أنجبت الملاعب، يكيفنا أخلاقك يا معشوق الجماهير".

اعظم من انجبت الملاعب ساحر القلوب ويكفينا اخلاقك يا معشوق الجماهير#ميلاد_سعيد_يا_تريكه pic.twitter.com/OV4HC0UxMV — *•.¸♡MAHA♡¸.•* (@maha17Alahly) November 6, 2022

ودعا المغرد لوكا لتريكة في يوم ميلاده قائلا "أدام الله عليك نعمة القبول والمحبة من عند الله عز وجل".

تستاهل كل الحب والتقدير والإحترام ياماجيكو ياأسطوره يامعشوق الملايين ياتريكه ستظل أمير القلوب ياصاحب السعاده والفرحه

من العتبه جينا ومن شبرا ياتريكه

ياأبو فانله حرير حمرا ياتريكه

أدام الله عليك نعمة القبول والمحبه من عند الله عز وجل🤍 #ميلاد_سعيد_يا_تريكه — لوكا (@LOKAMOKA2001) November 6, 2022

وعبر المغرد محمد المصري عن حبه لتريكة وعشقه له منذ أن كان في الملاعب كما أنه يتابعه بابتسامته المعهودة بعد اعتزال الكرة عبر التلفاز.

طول عمري بحبه

اي ذكرى حلوه في الكوره هو اساسها كل مرة اسمه يتقال فيها قدامي او اشوفه في التليفزيون وهو بيحلل الا وابتسم وافتكر الذكريات وادعيله راجل في مواقفه بره الملعب قبل ما يكون اسطوره جواه

كل سنه وانت طيب بحب الناس ياتريكه @trikaofficial

#ميلاد_سعيد_يا_تريكه pic.twitter.com/46psXUNqIy — Mohamed masry 🦅🏆🦅 (@Mohamed34132687) November 6, 2022

وأثنى أحد المغردين على والد تريكة مشيدا بتربيته، قائلا "اجعل من يراك يدعو لمن رباك، الرجل الطيب علّم الشاب الجميل الأخلاق والانتماء والأصول، ومن رضي أهله عليه ربنا يحبّب فيه خلقه".

اجعل من يراك يدعو لمن رباك

الراااجل الطيب علم الشاب الجميل ده الأخلاق و الانتماء و الأصول

و من رضا أهله عليه ربنا محبب فيه خلقه

الأسطورة مش بس اللي بيحقق بطولات و يرفع ميداليات

الأسطورة أخلاق و رمز تتشرف به أولاده و كل من له صلة به #ميلاد_سعيد_يا_تريكه pic.twitter.com/wzNAC5hSZ0 — حشمت الحفني (@hefni72) November 7, 2022

وكانت آخر مواقف أبو تريكة التي لاقت استحسان وإشادة الجماهير، وتم تداولها بشكل واسع، عندما رد على الحملات الغربية التي تستهدف قطر والثقافة العربية والإسلامية، حيث صرح في أستوديو تحليلي بقنوات "بي إن سبورتس" السبت الماضي "لن نغيّر ديننا وعاداتنا وتقاليدنا من أجل 28 يومًا، وعليكم التأقلم معنا واحترام قوانين بلادنا".

مسيرة حافلة

بدأت حياة تريكة الكروية رسميا وعمره 12 سنة عندما التحق بنادي الترسانة، وظل يلعب في صفوفه 6 سنوات كاملة حتى التحق بالفريق الأول، ثم انضم للنادي للأهلي في موسم 2003-2004.

وبقميصه رقم 22 الذي لم يفارقه حتى اعتزاله، فاز أبو تريكة مع النادي الأحمر بأول بطولة دوري في موسم 2004-2005، وانضم إلى المنتخب الوطني لمصر عام 2004 وتوّج مع المنتخب ببطولة كأس أمم أفريقيا في 2006 و2008.

وحسب موقع الفيفا على الإنترنت، فإن أبو تريكة سجل في مشواره الكروي نحو 106 أهداف خلال مشاركته مع نادييْ الترسانة والأهلي، ونحو 38 هدفا مع المنتخب في 100 مباراة دولية، و32 هدفا بقميص النادي الأهلي في البطولات الأفريقية.

وخلال خوض المنتخب المصري تصفيات كأس العالم، سجل أبو تريكة 15 هدفا ليصبح بذلك الهداف التاريخي للمنتخب في التصفيات.

احترف أبو تريكة على سبيل الإعارة ولفترة قصيرة في نادي بني ياس الإماراتي، واعتزل اللعب بنهاية 2013.