بعد موجة فصل الموظفين.. مديرة في تويتر تنام في مقر الشركة لتنفيذ أوامر ماسك

اختارت إحدى المديرات في تويتر النوم في مكان عملها بمقر الشركة بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية، حتى تتمكن من الوفاء بالموعد الذي حدده المالك الجديد للشركة إيلون ماسك لإنهاء التحقق من مستخدمي تويتر.

وظهرت إستير كروفورد مديرة إدارة المنتجات في تويتر وهي نائمة على الأرض بين طاولة وبعض الكراسي، في ما يشبه غرفة اجتماعات، مع وضع غطاء نوم على عينيها تحت أضواء الفلورسنت في المكتب.

When your team is pushing round the clock to make deadlines sometimes you #SleepWhereYouWork https://t.co/UBGKYPilbD — Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 2, 2022

الصورة أثارت الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، في وقت يتسارع فيه الموظفون للوفاء بالمواعيد النهائية الضيقة التي فرضها ماسك عليهم في الشركة، التي كان يعمل فيها 7500 موظف في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي وتتّخذ من كاليفورنيا مقرا.

وبعد أسبوع من شرائها في صفقة قيمتها 44 مليار دولار، قرر الملياردير الأميركي إيلون ماسك تسريح نحو نصف عدد موظفي شركة التواصل الاجتماعي العملاقة.

ووفق صحيفة "إيكونوميك تايمز" (Economic times) الأميركية تمت مشاركة الصورة بواسطة موظف يدعى إيفان جونز مع تعليق تقول فيه "عندما تحتاج إلى شيء من رئيسك في العمل على موقع تويتر الخاص بإيلون (ماسك)".

When you need something from your boss at elon twitter pic.twitter.com/hfArXl5NiL — evan (@evanstnlyjones) November 2, 2022

وحصل موقع "إنسايدر" (Insider) الأميركي على رسالة داخلية تخبر العمال أنه يجب العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للوفاء بالموعد النهائي الذي وضعه ماسك لإكمال التحقق من مستخدمي تويتر.

وقال تقرير الصحيفة إن العمال يخشون أن يفقدوا وظائفهم إذا لم يتمكنوا من إكمال التحقق بحلول نهاية الأسبوع.

وغردت كروفورد "القيام بأشياء صعبة يتطلب التضحية بالوقت والطاقة. لدي زملائي في الفريق في جميع أنحاء العالم يبذلون الجهود لإضفاء الحيوية على شيء جديد، لذا من المهم بالنسبة لي أن أكون معهم وإبقاء الفريق فعّالاً".

Since some people are losing their minds I'll explain: doing hard things requires sacrifice (time, energy, etc). I have teammates around the world who are putting in the effort to bring something new to life so it's important to me to show up for them & keep the team unblocked. — Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 2, 2022

وأضافت: نحن فريق واحد ونستخدم وسم #LoveWhereYouWork (أحبّ مكان عملك)، ولهذا السبب أعدت التغريد باستخدام #SleepWhereYouWork (نم في مكان عملك) لنشر البهجة بين زملائي. لقد كنا في خضم عملية استحواذ عامة مجنونة منذ شهور، لكننا نستمر في ذلك، وأنا فخورة جدا بقوتنا ومرونتنا".

وتابعت "أحب عائلتي وأنا ممتنة لأنهم فهموا أن هناك أوقاتا أحتاج فيها إلى زيادة السرعة للعمل والدفع من أجل الإنجاز. من الصعب جدًا القيام ببناء أشياء جديدة على نطاق تويتر. أنا محظوظة لأنني أقوم بهذا العمل جنبًا إلى جنب مع بعض أفضل الأشخاص في مجال التكنولوجيا".

I love my family and I’m grateful they understand that there are times where I need to go into overdrive to grind and push in order to deliver. Building new things at Twitter's scale is very hard to do. I'm lucky to be doing this work alongside some of the best people in tech. 💙 — Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 2, 2022

وفي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن ماسك فرض رسوم على مستخدمي تويتر عبر تغريدة قال فيها "نظام اللوردات والفلاحين الحالي على تويتر لمن لديه أو ليس لديه علامة زرقاء هو هراء. القوة للشعب! أزرق مقابل 8 دولارات شهريًا".

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit. Power to the people! Blue for $8/month. — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

وعلقت كروفورد على تغريدة ماسك بشأن فرض 8 دولارات على كل حساب موثق بتويتر بقولها "أنا فخورة جدًا بجهود الفريق التي تعمل على تغيير التروس بسرعة وإحياء هذه الرؤية الجديدة".

I’m very proud of the #OneTeam effort happening to quickly shift gears and bring this new vision to life. https://t.co/8VzRtgurqG — Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 1, 2022

دروسي يعتذر

في سياق متصل، اعتذر الرئيس التنفيذي السابق لتويتر جاك دورسي عن تسببه فيما آلت إليه أحوال الشركة وفصل الموظفين، بقوله "أدرك أن الكثيرين غاضبون مني. أنا أتحمل المسؤولية عن سبب وجود الجميع في هذا الموقف: لقد طورتُ حجم الشركة بسرعة كبيرة. أعتذر عن ذلك".

Folks at Twitter past and present are strong and resilient. They will always find a way no matter how difficult the moment. I realize many are angry with me. I own the responsibility for why everyone is in this situation: I grew the company size too quickly. I apologize for that. — jack (@jack) November 5, 2022

وفي تغريدة له أمس السبت، برر ماسك -أغنى شخص في العالم- فصل الموظفين بأنه لم يكن هناك خيار آخر للأسف أمام تويتر غير تخفيضها عدد موظفيها وهي تخسر أكثر من 4 ملايين دولار يوميا.