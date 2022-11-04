كان يصوّر المشهد.. قطعة جليدية تقتل سائحا برازيليا بالأرجنتين

تداولت مواقع إخبارية ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي في الأرجنتين مقطع فيديو وصورا لوفاة سائح برازيلي، إثر سقوط قطعة جليد عليه في أحد الكهوف بجزيرة أوشوايا في الأرجنتين.

وكان السائح البالغ من العمر 30 عاما قد اقترب من سقف أحد الكهوف الجليدية الذي حظرت السلطات الدخول إليه، وبينما كان يوثّق رحلته بهاتفه الجوال، سقطت كتلة جليدية وأنهت حياته.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها صحف أرجنتينية، فإن الحادث وقع بعد ظهر الأربعاء، أول من أمس، فيما يعرف بـ"كويفا دي جيمبو" أو "كهف الجليد"، وهو مكان يتميز بمناظر طبيعية خلابة يقع في منطقة من الأنهار الجليدية.

#CerroCuevadeJimbo #Ushuaia

Desprendimiento de placas de hielo sobre un turista brasileño, quitandole la vida. pic.twitter.com/dfWNLjEeUn — Angel Fretes (@angelfretestdf) November 3, 2022

ووفقا لتصريحات رسمية، فقد وصلت مجموعة من السياح البرازيليين إلى ذلك الموقع واقتربت بشكل خطير من الجزء الداخلي المغطى بطبقة من الصخور والجليد.

ويوثّق مقطع فيديو الحادث، حيث يظهر 5 أشخاص مع كلب يستكشفون المكان، وبينما يطلب منهم أحدهم "توخي الحذر الشديد"، يسير أحد السياح نحو الكهف لتسقط قطعة الجليد فوق رأسه، ثم تتعالى صرخات المرافقين له.

كما يظهر مقطع الفيديو لافتة تحذيرية بالقرب من الكهف تحذّر من الدخول إليه حتى للحظات قليلة.