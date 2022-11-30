كشف مشجع من كوريا الجنوبية، عن تجربته لأجواء مختلفة عاشها في مونديال قطر 2022، بعيدا عن الملاعب والمباريات، متحدثا عن أبرز الأشياء التي جرّبها وأحبها في الدوحة، فيما عبّر عن سعادته الغامرة بهذه التجربة.

وخرج المشجع الكوري في لقاء تلفزيوني على "قنوات الكأس"، في فيديو طريف يروي فيه تجربته، حيث ظهر وهو يتحدث باللغة العربية، موضحا أنه ذهب إلى البحر وزار "العزبة" وشرب فيها حليب الناقة.

أما عن تجربته مع الأكل القطري، فقال إنه أكل البلاليط والسمبوسك واللقيمات والشكشوكة بالجبنة، بالإضافة إلى أنه جرب شاي الكرك، وأصبح يشرب 4 أكواب في اليوم.

مشجع كوري : اشرب كرك اربع مرات في اليوم pic.twitter.com/QZL3k5hpRG — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) November 30, 2022

وختم الشاب الكوري كلماته بعبارة "حياكم الله في قطر"، وسط تفاعل من المذيع والمشجعين الذين كانوا حوله لحظة اللقاء.

وحظي الفيديو برواج واسع على المنصات الخليجية، وتداوله نشطاء ومدنون قطريون وعرب، مشيرين إلى أنه من ضمن طرائف المونديال.

ومؤخرا، أطلق مواطنون قطريون مبادرة لاستضافة مشجعي كأس العالم 2022 في المجالس، وتعريفهم بالعادات والتقاليد، وسط إقبال قطري لتقديم تراث البلاد للجمهور العالمي.

وأعلن حساب "أعراس قطر" عن إطلاق حملة "#اعزمهم_في_مجلسك" بدعوة أصحاب المجالس (فضاءات خاصة في البيوت لاستقبال الضيوف والتداول في قضايا عامة) لاستضافة مشجعي كأس العالم في مجالسهم، وتعريفهم بالعادات والتقاليد القطرية.

اول المبادرين #اعزمهم_في_مجلسك من المواطنين الاخت ام شلهوب والتي قامت باستضافة 10 مشجعين من كندا 🇨🇦 بمنزلها وقامت بتجهيزه كاملا لابراز اسم قطر مبينة عادات وتقاليد مجتمعنا فقدمت لهم الوجبات الشعبية وقامت برسم الحنا القطرية على ايادي النساء

شكرا ام شلهوب#كأس_العالم_قطر2022 #قطر pic.twitter.com/V46ZrLXAWL — اعراس قطر (@a3rasqatar) November 25, 2022

ونشر الحساب استجابة من مواطنين قطريين، منها استضافة القطرية أم شلهوب 10 مشجعين من كندا في منزلها، وتجهيزه بالكامل "لإبراز اسم قطر"، وقامت بالتعريف بعادات وتقاليد المجتمع القطري عبر تقديم الوجبات الشعبية ورسم الحناء على أيادي النساء.

من جهته قام مواطن قطري باستضافة 6 مشجعين من المكسيك إكراما لهم لزيارتهم قطر.

كما قام مواطن قطري آخر بتجهيز مجلسه في مبادرة منه لاستضافة المشجعين من كافة الجنسيات يوميا.

ويحظى المشجعون من مختلف دول العالم، خلال زياراتهم مجالس المواطنين القطريين، بفرصة للتعرف على جانب من التراث القطري وثقافة البلاد في مجالات مختلفة.

المجالس القطرية تستضيف الجماهير مبادرات جميلة من اهل قطر للترحيب بالضيوف pic.twitter.com/v3wLYTN8Sq — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) November 28, 2022

وتُظهر مقاطع فيديو وصور نشرها حساب "أعراس قطر" إكرام المواطنين القطريين للمشجعين بأشكال مختلفة منها حفاوة الترحيب وموائد الطعام والقهوة العربية.

كما قام عدد من القطريين بالتعريف بتراثهم عبر عرض ما يملكونه من تحف ومقتنيات قديمة للمشجعين، الذين عبروا عن سعادتهم بحضور فعاليات كأس العالم واكتشاف حضارة مختلفة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، نشر ناشطون ومتابعون صور وفيديوهات الجماهير في المجالس القطرية، معبرين عن اعتزازهم بهذه المبادرة.