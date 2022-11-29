أطلق مواطنون قطريون مبادرة لاستضافة مشجعي كأس العالم 2022 في المجالس، وتعريفهم بالعادات والتقاليد، وسط إقبال قطري لتقديم تراث البلاد للجمهور العالمي.

وأعلن حساب "أعراس قطر" عن إطلاق حملة "#اعزمهم_في_مجلسك" بدعوة أصحاب المجالس (فضاءات خاصة في البيوت لاستقبال الضيوف والتداول في قضايا عامة) لاستضافة مشجعي كأس العالم في مجالسهم، وتعريفهم بالعادات والتقاليد القطرية.

ونشر الحساب استجابة من مواطنين قطريين، منها استضافة القطرية أم شلهوب 10 مشجعين من كندا في منزلها، وتجهيزه بالكامل "لإبراز اسم قطر"، وقامت بالتعريف بعادات وتقاليد المجتمع القطري عبر تقديم الوجبات الشعبية ورسم الحناء على أيادي النساء.

اول المبادرين #اعزمهم_في_مجلسك من المواطنين الاخت ام شلهوب والتي قامت باستضافة 10 مشجعين من كندا 🇨🇦 بمنزلها وقامت بتجهيزه كاملا لابراز اسم قطر مبينة عادات وتقاليد مجتمعنا فقدمت لهم الوجبات الشعبية وقامت برسم الحنا القطرية على ايادي النساء

شكرا ام شلهوب#كأس_العالم_قطر2022 #قطر pic.twitter.com/V46ZrLXAWL — اعراس قطر (@a3rasqatar) November 25, 2022

من جهته قام مواطن قطري باستضافة 6 مشجعين من المكسيك إكراما لهم لزيارتهم قطر.

السيد خالد بن عبدالله البنعلي ودعما لمبادرة #اعزمهم_في_مجلسك مساهمة للترويج للعادات والتقاليد القطرية خلال كاس العالم قام بعمل كبير بتجهيز مجلسه بمبادرة فردية ايمانا بضرورة المساهمةفي هذه الفعاليةلاستضافة المشجعين من كل الجنسيات يوميا

جهد يشكر عليه 🌹

#قطر #كأس_العالم_قطر2022 pic.twitter.com/drFIN0Ymi3 — اعراس قطر (@a3rasqatar) November 26, 2022

كما قام مواطن قطري آخر بتجهيز مجلسه في مبادرة منه لاستضافة المشجعين من كافة الجنسيات يوميا.

المجالس القطرية تستضيف الجماهير مبادرات جميلة من اهل قطر للترحيب بالضيوف pic.twitter.com/v3wLYTN8Sq — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) November 28, 2022

ويحظى المشجعون من مختلف دول العالم، خلال زياراتهم مجالس المواطنين القطريين، بفرصة للتعرف على جانب من التراث القطري وثقافة البلاد في مجالات مختلفة.

وتُظهر مقاطع فيديو وصور نشرها حساب "أعراس قطر" إكرام المواطنين القطريين للمشجعين بأشكال مختلفة منها حفاوة الترحيب وموائد الطعام والقهوة العربية.

#اعزمهم_في_مجلسك https://t.co/gbUeMqssTD

المواطن فيصل العبدالجبار قام بعمل تطوعي لابراز اسم قطر وعادات قطر بنصب خيمة بمنطقة روضة الحمامة لاستقبال مشجعين كاس العالم وهم في طريقهم للاستاد

شكرا فيصل 🌹#FIFAWorldCup #كأس_العالم_قطر_2022 #QatarWorldCup2022 #BoycottQatar2022 pic.twitter.com/YybcJNUYlE — اعراس قطر (@a3rasqatar) November 28, 2022

كما قام عدد من القطريين بالتعريف بتراثهم عبر عرض ما يملكونه من تحف ومقتنيات قديمة للمشجعين، الذين عبروا عن سعادتهم بحضور فعاليات كأس العالم واكتشاف حضارة مختلفة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، نشر ناشطون ومتابعون صور وفيديوهات الجماهير في المجالس القطرية، معبرين عن اعتزازهم بهذه المبادرة.