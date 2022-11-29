منوعات

اعزمهم في مجلسك.. قطريون يفتحون منازلهم لمشجعي المونديال

مواطنون قطريون فتحوا خيامهم ومجالسهم لاستقبال المشجعين والتعريف بتقاليد البلاد (مواقع التواصل)
29/11/2022-|آخر تحديث: 29/11/202205:07 PM (مكة المكرمة)

أطلق مواطنون قطريون مبادرة لاستضافة مشجعي كأس العالم 2022 في المجالس، وتعريفهم بالعادات والتقاليد، وسط إقبال قطري لتقديم تراث البلاد للجمهور العالمي.

وأعلن حساب "أعراس قطر" عن إطلاق حملة "#اعزمهم_في_مجلسك" بدعوة أصحاب المجالس (فضاءات خاصة في البيوت لاستقبال الضيوف والتداول في قضايا عامة) لاستضافة مشجعي كأس العالم في مجالسهم، وتعريفهم بالعادات والتقاليد القطرية.

ونشر الحساب استجابة من مواطنين قطريين، منها استضافة القطرية أم شلهوب 10 مشجعين من كندا في منزلها، وتجهيزه بالكامل "لإبراز اسم قطر"، وقامت بالتعريف بعادات وتقاليد المجتمع القطري عبر تقديم الوجبات الشعبية ورسم الحناء على أيادي النساء.

من جهته قام مواطن قطري باستضافة 6 مشجعين من المكسيك إكراما لهم لزيارتهم قطر.

كما قام مواطن قطري آخر بتجهيز مجلسه في مبادرة منه لاستضافة المشجعين من كافة الجنسيات يوميا.

ويحظى المشجعون من مختلف دول العالم، خلال زياراتهم مجالس المواطنين القطريين، بفرصة للتعرف على جانب من التراث القطري وثقافة البلاد في مجالات مختلفة.

وتُظهر مقاطع فيديو وصور نشرها حساب "أعراس قطر" إكرام المواطنين القطريين للمشجعين بأشكال مختلفة منها حفاوة الترحيب وموائد الطعام والقهوة العربية.

كما قام عدد من القطريين بالتعريف بتراثهم عبر عرض ما يملكونه من تحف ومقتنيات قديمة للمشجعين، الذين عبروا عن سعادتهم بحضور فعاليات كأس العالم واكتشاف حضارة مختلفة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، نشر ناشطون ومتابعون صور وفيديوهات الجماهير في المجالس القطرية، معبرين عن اعتزازهم بهذه المبادرة.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند