"أبشر وأنا أخوك".. طبيب أردني يتبرع بصنع ابتسامة مشجع مغربي تعرض للتنمر

تبرع طبيب أسنان أردني بصنع ابتسامة بالمجان لمشجّع مغربي تعرض للتنمر، بسبب شكل أسنانه، وذلك خلال ظهوره في لقطة عفوية التقطتها الكاميرات في مباراة المغرب وكرواتيا في ملعب "البيت" الأربعاء الماضي.

ونشر طبيب الأسنان الأردني شادي الشيخ عبر حسابه في إنستغرام منشورا طالب فيه متابعيه بإيصاله إلى المشجع الذي ظهرت صورته على المنصات المغربية، وتعرض على إثرها للتنمر والسخرية.

وبعد ساعات، قال الشيخ إنه تمكن من الوصول إلى المواطن المغربي محمد الشرفي، حيث تعهد الطبيب بتحمل كافة تكاليف سفر الشرفي من الدوحة إلى دبي بالإضافة إلى معالجة أسنانه بشكل كامل، وفق ما ذكره المشجع المغربي لوسائل إعلام مغربية.

وقال الشرفي في حوار متلفز مع وسائل إعلام محلية، "الحملة التي تعرضت لها قاسية، أعاني من مشاكل في القلب منعتني من علاج أسناني.. الحمد لله على هذه المفاجأة، اتصل بي طبيب من دبي وأبلغني بتحمل تكاليف السفر والعلاج".

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ونشر الطبيب شادي الشيخ الفيديو المتداول للمشجع المغربي وهو يوجه الشكر له وعلق عليه، "هذا شرف لي.. أبشر وأنا أخوك".

وكان المشجع المغربي محمد الشرفي، قد حظي بحملة تضامن واسعة أطلقها مدونون مغربيون بعد موجة التنمر على شكل أسنانه، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية.

ولاقت مبادرة الطبيب حفاوة واسعة، في مبادرة وُصفت بالإنسانية، وتعليقات أشادت بالطبيب والتكاتف الأخلاقي.

ووفق أحد التدوينات فإن المشجع التطواني محمد الشرفي وابنه ريان يعتبران مفخرة الشمال المغربي، وهما يقومان بتمثيله في دعم المنتخب بجميع المحافل الدولية.

وأضافت التدوينة أن الشرفي يجعل دائما تطوان حاضرة في كل مكان، وهو يعتز بجذوره، مشيرة إلى أن هذا المشجع لا يطلب المساعدة ولا السند، وهمه الوحيد تشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم.