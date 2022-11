انتشر أخيرا على مواقع التواصل الاجتماعي مشهد محيّر لقطيع من الأغنام في الصين يسير في دوائر بلا توقف لأكثر من 10 أيام. ولا يزال السبب غامضا رغم محاولات المتخصصين لتفسير هذه الظاهرة المثيرة للخوف والغموض.

ونشرت وسائل إعلام صينية مقطعا مصورا في أحد المزارع في مدينة باوتو بمنطقة منغوليا (شمالي الصين) لعشرات الأغنام وهي تسير في دوائر منظمة وضيقة ومتحدة المركز، وأكدت أن "الخراف بصحة جيدة، لكن سبب هذا السلوك الغريب لا يزال لغزًا".

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK

— People's Daily, China (@PDChina) November 16, 2022