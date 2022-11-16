عامل النظافة يعود مجددا.. متهم في قضايا قتل خطأ وتبديد والشرطة توقفه بالصدفة

عادت منصات التواصل الاجتماعي في مصر مجدّدًا للحديث عن عامل النظافة صاحب واقعة محل "كشري التحرير" محمد عادل، التي أثارت ضجة واسعة مؤخرًا، لا سيما بعد ظهوره في أكثر من مناسبة دعت بعض المغرّدين لاتهامه بالبحث عن الشهرة.

ما أعاد عامل النظافة لتصدر "التريند" في مصر خلال اليومين الأخيرين، هو أنباء القبض عليه في كمين للشرطة مصادفة، حيث تبين أنه متهم في قضايا قتل خطأ وتبديد، وهناك أحكام غيابية صادرة بحقه.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحف ومواقع مصرية، فقد أكّدت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة، أن عامل النظافة صادر ضده أحكام في قضايا قتل خطأ وتبديد، وتم ضبطه.

وكشفت المصادر أن عملية الضبط جاءت بمحض الصدفة -دون ترتيبات أو خروج مأمورية خاصة- حيث تم توقيف "عادل" في كمين ضمن نطاق محافظة القاهرة صباح أمس الثلاثاء، وتم الكشف عليه -احترازيًا- وتبين أنه مطلوب ضبطه في قضيتين لم تسقطا بعد، إحداهما تبديد بدائرة قسم أبو النمرس، والثانية قتل بالخطأ "حادث تصادم"، وتم اقتياده إلى قسم شرطة أبو النمرس.

وفي وقت لاحق، ذكر موقع مصراوي المحلي نقلًا عن مصدر أمني، أن "عادل" تقدّم بشهادات تفيد معارضته على الأحكام الصادرة ضده، وتم إخلاء سبيله من ديوان قسم شرطة أبو النمرس.

عامل النظافة مرتبه ميكفهوش عيش حاف مش مستنى منك الا كلمه طيبه و احترام و تضحك فى وشه مش تهينه و تتكبر عليه ..الناس المحترمه الشريفه دى لو غابت يوم واحد بيبان اد ايه احنا محتاجينهم و أنهم زيهم زى اهم وظيفه فى الدوله …احنا اسفين يا غلبان #قاطعوا_كشري_التحرير pic.twitter.com/tVGgxZpfRD — mohamed elshorbagy (@mohamedshorpagy) October 21, 2022

واشتُهر عامل النظافة في وقت سابق بحادثة الطرد الشهيرة من مطعم "كشري التحرير" وسط القاهرة، مما أثار موجة تعاطف معه، شملت بعض الفنانين والمشاهير على منصات التواصل.

وعلى الرغم من إثارة الشاب "محمد عادل" مشاعر ملايين المصريين في حادثة طرده من المطعم؛ فإنه تلقّى هجومًا لاذعًا على المنصات بعد ظهوره في مجلس عزاء المحامي الشهير فريد الديب، ثم في مكان تصوير خاص بأحد المسلسلات، حيث عدّ ناشطون ومدوّنون أن "عامل النظافة" يتعمّد لفت الأنظار بقصد الظهور.