"من أجمل ما سمعت".. مشجع برازيلي يتأثر بصوت الأذان في قطر

وصف مشجع برازيلي الأذان بأنه من أجمل الأشياء التي لمسها، وتأثر بها أثناء زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة لتشجيع منتخب بلاده في كأس العالم 2022.

وعبر حسابه الشخصي على تويتر، نشر "كارتر" -الذي يُعرّف نفسه على أنه محام- مقطع فيديو التقطه من أمام أحد المساجد في قطر وهو يصدح بصوت الأذان، تداولته العديد من الحسابات الرياضية وناشطون قطريون.

Hoje eu estava em frente a uma mesquita quando ouvi o azan, que é o chamado para a oração, uma antiga tradição que convoca os muçulmanos a fazerem suas preces e é feita algumas vezes no dia. Foi uma das coisas mais bonitas e emocionantes que vi aqui no Qatar. pic.twitter.com/U3D5guszbD — Carter (@essediafoilouco) November 13, 2022

وبالبرتغالية كتب كارتر "اليوم كنت أقف أمام مسجد عندما سمعت الأذان، والأذان هو تقليد قديم يدعو المسلمين لأداء صلاتهم ويقال عدة مرات في اليوم. لقد كانت من أجمل الأشياء التي رأيتها هنا في قطر وتأثرت بها".

ومنذ قدومه إلى قبل أيام، يشارك هذا المشجّع الرياضي البرازيلي أبرز محطاته وجولاته السياحية في قطر عبر حساباته الشخصية على المنصات.

وفي تغريدة أخرى نشر كارتر مقطع فيديو يتضمن لقاءه مع أحد المشجعين قائلا "جاء هذا الصديق من مدريد إلى الدوحة بالدراجة في مغامرة استمرت 6 أشهر لا تصدق".

Esse amigo veio de Madrid até Doha de bicicleta, numa aventura que durou 6 meses: incrível. pic.twitter.com/6epMUQO7Sk — Carter (@essediafoilouco) November 14, 2022

كما شارك كارتر مقطعا مصورا التقطه بنفسه، لمجموعة كبيرة من محبي منتخب "السامبا" وهم يحتفلون في شوارع الدوحة لدعم ومساندة "السيليساو" قبل أيام من انطلاق المونديال، في فيديو حصد أكثر من 4 ملايين مشاهدة.

Não, eles não estão pedindo golpe militar: eles são um grupo de indianos que vieram torcer para a Seleção Brasileira aqui no Qatar. Que loucura! pic.twitter.com/EKvU0rxz9I — Carter (@essediafoilouco) November 11, 2022

الأذان.. قصة مؤثرة

وفي أبريل/نيسان 2022، أعلنت أوكرانية إسلامها في مدينة بورصة شمال غرب تركيا، بعد إعجابها بصوت الأذان.

وتداولت المنصات الرقمية التركية مقطع فيديو لهذه المرأة خلال نطقها الشهادتين ودخولها الإسلام.