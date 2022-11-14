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احتجاج بملابس النوم في فرنسا.. تعرف على السبب

Maires, député·es, élu·es des conseils municipaux et régionaux, les nantais·es ont une question pour vous ! "Dormir, dormir, dormir, dormir avant minuit, Qui peut faire de ce rêve une réalité ?
المحتجون طالبوا بإيقاف مشروع تطوير وتوسيع مطار نانت (مواقع التواصل)
14/11/2022

نظم نشطاء فرنسيون حركة احتجاجية أمام مطار نانت غربي البلاد، مرتدين ألبسة النوم، للتنديد بالإزعاج الصوتي، الذي يمثله المطار لسكان الأحياء المجاورة.

وتداول مدونون ونشطاء على منصات التواصل في فرنسا، مقاطع فيديو للحركة الاحتجاجية، التي نظمها ناشطو حركة ألترنتيبا في مطار نانت، بعد أن تجمعوا بملابس النوم وأخذوا قيلولة هناك، من أجل المطالبة باحترام حظر التجوال للطائرات، ما بين الساعة 12 ليلا، والساعة السادسة صباحا.

 

وتطالب الحركة بضرورة إيقاف مشروع تطوير وتوسيع مطار نانت، الذي سيسمح باستقبال 11.4 مليون مسافر سنويا، وهو ما سيسبب بتأثير صحي على جميع الأحياء المجاورة للمطار.

المصدر : وكالة سند