احتجاج بملابس النوم في فرنسا.. تعرف على السبب

نظم نشطاء فرنسيون حركة احتجاجية أمام مطار نانت غربي البلاد، مرتدين ألبسة النوم، للتنديد بالإزعاج الصوتي، الذي يمثله المطار لسكان الأحياء المجاورة.

وتداول مدونون ونشطاء على منصات التواصل في فرنسا، مقاطع فيديو للحركة الاحتجاجية، التي نظمها ناشطو حركة ألترنتيبا في مطار نانت، بعد أن تجمعوا بملابس النوم وأخذوا قيلولة هناك، من أجل المطالبة باحترام حظر التجوال للطائرات، ما بين الساعة 12 ليلا، والساعة السادسة صباحا.

🚨Nuisances sonores et environnementales : à l'aéroport de Nantes, la sieste porte conseil😴 🛬L'augmentation du trafic et le non-respect du couvre-feu nous empêchent de dormir, nous venons récupérer aujourd'hui lors d'une grande sieste collective !💤 ⬇️Nos revendications⬇️ pic.twitter.com/zq7rJiK73k — Alternatiba Nantes (@Alternantiba) November 13, 2022

🎶"Dormir, dormir, dormir, dormir avant minuit,

Qui peut faire de ce rêve une réalité ?"🎶 🗣️ Maires, député·es, élu·es des conseils municipaux et régionaux, les nantais·es ont une question pour vous ! pic.twitter.com/GqLyfg7gLx — Alternatiba Nantes (@Alternantiba) November 13, 2022

وتطالب الحركة بضرورة إيقاف مشروع تطوير وتوسيع مطار نانت، الذي سيسمح باستقبال 11.4 مليون مسافر سنويا، وهو ما سيسبب بتأثير صحي على جميع الأحياء المجاورة للمطار.