ماسك يغرد بالعربي على مشكلة الذباب الإلكتروني.. يستعين بترجمة غوغل فيقع في خطأ لغوي

لجأ الملياردير الأميركي ومالك منصة تويتر إيلون ماسك إلى موقع غوغل للترجمة الفورية ليرد على مغرد عربي؛ مما أوقعه في خطأ لغوي، وبدلا من أن يقول له "سوف أفعل" أو "سوف نفعل" قال "سوف تفعل".

سوف تفعل — Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2022

القصة بدأت عندما نشر ماسك على حسابه في تويتر تغريدة تضمنت رموزا تعبيرية (إيموجي) في إشارة إلى عدة إصلاحات قريبة في تويتر، والتي نالت اهتماما واسعا من قبل متابعيه.

🪦🤖 — Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2022

أحد صناع المحتوى العربي -الذي يحمل حسابه اسم "ثنيان"- رد على تغريدة ماسك قائلًا "بالنسبة للوسوم العربية فهي لا تزال مليئة بالتغريدات العشوائية. في كل مرة أرى وسمًا يتصدر باللغة العربية لا يمكنني العثور على أي تغريدات أصلية أو ذات مغزى، فهي مليئة بالإعلانات والرسائل غير المرغوب فيها؛ أرجو إصلاحها".

ماسك اضطر للرد على "ثنيان" باللغة العربية، وذلك لتأكيد عزمه على إصلاح مشكلة "الذباب الإلكتروني" في الوسوم العشوائية (Spams) عبر تويتر.

تغريدة ماسك وما احتوته من خطأ في اللغة العربية جعلته عرضه للتهكم والسخرية من بعض نشطاء تويتر خاصة العرب، مشيرين إلى لجوء الملياردير الأميركي لاستخدام خدمة ترجمة غوغل الفورية من أجل كتابتها.

Try not to use Google translate next time😂 https://t.co/izXd3d3mTU — Qussai Ammar (@QussaiAmmar) November 13, 2022

وقال المطور التقني قصي عمار -عبر حسابه على تويتر- ساخرا "حاول ألا تستخدم خدمة ترجمة غوغل في المرة القادمة".

Try not to use Google translate next time😂 https://t.co/izXd3d3mTU — Qussai Ammar (@QussaiAmmar) November 13, 2022

المغرد ياسر حجازي قال "أمر مثير للضحك. إيلون ماسك يغرد بالعربي. لكن من دون أي معنى".

أمر مثير للضحك. ايلون ماسك يغرد بالعربي.

لكن من دون أي معنى..

..😂😂 https://t.co/iSu3joZdnn — ياسر حجازي (@yaserhjazi) November 13, 2022

وسخر المغرد حمد العجمي من ماسك "إلون ماسك يتكلم العربية.. يرد على شخص طلب منه حل مشكله الذباب الالكتروني في الهاشتاغات العربية".

اليون مسك يتكلم العربيه ههههههه يرد على شخص طلب منه حل مشكله الذباب الالكتروني والسبام في الهاشتاقات العربيةhttps://t.co/9wKaPoHqPz — حمد العجمي (@7mdalajmi) November 13, 2022

كما استهجن المغرد العربي جاسم (دينار) دشتي خطأ ماسك قائلا "يقول لك سوف تفعل.. نحن بحاجة لأن تصلح ترجمتك أولا من على تطبيق غوغل.. مستر إيلون ماسك قل: سوف أفعل ولا تقل: سوف تفعل".

يقولك سوف تفعل….

We need to fix @Google translate first. Lmao Mr @elonmusk

سوف افعل

Not

سوف تفعل — Jasem (JD) Dashti 💀🇰🇼🇸🇪🇪🇸 (@Triqxa) November 12, 2022

ورد المغرد مازن على جاسم مؤكدا أن ماسك لم يخطئ وأنه كان يقصد أن الخدمة "سوف تُفَعّل" بضم التاء ووضع شدة على حرف العين.

يقصد ( سوف تُفَعل ) — Yazan (@thestrongyoung) November 13, 2022

التفاعل الوهمي

وبعيدا عن الخطأ، تفاعل مغردون آخرون مع تغريدة ماسك المفاجئة باللغة العربية، وأكدوا ضرورة التخلص من ظاهرة التفاعل الوهمي عبر التريندات العربية.

وعلق المدون السعودي محمد بن تركي -عبر حسابه على تويتر- قائلا "أخيرا سيمكننا مشاهدة الوسم من دون إعلانات سنقول وداعًا للتصويت الوهمي والرتويت الوهمي والمشاهدات الوهمية".

أخيراً سيمكننا مشاهدة الهاشتاق بدون إعلانات سنقول وداعاً للتصويت الوهمي و الرتويت الوهمي المشاهدات الوهمية 👏🏻👏🏻 https://t.co/88An9W0nNX — محمد بن تركي (@mohatu11) November 13, 2022

وأشاد المغرد فلاح التكريتي بفاعلية ماسك واهتمامه بالرد على كل شيء قائلا "أي صاحب شركة، لا بد أن يكون متفاعلا ويقرأ كل شيء ويرد على المهم! على الأقل ما يصير مثل بعض الناس، لما تطرح عليه الفكرة يقول لك وينك من زمان؟"