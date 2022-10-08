للمرة الثانية خلال أيام.. سائق متهور يتأرجح بسيارته على محور رئيسي شرقي القاهرة

تمكنت سلطات الأمن المصرية من ضبط سائق عرّض حياة المواطنين للخطر في أثناء سيره على محور مروري رئيس شرقي العاصمة المصرية القاهرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يتأرجح بسيارته على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، مانعا أي سيارة خلفه من تجاوزه.

استهتار وتهور سائق على طريق مصر الإسماعيلية السريع pic.twitter.com/1QkCd0VJQv — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) October 8, 2022

وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية -اليوم السبت- أن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد السيارة، وتبين أنها ملك إحدى الشركات الكائنة بالإسماعيلية، حيازة سائق بالشركة المشار إليها، ومقيم بمحافظة الإسماعيلية، حسب ما أفاد به بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية.

وأضاف بيان وزارة الداخلية أنه "عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه (قائد السيارة)، وبمواجهته أقر بأنه عقب عودته للمنزل بالسيارة، قام شقيقه باستقلالها دون علمه وارتكابه الواقعة المشار إليها، وباستدعاء شقيقه ومواجهته، أقر بارتكابه الواقعة على سبيل المزاح".

وأكدت وزارة الداخلية، في بيانها، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من إلقاء أجهزة الأمن المصرية القبض على أحد الأشخاص كان يقود سيارته بتهور، كما كان يتعمد مضايقة الآخرين بعدم السماح للسائقين بالمرور، وذلك على طريق القاهرة السويس، مما تسبب في تعطيل حركة المرور حينئذ.

وأظهر مقطع فيديو -انتشر بسرعة حينها على مواقع التواصل الاجتماعي- السائق الذي كان يقود سيارة خاصة بشكل جنوني على محور السويس، حيث فتح باب السيارة الأمامي وأخرج قدمه منها، مما دفع أحد سائقي سيارات النقل الثقيل إلى الاصطدام به من الخلف، في محاولة لإيقافه.

وتبيّن من التحقيقات أن المتهم كان تحت تأثير مواد مخدرة وفي حالة سكر، وفرّ من الأمن خوفا من القبض عليه، فهرب مسرعا بسيارته، مما دفع القوة الأمنية إلى مطاردته، حتى تمكنت من القبض عليه.