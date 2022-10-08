تركيا.. لحظات مرعبة لفتاة كاد أن يدهسها القطار أثناء عبورها السكة الحديد

نجت شابة بأعجوبة في اللحظات الأخيرة من حادثة دهس محتّمة تحت القطار، إذ كانت تضع سمّاعات الرأس في أثناء عبورها سكة الحديد في ولاية سامسون شمالي تركيا.

وبثت المنصات التركية مقطع الفيديو أول أمس الخميس، في حين أن الحادثة وقعت منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، وفق التاريخ الظاهر على الكاميرا الأمنية التي التقطت تلك اللحظات.

وخلال عبورها سكة الحديد، كانت الشابة -التي تبلغ من العمر 18 عامًا- تضع سماعات الرأس وتستمع للأغاني في أثناء مرور القطار (ترام)، الذي استطاعت سائقته أن توقفه بسرعة فائقة.

وحسب المقطع المتداول، نجت الشابة بأعجوبة بعد أن استطاعت السائقة إيقاف القطار في اللحظات الأخيرة. غير أن الفتاة أصيبت بضربة طفيفة من القطار في أثناء عبورها، حسبما يظهر في التسجيل المصور.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن الشابة التي نجت من الموت بأعجوبة، قولها: "وضعت السماعة لإلهاء نفسي، لكنني كدت أن أموت بسببها".

وقالت سائقة القطار -في تصريح لها- "وقع الحادث حوالي الساعة 08:00 صباحًا، في أثناء اقترابي من محطة باروثان في اتجاه الخط 1، استخدمت المكابح اليدوية، حين كانت الشابة تمر من دون أن تنظر يمينها أو يسارها".

وأضافت "أطلقت صافرات التنبيه، ومع ذلك عندما لم تسمعني الفتاة، قمت باستخدام مكابح الطوارئ، وهي عبارة عن فرامل قوية".