شاهد.. حلاق عراقي يحوّل شعر زبائنه المهدر إلى لوحات فنية

يمتلك الحلاق العراقي مروان هادي (31 عاما) موهبة ومهارة فريدتين بتحويل شعر زبائنه المهدر بعد الحلاقة إلى لوحات فنية.

يُمارس هادي هذه الهواية منذ عام 2021 واستطاع أن يجمع بين عمله في الحلاقة وبين موهبته بكونه فنانا بعد أن تخرج من معهد الفنون الجميلة قسم النحت.

ويرسم الحلاق العراقي رسومات على لوحات خشبية أو من مادة الأستيل باستخدام مثبت الشعر. واستطاع أن يرسم لوحات لشخصيات سياسية وفنية ورياضية محلية وعالمية شهيرة مثل الفنان السوري جورج وسوف، والفنان العراقي سيف نبيل، بالإضافة إلى الطفل المغربي ريان الذي سقط في البئر مطلع العام الجاري، والطفل العراقي الذي ابتلعته الفيضانات التي اجتاحت مدينة أربيل بداية هذا العام.

ويستغرق رسم بعض اللوحات نحو 3 ساعات وأحيانا قد تحتاج بعض اللوحات إلى 10 أيام. وبات هو الأول على مستوى إقليم كردستان، بل والعراق، في ممارسة هذا النوع من الرسم.