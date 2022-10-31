بيلا حديد تلتقي عائلة أبو عاقلة في الدوحة.. وتعبر عن حزنها لخسارة شيرين

الدوحة- عبّرت عارضة الأزياء العالمية من أصول فلسطينية بيلا حديد عن أسفها على خسارة مراسلة قناة "الجزيرة" الراحلة شيرين أبو عاقلة، وذلك أثناء لقاء جمعها بعائلة الصحفية في العاصمة القطرية الدوحة.

وفي احتفالية أقيمت في متحف قطر الوطني بالدوحة الأحد 30 أكتوبر/تشرين الثاني 2022، التقت بيلا حديد ولينا أبو عاقلة، ابنة شقيق شيرين أبو عاقلة.

وأهدت أبو عاقلة إلى حديد شارةً تحمل صورة عمتها الشهيدة، حيث ظهرت في مقطع مصور وهي تعلق الشارة على قميص حديد.

وعبرت بيلا حديد عن امتنانها للقاء عائلة أبو عاقلة، وللشارة التي أهدتها إياها، بالإضافة إلى تأكيدها تضامنها مع عائلتها.

وقالت حديد "من اللطف جدًّا لقاؤكم ولعلّنا نتحدث لاحقًا، أنا بخدمتكم إذا أردتم أي شيء، أنا حزينة جدًّا لخسارتكم".

ووثقت بيلا حديد عبر إنستغرام رحلتها إلى الدوحة بصحبة والدها رجل الأعمال محمد حديد، كما شاركت معه بالحضور في معرض للتراث الفلسطيني.

وخلال زيارتها أكدت بيلا فخرها بجذورها الفلسطينية وبالشعب الفلسطيني الجميل، مضيفة "أحبك يا قطر وأحبك يا فلسطين".

وكانت بيلا حديد شاركت زميلتها نعومي كامبل جولة ليلية في متحف الفن الإسلامي في قطر، وقدمتا عرض أزياء في العاصمة القطرية.

وعبّرت بيلا -عبر حسابها على إنستغرام- عن إعجابها باجتماع المصممين الشباب من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعرض مواهبهم، وأكدت "الشغف والحب والجمال سوف تتألق دائمًا. هناك كثير من المواهب من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المشكلة الوحيدة هي عدم وجود فرصة كافية".

وأضافت "إن العمل الذي تقوم به سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني وتانيا فارس لرفع مستوى الوعي حول المجتمعات الفنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو شيء لم يحظ برعاية من قبل، ولكنه يستحق الاهتمام بشدة، مع ضرورة توفير الدعم المالي والتوجيه والإرشاد للمصممين الناشئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وتابعت "أصبحت اتفاقية التجارة الحرة منصة للفرص يمكن من خلالها لكل مصمم عربي أو أفريقي موهوب أن ينمو ويحصل على الاعتراف الدولي. أرسل حبي وتهنئتي لكل المصممين الرائعين الذين يقفون بقوة من أجل بلدانهم المحترمة".