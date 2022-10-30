مظلوم أم باحث عن الشهرة؟.. عامل نظافة يثير حيرة المصريين بفيديو جديد

عاد عامل النظافة الذي أثار جدلا في مصر مؤخرا لتصدر منصات التواصل الاجتماعي مجددا، بعد ظهوره في مجلس عزاء المحامي الشهير فريد الديب بصحبة حارس شخصي.

واشتهر عامل النظافة في وقت سابق بحادثة الطرد الشهيرة من مطعم "كشري التحرير" وسط القاهرة، مما أثار موجة تعاطف معه، شملت بعض الفنانين والمشاهير على منصات التواصل.

وعلى الرغم من إثارة الشاب "محمد عادل" مشاعر ملايين المصريين في حادثة طرده من المطعم، فإنه تلقى هجوما لاذعا على المنصات بعد ظهوره في مجلس عزاء الديب، حيث اعتبر نشطاء ومدونون أن "عامل النظافة" يتعمد لفت الأنظار بقصد الظهور.

وتفاجأ رواد منصات التواصل في مصر بتداول صور ومقاطع فيديو، أظهرت تقديم "عامل النظافة" واجب العزاء مساء أمس السبت في وفاة المحامي الشهير بدار مناسبات مسجد عمر مكرم في ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة، مما أثار حالة من الاندهاش والذهول بين النشطاء والمدونين.

وأظهرت المشاهد المتداولة وجود أحد المرافقين للشاب لحظة دخوله، وقالت صحف محلية إنه "مدير الأعمال الخاص به أو فرد مكلف بحراسته"، إلا أن الشاب لم يؤكد ذلك، في ظل تساؤلات عن أسباب حضوره عزاء المحامي الشهير.

وبرر الشاب في مقطع فيديو حضوره عزاء الديب بأن ذلك واجب عليه، على الرغم من عدم دعوته للحضور "على حد تعبيره"، مشيرا إلى أن حضوره ليس بقصد الشهرة التي اكتسبها قبل ذلك على خلفية واقعة المطعم.

وعلق أحد المغردين قائلا "معنديش مشكلة إن عامل النظافة بتاع واقعة كشري التحرير رايح يعزي في فريد الديب عادي يعني صاحب واجب لكن ليه جايب معاه بودي جارد".

واتهم آخرون عامل النظافة بالسير وراء "الترند"، مستعينا بالدعم والتعاطف الشعبي، حيث أثار ظهوره الأخير جدلا واسعا، لاسيما أن الشاب لم يكن له معرفة سابقة بالمحامي، في وقت برزت فيه أسماء مسؤولين حكوميين ووزراء سابقين بين الحاضرين لمراسم عزائه.

عامل النظافة اللي مصر كلها دافعت عنه وحاولت تجبر بخاطره وترد كرامته واعتباره راح يحضر عزاء المحامي فريد الديب بحارس شخصي.. أنا دماغي عاملة Error من ساعة ماشوفت الخبر والصور ! pic.twitter.com/pI6sQf7Y83 — Khalid Gad (@Khalidgadmusic) October 29, 2022

وقال صانع المحتوى واليوتيوبر خالد جاد، عبر حسابه على تويتر، "عامل النظافة اللي مصر كلها دافعت عنه وحاولت تجبر بخاطره وترد كرامته واعتباره، راح يحضر عزاء المحامي فريد الديب بحارس شخصي، أنا دماغي عاملة Error من ساعة ما شفت الخبر والصور".

وتفاعل نشطاء ومدونون، عبر حساباتهم على منصات التواصل، مع الظهور الأخير لعامل النظافة بسخرية، قائلين إنه جاء نتاج التعاطف الشعبي مع الواقعة، بالإضافة إلى التغطية الإعلامية المبالغ فيها، على الرغم من اعتذار أحد المسؤولين بالمطعم.

انا ماعنديش مشكلة إن عامل النظافة بتاع واقعة كشري التحرير رايح يعزي في فريد الديب عادي يعني صاحب واجب لكن ليه جايب معاه بودي جارد pic.twitter.com/oes7dtnzuD — Elmaxiky 🤡 (@ma_r_wan) October 30, 2022

غير أن المغرد عمر كمال هاجمه قائلا "الحمد لله فخور بنفسي إني لقطته من أول مرة، إنه بيركب الموجة وبيستغل تعاطف الناس مع أي حد غلبان، وفعلا مدير المطعم مش غلطان لأنه طلب منه ببساطة ينتظر بره".

يذكر أن وزارة السياحة فتحت تحقيقا قبل أيام في الواقعة، وأرسلت لجنة متخصصة للتأكد ومراجعة كاميرات المراقبة، إذ إن المطعم حاصل على رخصة سياحية من قطاع المطاعم والفنادق.