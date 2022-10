مقطع متداول لمسلمين يصلون داخل قطار يثير جدلا في الهند

ضجت منصات التواصل الاجتماعي في الهند، بمقطع فيديو يظهر مجموعة من المسلمين وهم يؤدون صلاتهم في ممر قطار، بمدينة كوشنجار في ولاية أوتار براديش شمالي الهند، وقد حظي بنحو مليون ونصف المليون مشاهدة.

واستفز هذ المقطع المنتشر بشكل واسع المجلس التشريعي في ولاية أوتار براديش، (ديبلال بهارتي)، الذي تقدم ببلاغين لهيئة القطارات وللشرطة.

وقالت شبكة "إن دي تي في" "NDTV" الهندية إن الشرطة قد فتحت تحقيقا في الحادثة التي وقعت الخميس الماضي.

وتباينت أراء النشطاء والمدونين على منصات التواصل الاجتماعي حول الفيديو، بين منتقد لسلوك المصلين في طريق المارة بالقطار، وبين من استغل الفرصة للتهجم على المسلمين، ومطالبة التشديد عليهم.

وقال الناشط الهندي المسلم، محمد تنفير عبر حسابه على تويتر "أولا، لا يمكن أن تتم صلاة الجماعة في خط مستقيم كما هو واضح في الفيديو، ثانيا، لديك المرونة للصلاة وأنت جالس في مكانك في الحافلة أو القطار أو الرحلة، لأنه ليست هناك حاجة لإغلاق المسارات وإزعاج الآخرين".

First of, prayers in congregation can’t happen in the straight line.

Second of, you have the flexibility to pray while seated at your place in bus, train or flight.

There’s no need to block the pathways and trouble others. https://t.co/COXjc4VVdP

— Zahack Tanvir – محمد تانفير (@zahacktanvir) October 22, 2022