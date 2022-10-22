حالة من الغضب والاستياء الشديدين عمّت بين رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بعد انتشار مقطع مصوّر، لطرد عامل نظافة من أحد مطاعم الكشري بالقاهرة.

وتسببت تلك المشاهد المتداولة، إلى تدشين حملة إلكترونية تطالب بمقاطعة المطعم، تحت وسم #قاطعوا_كشري_التحرير.

إجراءات فورية

وتعقيبًا على الحادثة، أعلن مصدر (لم يُذكر اسمه) داخل مجموعة مطاعم كشري التحرير لموقع "مصراوي"، أن إدارة المطاعم اتخذت إجراءات فورية لمعالجة الأمر.

ولفت المصدر إلى أنّ "الواقعة حدثت في فرع الدقي بشارع التحرير، وبعد التحقيق، تبين أن ما حدث سوء تفاهم، والصور الملتقطة لعامل النظافة تظهر حصوله على الطعام، لكن إدارة المطاعم قررت معاقبة الموظف المسؤول".

🗣️أحد مسئولي #كشري_التحرير: إحنا بنقلق من المتسولين اللي بيبقوا لابسين لبس مقطع.. عشان كده في تعليمات بعدم التعامل معاهم لأن واحد منهم قبل كده عمل مشكلة مع العاملين 🗣️#عامل_النظافة: أنا مش متسول ولا بمد إيدي لحد.. أنا كنت شاري بفلوسي.. أومال لو طلبت كوباية مية هتعملوا معايا إيه؟ pic.twitter.com/XFr6v1Cq8F — Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) October 22, 2022

تضامن وغضب

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تعاطف الناشطون مع عامل النظافة، حيث أعربوا عن تضامنهم معه، مؤكدين أنّ مهنته من أسمى المهن.

وعبر مدونون عن أسفهم لما حصل مع عامل النظافة، مطالبين باعتذار من إدارة المطعم، مشدّدين على أنّ هذا التصرف مُعيب بحق المطعم، وفق تعبيرهم.

وكتب المغرد محمد الشوربجي "الموقف المهين الذي حصل مع الرجل المحترم الشريف عامل النظافة داخل مطعم كشري التحرير يوضح أنّ هناك أشخاصا مريضة تعيش بيننا وأننا ابتعدنا عن الدين والأخلاق.. لا بد من وقفة ونظرة لمناهج التعليم في مدارسنا.. نحن نأسف أنت فوق رأسنا".

عامل النظافة مرتبه ميكفهوش عيش حاف مش مستنى منك الا كلمه طيبه و احترام و تضحك فى وشه مش تهينه و تتكبر عليه ..الناس المحترمه الشريفه دى لو غابت يوم واحد بيبان اد ايه احنا محتاجينهم و أنهم زيهم زى اهم وظيفه فى الدوله …احنا اسفين يا غلبان #قاطعوا_كشري_التحرير pic.twitter.com/tVGgxZpfRD — mohamed elshorbagy (@mohamedshorpagy) October 21, 2022

أما الناشط إسلام العقاطي، فكتب "حقك علينا والله، كشري التحرير طرد عامل نظافة من المحل بالرغم من أنه دافع ثمن الطعام ويطلب مثل أي مواطن.. المحل طرده وطلب منه أن يقف في الخارج بسبب ملابسه، كما كسر خاطر الرجل".

وتابع "قاطعوا كشري التحرير، ليس موضوع قطع أرزاق لكن يجب على الناس أن تدرك أن ليس هناك أي فرق بين إنسان وإنسان ويمكن يكون الرجل هذا عند ربنا أفضل منّا اتقوا الله لأن كسر الخواطر لأمر خبيث مؤذ. كسر الله قلوبكم وجبر خاطر كل ضعيف. حسبي الله ونعم الوكيل وكفى".

وغرّد المتابع محمد رضا "يجب أن يكون هناك اعتذار رسمي من المطعم ومعاقبة لمدير الفرع #قاطعوا_كشري_التحرير".

وظهر عامل نظافة في الفيديو، وهو ينتظر دوره للحصول على وجبته ليتفاجأ بردّة فعل أحد عمّال المطعم الذي طلب منه الخروج بسبب بدلة عمله.

شوفت دلوقتي مقطع لعامل نظافه راح يشتري من كشري التحرير

مدير الفرع قاله اطلع برا مع انه معاه بون يعني دافع حق طبق الكشري هو مجتمعنا ده هينضف امتي من الناس العنصريين دول!!؟

الواقعه دي تقفل ام المحلات دي

عامل النظافة انضف منهم كلهم بيشيلهم قرفهم المعفنييين

امتي هنرتقي بقي!!!! — 🖐️🦅SalahElhosiny🇪🇬 (@Salah14719653) October 21, 2022

إحساس بالإهانة

وأكد عامل النظافة لدى خروجه من المطعم بعد أن أصرّ على استلام وجبته أنّه دفع ثمنها مثل جميع رواد المطعم، وفق الفيديو المتداول.

وقال عامل النظافة "والله العظيم أنا أنظف له مهملاته.. سأعود وأشتري وجبة مرّة أخرى وأنتظر أن يقول لي أخرج لأنّنا جميعًا بشر".

وفي تصريحٍ له، أكّد عامل النظافة لموقع "القاهرة 24" أنه شعر بحالة من كسرة النفس والإهانة التي تعرض لها من قِبل المدير بعد أن أحرجه أمام الموجودين، موضحا "بعد هذا الموقف لم أستطع الوقوف انكسرت".

وتابع في تصريحه بأن الأسلوب السيئ ليس معي فقط بل مع كل عاملي النظافة، ولم يكن الموقف الأول، وكلما رأى أحدا من عاملي النظافة يقوم بطرده.