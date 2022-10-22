منوعات|مصر

غضب في مصر بعد طرد عامل نظافة بشكل مهين من محل كشري ودعوات للمقاطعة

بسبب ملابسه.. طرد عامل نظافة من مطعم كشرى التحرير.. والأخير: دفعت ثمن الأكل | بسبب ملابسه.. طرد عامل نظافة من مطعم كشرى التحرير.. والأخير: دفعت ثمن الأكل | By ‎فيديو القاهرة 24‎ | // موأقع التواصل
عامل النظافة قال إنه شعر بحالة من كسرة النفس والإهانة التي تعرض لها (مواقع التواصل)
22/10/2022

حالة من الغضب والاستياء الشديدين عمّت بين رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بعد انتشار مقطع مصوّر، لطرد عامل نظافة من أحد مطاعم الكشري بالقاهرة.

وتسببت تلك المشاهد المتداولة، إلى تدشين حملة إلكترونية تطالب بمقاطعة المطعم، تحت وسم #قاطعوا_كشري_التحرير.

إجراءات فورية

وتعقيبًا على الحادثة، أعلن مصدر (لم يُذكر اسمه) داخل مجموعة مطاعم كشري التحرير لموقع "مصراوي"، أن إدارة المطاعم اتخذت إجراءات فورية لمعالجة الأمر.

ولفت المصدر إلى أنّ "الواقعة حدثت في فرع الدقي بشارع التحرير، وبعد التحقيق، تبين أن ما حدث سوء تفاهم، والصور الملتقطة لعامل النظافة تظهر حصوله على الطعام، لكن إدارة المطاعم قررت معاقبة الموظف المسؤول".

تضامن وغضب

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تعاطف الناشطون مع عامل النظافة، حيث أعربوا عن تضامنهم معه، مؤكدين أنّ مهنته من أسمى المهن.

وعبر مدونون عن أسفهم لما حصل مع عامل النظافة، مطالبين باعتذار من إدارة المطعم، مشدّدين على أنّ هذا التصرف مُعيب بحق المطعم، وفق تعبيرهم.

وكتب المغرد محمد الشوربجي "الموقف المهين الذي حصل مع الرجل المحترم الشريف عامل النظافة داخل مطعم كشري التحرير يوضح أنّ هناك أشخاصا مريضة تعيش بيننا وأننا ابتعدنا عن الدين والأخلاق.. لا بد من وقفة ونظرة لمناهج التعليم في مدارسنا.. نحن نأسف أنت فوق رأسنا".

أما الناشط إسلام العقاطي، فكتب "حقك علينا والله، كشري التحرير طرد عامل نظافة من المحل بالرغم من أنه دافع ثمن الطعام ويطلب مثل أي مواطن.. المحل طرده وطلب منه أن يقف في الخارج بسبب ملابسه، كما كسر خاطر الرجل".

وتابع "قاطعوا كشري التحرير، ليس موضوع قطع أرزاق لكن يجب على الناس أن تدرك أن ليس هناك أي فرق بين إنسان وإنسان ويمكن يكون الرجل هذا عند ربنا أفضل منّا اتقوا الله لأن كسر الخواطر لأمر خبيث مؤذ. كسر الله قلوبكم وجبر خاطر كل ضعيف. حسبي الله ونعم الوكيل وكفى".

وغرّد المتابع محمد رضا "يجب أن يكون هناك اعتذار رسمي من المطعم ومعاقبة لمدير الفرع #قاطعوا_كشري_التحرير".

وظهر عامل نظافة في الفيديو، وهو ينتظر دوره للحصول على وجبته ليتفاجأ بردّة فعل أحد عمّال المطعم الذي طلب منه الخروج بسبب بدلة عمله.

إحساس بالإهانة

وأكد عامل النظافة لدى خروجه من المطعم بعد أن أصرّ على استلام وجبته أنّه دفع ثمنها مثل جميع رواد المطعم، وفق الفيديو المتداول.

وقال عامل النظافة "والله العظيم أنا أنظف له مهملاته.. سأعود وأشتري وجبة مرّة أخرى وأنتظر أن يقول لي أخرج لأنّنا جميعًا بشر".

وفي تصريحٍ له، أكّد عامل النظافة لموقع "القاهرة 24" أنه شعر بحالة من كسرة النفس والإهانة التي تعرض لها من قِبل المدير بعد أن أحرجه أمام الموجودين، موضحا "بعد هذا الموقف لم أستطع الوقوف انكسرت".

وتابع في تصريحه بأن الأسلوب السيئ ليس معي فقط بل مع كل عاملي النظافة، ولم يكن الموقف الأول، وكلما رأى أحدا من عاملي النظافة يقوم بطرده.

المصدر : الصحافة المصرية + وكالة سند