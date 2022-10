أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك نفاد الكمية المتاحة من العطر الذي أطلقه قبل أيام وسماه "الشعر المحروق"، فقد باع 30 ألف زجاجة بمجموع مالي بلغ 3 ملايين دولار في أيام معدودة.

وقال ماسك -عبر حسابه على تويتر- إنه باع 28.700 زجاجة، مضيفا "لم يتبق سوى 1300 قطعة من هذا الإصدار المحدود والفريد من نوعه لهواة الاقتناء".

ولم تمر إلا ساعتان حتى أعلن ماسك نفاد الكمية كاملة، التي بلغت 30 ألف عبوة، حيث باع الواحدة منها مقابل 100 دولار فقط، وهو ما يعني حصوله على 3 ملايين دولار.

وأطلق ماسك العطر قبل أيام، وأشار إلى أنه سيصل إلى السوق مع بداية عام 2023، وحظي عطر الشعر المحروق برواج واسع، حيث بلغت مبيعات ماسك في الساعات الأولى لإطلاق عطره أكثر من مليون دولار، وعرّف ماسك نفسه منذ ذلك الحين على أنه بائع عطور، عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وقوبل إعلان ماسك عن نفاد العطر بتفاعلات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر ناشطون ومدونون عن دهشتهم من بيع هذا القدر من العطر، على الرغم من عدم تقديم أي معلومات عنه، والاكتفاء بعائديته لماسك كميزة تسويقية.

وأشار مدونون إلى أن هدف ماسك الأساسي من العطر لم يكن سوى استعراض قدراته التسويقية، ومدى تأثيره الواسع على الملايين، لافتين إلى أن ذلك يشجع كثيرا من الشركات للعمل معه.

We are in a down market where people are struggling to afford food, transportation, housing and Elon has proven to all of us that he can sell out repulsive perfume and make an easy $3 million. He is proving how much he can influence you. This isn't about a joke perfume. https://t.co/0TujwZ1pDf

— Amy Ouzoonian (@Amy_Ouzoonian) October 19, 2022