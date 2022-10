تداولت وسائل إعلام صورا ومقاطع فيديو لجانب من اجتياز السباحة والطبيبة السعودية مريم بن لادن، للبحر الأحمر بين المملكة ومصر، بمشاركة السباح البريطاني لويس بوغ، في إطار دعم مؤتمر المناخ العالمي.

وقطعت بن لادن تلك المسافة بين البلدين، عبر مضيق تيران، الذي يبلغ عرضه في اتساعه الأقصى 8 كم، حيث استمرت رحلتها نحو 4 ساعات.

وقال السباح البريطاني -في سلسلة تغريدات على تويتر- إن قيامه بالسباحة عبر البحر يأتي في إطار إيصال رسالة للمحافظة على الشعب المرجانية الثمينة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وتغيرات المناخ.

🚨 ANNOUNCEMENT 🚨

Tomorrow, I will begin the first swim across the Red Sea, to deliver a message.

Precious coral reefs are being destroyed by warming oceans. I am urging world leaders to take bold climate action at #COP27 🪸🌍🌡 #CoralSwim @UN @UNEP @LGIM pic.twitter.com/fX8fv8xEMw

