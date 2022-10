أثار إعلان الشرطة الأميركية القبض على المتهم بقتل 5 أشخاص، في ولاية كاليفورنيا خلال الشهور الماضية، ارتياحا كبيرا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن تسبّب في بثّ الذعر بين سكان الولاية في المدة الأخيرة.

وأعلنت الشرطة عن وجود شخص يعتقد بكونه قاتلا متسلسلا اتهم بقتل 5 أشخاص بالقرب من مدينة ستوكتون، مشيرة إلى أن جميع الضحايا من الرجال وقتلوا في ظروف مشابهة، وقد قتلهم ليلا بمكان مظلم، في الفترة من الثامن من يوليو/تموز إلى 27 سبتمبر/أيلول الماضيين.

وكشفت الشرطة عن أسماء الضحايا الخمس الذين قُتلوا في ستوكتون، وهم: بول ياو (35 عاما) قتل في الثامن من يوليو/تموز، وسلفادور ديبودي جونيور (43 عاما) قتل في 11 أغسطس/آب، وجوناثان رودريغيز (21 عاما) قتل في 30 أغسطس/آب، وخوان كروز (52 عاما) قتل في 21 سبتمبر/أيلول، وآخرهم لورنس لوبيز (54 عاما) قتل في 27 سبتمبر/أيلول، كما يشتبه في تورطه في حالتي قتل بالعام الماضي.

Homicide Series Update: Wesley Brownlee, 43, was arrested this morning in Stockton in connection to our homicide series investigation. During a press conference, Chief McFadden said Wesley was out hunting and we prevented another killing from happening. pic.twitter.com/u0KfKmbhXZ — Stockton Police Dept (@StocktonPolice) October 15, 2022

تحديد هوية القاتل

وكانت الشرطة قد نشرت في وقت سابق صورا ومقطع فيديو للمتهم، وثقتها كاميرات المراقبة، وطالبت المتابعين بالمساعدة في تحديد هويته لإلقاء القبض عليه.

وأوضحت المشاهد التي نشرتها الشرطة المشتبه به مرتديا لباسا أسود بالكامل، ولم تظهر الكثير من التفاصيل، وقدمت الشرطة حينئذ مكافأة مالية قدرها 125 ألف دولار لمن يساعد في العثور عليه.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المشتبه به يوم السبت الماضي، وهو رجل يدعى ويسلي براونلي ويبلغ من العمر 43 عاما.

وأفادت الشرطة، في بيان نشرته على حسابها في تويتر، بأنها ألقت القبض عليه بينما كان يبحث عن ضحية أخرى، ومنع تدخل عناصرها وقوع حادثة قتل جديدة، على حد تعبير الشرطة.

🔹California Serial Killer:

"Stockton LE stated the community members in Stockton became one of the strongest assets of

police as they searched for a serial killer."🔹

– @StocktonPolice #communities #team #Stockton #California https://t.co/ji1Oek2eeq via @YouTube pic.twitter.com/xQLXu4iHzU — Stacy from Cali (@Stacy_NonSurfer) October 17, 2022

وقال رئيس شرطة ستوكتون، ستانلي ماكفادين، في مؤتمر صحفي، إن المحققين شرعوا في مراقبته بعد تلقيهم معلومات عنه قبل أيام، وتمكنوا من إلقاء القبض عليه في مدينة ستوكتون حيث وقعت معظم عمليات القتل.

وأضاف ماكفادين أن المتهم كان يرتدي ملابس سوداء ويحمل مسدسا، ولاحظ المحققون أثناء متابعته ذهابه إلى المتنزهات والأماكن المظلمة والتوقف والنظر فيها بشكل مريب، وذلك ما دفعهم إلى اعتقاله على الفور.

POLICE: SERIAL KILLER SUSPECT ARRESTED: Police in Stockton, California have arrested a man they believe is the person behind a series of killings, apparently driven by "a mission to kill". @monakabdi with what the lone survivor said. https://t.co/li10PkPcUt pic.twitter.com/KncdsGhk7y — World News Tonight (@ABCWorldNews) October 17, 2022

ارتياح وإشادة

وشهدت منصات التواصل في الولايات المتحدة حالة ارتياح عامة عقب إعلان القبض عليه، حيث أثار وجوده الذعر بين السكان، وتبادل الناشطون والمدونون طوال الأيام الماضية النصائح في كيفية البقاء آمنين، وعدم الوجود في الأماكن التي قد يتردد عليها.

وأشاد مواطنون بتمكن الشرطة على وجه السرعة من اعتقال المتهم ومنع وقوع أي حوادث أخرى، على الرغم من عدم وفرة المعلومات عن شخصيته أو مكانه.

يأتي ذلك بينما توجّه عمدة مدينة ستوكتون، كيفين لينكولن، عبر حسابه على تويتر، بالشكر للمواطنين الذين قدموا مئات النصائح التي ساعدت الشرطة في تحديد المشتبه به والقبض عليه.