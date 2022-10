إيلون ماسك يطلق عطر "الشعر المحروق" بمبيعات 2 مليون دولار في اليوم الأول

كشف الملياردير الأميركي الشهير إيلون ماسك عن عطر جديد يحمل اسم "الشعر المحروق"؛ مما أثار تفاعلًا واسعًا عبر المنصات، وراج بشكل واسع وباع بنحو مليون دولار في ساعاته الأولى فقط.

وأعلن ماسك (51 عاما) عبر حسابه على تويتر أمس الأربعاء إطلاق العطر الجديد بقيمة 100 دولار، ويباع عبر الإنترنت وسيبدأ الشحن في بداية عام 2023.

ويتاح العطر عبر شركة "بورينغ كومباني"، وتصفه الشركة عبر صفحة البيع قائلةً "تمامًا، مثل الاستلقاء على شمعة على مائدة العشاء، ولكن من دون كل هذا العمل الشاق".

وعلق ماسك على الإطلاق "مع اسم مثل اسمي، كان الدخول في صناعة العطور أمرًا لا مفر منه، لماذا حاربت هذا الأمر لفترة طويلة؟"

ولم يمض سوى يوم واحد حتى أعلن ماسك عبر حسابه أنه باع 20 ألف زجاجة، لتبلغ قيمة المبيعات مليوني دولار، وما زالت المبيعات مستمرة.

وغيّر ماسك تعريفه الشخصي عبر تويتر ليصبح "بائع عطور"، كما حظيت تغريدة له مساء أمس برواج واسع حيث غرد "أرجو شراء العطر، حتى أتمكن من شراء تويتر".

وعلق المغردون ساخرين على دخول ماسك هذه الأسواق البعيدة عن مجاله الأساسي في "تسلا" و"سبيس إكس" التي لا علاقة لها بالعطور.

في حين سخر آخرون من طريقة ماسك الغريبة في جمع الأموال، وعلق مدونون أنه سيمكنه جمع قيمة صفقة تويتر كاملةً بهذه الطريقة، التي عدّها البعض "احتيالية".

Musk is out here funding the Twitter deal with bottles of burnt hair.

وعلق مدونون بأن ماسك يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة سيشتري الآلاف منهم العطر، وهدفه من ذلك إظهار مدى قوته التسويقية للشركاء المحتملين حتى لو كان في منتج غريب كالعطور.

ويأتي إعلان ماسك في أعقاب موافقته على إتمام صفقة تويتر التي كاد أن يتراجع عنها، ومن المنتظر أن ينهي صفقة السيطرة على المنصة نظير 44 مليار دولار.

@elonmusk burnt hair fragrance offering on $TWTR is brilliant. He’s already sold 10,000 bottles at $100/bottle. He is demonstrating to existing and potential 3P TWTR equity investors the immense power of TWTR in marketing new products – even seemingly bizarre ones. $tsla pic.twitter.com/qnyuXBeTZh

— Gary Black (@garyblack00) October 12, 2022