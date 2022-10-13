إيلون ماسك يطلق عطر "الشعر المحروق" بمبيعات 2 مليون دولار في اليوم الأول

كشف الملياردير الأميركي الشهير إيلون ماسك عن عطر جديد يحمل اسم "الشعر المحروق"؛ مما أثار تفاعلًا واسعًا عبر المنصات، وراج بشكل واسع وباع بنحو مليون دولار في ساعاته الأولى فقط.

وأعلن ماسك (51 عاما) عبر حسابه على تويتر أمس الأربعاء إطلاق العطر الجديد بقيمة 100 دولار، ويباع عبر الإنترنت وسيبدأ الشحن في بداية عام 2023.

ويتاح العطر عبر شركة "بورينغ كومباني"، وتصفه الشركة عبر صفحة البيع قائلةً "تمامًا، مثل الاستلقاء على شمعة على مائدة العشاء، ولكن من دون كل هذا العمل الشاق".

وعلق ماسك على الإطلاق "مع اسم مثل اسمي، كان الدخول في صناعة العطور أمرًا لا مفر منه، لماذا حاربت هذا الأمر لفترة طويلة؟"

ولم يمض سوى يوم واحد حتى أعلن ماسك عبر حسابه أنه باع 20 ألف زجاجة، لتبلغ قيمة المبيعات مليوني دولار، وما زالت المبيعات مستمرة.

وغيّر ماسك تعريفه الشخصي عبر تويتر ليصبح "بائع عطور"، كما حظيت تغريدة له مساء أمس برواج واسع حيث غرد "أرجو شراء العطر، حتى أتمكن من شراء تويتر".

Please buy my perfume, so I can buy Twitter — Elon Musk (@elonmusk) October 12, 2022

وعلق المغردون ساخرين على دخول ماسك هذه الأسواق البعيدة عن مجاله الأساسي في "تسلا" و"سبيس إكس" التي لا علاقة لها بالعطور.

في حين سخر آخرون من طريقة ماسك الغريبة في جمع الأموال، وعلق مدونون أنه سيمكنه جمع قيمة صفقة تويتر كاملةً بهذه الطريقة، التي عدّها البعض "احتيالية".

Musk is out here funding the Twitter deal with bottles of burnt hair. Can’t make this stuff up! https://t.co/Ysc939xRvR — Jackson Markley 🐺 (@Jackson1Markley) October 12, 2022

وعلق مدونون بأن ماسك يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة سيشتري الآلاف منهم العطر، وهدفه من ذلك إظهار مدى قوته التسويقية للشركاء المحتملين حتى لو كان في منتج غريب كالعطور.

اغنى رجل بالعالم ويملك 300 مليار دولار ويسوي دعاية لعطره الجديد بقيمة 100 دولار ويترجاكم تشترون عطره عشان يقدر يشتري تويتر 🤨 https://t.co/UCG4f2P8TW pic.twitter.com/nYSv2s9wbx — عبدالله البريكي (@AbAlburiki) October 13, 2022

ويأتي إعلان ماسك في أعقاب موافقته على إتمام صفقة تويتر التي كاد أن يتراجع عنها، ومن المنتظر أن ينهي صفقة السيطرة على المنصة نظير 44 مليار دولار.

@elonmusk burnt hair fragrance offering on $TWTR is brilliant. He’s already sold 10,000 bottles at $100/bottle. He is demonstrating to existing and potential 3P TWTR equity investors the immense power of TWTR in marketing new products – even seemingly bizarre ones. $tsla pic.twitter.com/qnyuXBeTZh — Gary Black (@garyblack00) October 12, 2022

وولد إيلون ماسك في 28 يونيو/حزيران 1971، لأب يعمل مستشارا هندسيا ومطورا عقاريا ومالكا لأحد مناجم الزمرد في جنوب أفريقيا، ولذلك فهو قريب من عالم الهندسة والثروة منذ طفولته.

بدأ مشروعه الأول عندما كان عمره 12 عاما، حيث صمم لعبة إلكترونية تسمى "بلاستر" وباعها بمبلغ 500 دولار، وهو ما كان بمثابة نقطة انطلاق إلى عالم التجارة والأعمال.

في أكتوبر/تشرين الأول 2021 بلغ صافي ثروته 320.9 مليار دولار؛ ليحتل مرتبة أغنى رجل في العالم، وعلى الرغم من ذلك فهو يتوقع أن يموت فقيرا، حيث يتوقع أن ينفق معظم أمواله على بناء مستعمرة بشرية في المريخ.

ويعتقد ماسك -مثل بيل غيتس- أن عدم إنفاق هذه المليارات قبل الموت علامة على الإخفاق، لأنه لم يوظفها في أهداف مفيدة.