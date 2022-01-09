طفلة مصرية عمرها 12 عاما تنهي المرحلة الجامعية في ولاية فلوريدا

درست النابغة المصرية طوال حياتها في المنزل، بإشراف والدتها على برامجها الدراسية في مختلف المراحل قبل الجامعة.

أصبحت الطفلة المصرية سوسن أحمد أصغر خريجة في تاريخ كلية بروارد بولاية فلوريدا الأميركية بعدما أنهت المرحلة الجامعية في سن الـ12 عامًا فقط.

وبحسب موقع الجامعة، فإن سوسن استطاعت إنهاء المرحلة الثانوية في سن التاسعة، والتحقت بالكلية في العاشرة من عمرها، قبل أن تتخرج نهاية العام الماضي بعد حصولها على الزمالة في العلوم البيولوجية بمعدل 4 نقاط، وهي الدرجة الكاملة بالجامعة.

ودرست النابغة المصرية طوال حياتها في المنزل، حيث كانت تشرف والدتها جينا سانتوس أحمد على برامجها الدراسية في مختلف المراحل قبل الجامعة.

Meet Sawsan Ahmed — a 12-year-old girl who just graduated from college. https://t.co/LDuu1Q6KSH pic.twitter.com/49phEMnBHC — Good Morning America (@GMA) January 7, 2022

وقال والدها وسام أحمد -الذي يعمل طبيبا استشاريًا في مركز الأورام في كليفلاند كلينك في أبو ظبي- عن رحلة ابنته "لم ندفعها قط، لقد دفعتنا هي". وفي تغريدة أخرى عبّر والدها عن فخره بها.

وقالت الأم في تصريحات لموقع الجامعة "عندما ذهبت لأول مرة إلى كلية بروارد مع سوسن للحصول على بطاقة هويتها وتوقيع الأوراق، افترض الجميع أنني طالبة وأصطحب ابنتي معي".

وأضافت: أشار إليها زملاؤها في الفصل بـ"الحبيبة" و"العسل" عندما قابلوها في البداية. ومع ذلك، بحلول نهاية الفصل الدراسي، كانت تلك الوجوه الودودة نفسها تطلب منها المساعدة في مهامهم.

وعن مستقبلها الدراسي، قالت سوسن "أنا لست مهتمة جدا بأن أصبح طبيبة ممارسة. عوضًا عن ذلك، أنا مهتمة أكثر بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الطب". وتابعت "قرأت دراسة تقول إن الذكاء الاصطناعي أكثر دقة حتى من أطباء الأشعة في اكتشاف السرطان لدى مرضاهم. لقد شجعني ذلك حقًا على البدء في البحث".

وعلق والدها قائلًا "أحب أن أرى الطريقة التي يعمل بها عقل سوسن بممارسة الطب، ستنقذ حياة واحدة في كل مرة. ولكن مع البحث والتقدم الذي يمكن أن تحققه في مجال الطب، يمكنها إنقاذ حياة الآلاف".