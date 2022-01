طفلة مصرية عمرها 12 عاما تنهي المرحلة الجامعية في ولاية فلوريدا

أصبحت الطفلة المصرية سوسن أحمد أصغر خريجة في تاريخ كلية بروارد بولاية فلوريدا الأميركية بعدما أنهت المرحلة الجامعية في سن الـ12 عامًا فقط.

وبحسب موقع الجامعة، فإن سوسن استطاعت إنهاء المرحلة الثانوية في سن التاسعة، والتحقت بالكلية في العاشرة من عمرها، قبل أن تتخرج نهاية العام الماضي بعد حصولها على الزمالة في العلوم البيولوجية بمعدل 4 نقاط، وهي الدرجة الكاملة بالجامعة.

ودرست النابغة المصرية طوال حياتها في المنزل، حيث كانت تشرف والدتها جينا سانتوس أحمد على برامجها الدراسية في مختلف المراحل قبل الجامعة.

Meet Sawsan Ahmed — a 12-year-old girl who just graduated from college. https://t.co/LDuu1Q6KSH pic.twitter.com/49phEMnBHC

— Good Morning America (@GMA) January 7, 2022